Уффельманн - Самоуничижение Христа - Том 2 - Русские репрезентации и практики
Земная природа Христа, как мы убедились, концептуализируется христологией воплощения как (несхожее) обретение божественным образа, которое, в свою очередь, становится предметом разнообразных форм и практик и ре-презентируется в метонимиях и метафорах. Такую двойственность отображения и образца Клиффорд Гирц аналогичным образом закрепил в своем понятии двух моделей — назвав их «модель от чего-то» и «модель для чего-то» [Geertz 1973: 87—125].
Точно так же метонимические и метафорические образы, которые были описаны в предшествующих главах (3.2-3.5), являются, с одной стороны, репрезентациями Христа в том смысле, что это отображения, определяемые исходя из прообраза, из восходящих к нему репрезентаций. С другой стороны, отображения, или репрезентации, которые по отношению ко Христу представляют собой, скажем, икону, габитус подражателя Христу, ритуал крещения с его формулой сораспятия и т. п., сами обладают функцией побуждать к дальнейшим репрезентациям, новым отображениям и актуализациям. Отчетливее всего это обстоятельство проявляется у апостола Павла, который подает свои собственные страдания как подражания страстям Христовым и одновременно как образец страданий для последующих подражателей Христу (см. 3.3.2.3).
В этом аспекте в ходе исследования различных реализаций ке- нотической модели нельзя ограничиться двучленными отношениями отображения А-Б (где А — Иисус Христос, а Б — опирающиеся на него материальные отображения), а необходимо задаться вопросом, каким образом само Б несет в себе призыв отобразиться в В и Г и тем самым вновь актуализировать А. Любая реализация модели, любое изображение, которое подает себя как ре-презентацию первичной самопрезентации божественного в воплотившемся (см. 3.1.9.1), передает своим реципиентам паренезу2, заключающуюся в том, что необходимо воспринять ре-презентируемое этой реализацией А (Христа), в свою очередь, как побуждение к новой реализации — будь то персональное следование, новое образное представление или передача с помощью языка.
Если мы преследуем культурно-историческую цель, то будет мало просто описать, как Христос говорит, согласно Евангелию от Матфея: «ήρατε τόν ζυγόν μου έφ’ ύμάς, καί μάθετε άπ’ έμοΰ, δτιπράός είμι καί ταπεινός τη καρδί^»3, и тем самым кульминацию всего своего Евангелия Матфей сосредоточивает на Великом поручении Христа (Мтф 28:19 и сл.). Также недостаточно установить факт, что паренеза смирения становится центральным топосом христианской — и в особенности русской православной — гомилетики. Ибо череда моделей «от» и «для» выходит за пределы речевых актов, эксплицитно выражающих паренезу. Так, например, прослеживается связь между первым значимым старцем из Оптиной пустыни Леонидом (он же Лев), проживающим это смирение, например, в скромной форме пития пива, неофитом Климентом Зедергольмом с его трудом «Жизнеописание старца Леонида (в схиме Льва)» (см. 5.3.6.5.) и, наконец, с «убогостью» и похмельем ерофеевского пьяницы Венички, который предлагает в образцы для подражания самого себя (см. 9.5.2). Различные медийные пути переплетаются в паренезе подражания Христу (см. также 5.3.9), отталкиваясь от нее, моделируются в зависимости от нее и сами становятся пригодными для подражания моделями.
Дирк Уффельманн - Самоуничижение Христа - Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе - Том 2 - Русские репрезентации и практики
Пер. с нем. И. Алексеевой. - Бостон / Санкт-Петербург: Academic Studies Press Библиороссика, 2023. - 508 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).
ISBN 979-8-887193-82-3 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907767-03-4 (Библиороссика)
Дирк Уффельманн - Самоуничижение Христа – Том 2 – Содержание
II. РУССКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРАКТИКИ
4. Христос в России, или Практики и разновидности призыва к подражанию
4.0. Паренеза
4.1. Тенденции истории русской культуры
4.2. Постепенная христианизация
4.3. Сакральная письменность и ее трансформации
4.4. Русская христология
4.5. Православная литургия и ее повседневные дополнения
4.6. Живописные изображения
4.7. Трансмедиальные и мультимедиальные паренезы
5. Христоподобие в России — (пост)христианские модели поведения
5.0. Христоподобие
5.1. Уподобление Христу через наименование
5.2. Жертва
5.3. Монастырская жизнь
5.4. Неофициальное и антиофициальное христоподобие
5.5. Жертвы-виновники — от солдат-монахов до революционеров
5.6. Секулярно-сакральное двоякое прочтение
Библиография
Указатель имен
