Уффельманн - Самоуничижение Христа - Том 3 - Литературные трансформации

К концу 1850-х годов в России впервые сформировалось пронизывающее различные слои населения и постепенно организующееся противостояние царскому государству [Ulam 1977]. То обстоятельство, что в рамках (прото)социалистических учений получили распространение также и атеистические концепции, не сузило продуктивность кенотических образцов, функционирующих теперь по-новому (см. 5.5). Нечаевская прагматизация самоотречения в целях конспирации и притязание на христоподобие преступников вместо христоподобия жертв — по Засулич (ср. 5.5.5.2) — будоражили общество 1870-х годов.
В 1860-е годы на фоне растущего влияния заговорщиков-террористов, революционной интеллигенции и группы людей вокруг журнала «Современник» важная роль досталась одному литературному тексту — роману Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889) «Что делать?» 1863 года. В отличие от дискурсивных программ террористов, этот текст в советские годы сохраняет канонический статус и образует один из важнейших опорных пунктов советских конструктов традиции.
Краткий экскурс В. И. Ленина о Чернышевском в рамках его ключевого философского труда «Материализм и эмпириокритицизм» порождает своего рода шаблон, который решающим образом сказался на рецепции Чернышевского в советское время. Оценка Ленина выглядит так:
Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50־х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса [Ленин 1979-1983,18: 384].
А. Лаврецкий в 1968 году отмечает: «авторитетная оценка <...> Чернышевского дана Лениным» [Лаврецкий 1968: 218], добавляя, что наряду с оценкой Чернышевского Марксом и Энгельсом эта интерпретация Ленина приобретает исчерпывающий характер, указывающий на то, как Чернышевского надлежит воспринимать [там же: 219], то в таком случае нет преувеличения в словах о некоем «ленинском каноне» в исследованиях о Чернышевском [Pereira 1975: 111]. Критик 1850-х годов и автор программного романа «Что делать?» предстает как «предшественник» большевистской теории [Смолицкий 1968: 140] (см. об этом [Гуральник 1980: 236]). Этот антиципационный топос, разумеется, не столько говорит о самом Чернышевском, сколько цементирует телеологическую историософию революционного материализма.
Дирк Уффельманн - Самоуничижение Христа - Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе - Том 3. Литературные трансформации
Пер. с нем. И. Алексеевой. — Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 466 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).
ISBN 979-8-887194-65-3 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907767-18-8 (Библиороссика)
Дирк Уффельманн - Самоуничижение Христа – Том 3 – Содержание
III. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
6. Рахметов, или Жертвенная истерика Чернышевского
6.1. Чернышевский в политическом контексте 1860-х годов
6.2. «Что делать?» Чернышевского: перечитывание советских конструктов традиции
6.3. Чернышевский и религия
6.4. Ненужная жертва
6.5. Полезная жертва
6.6. Просочившаяся жертва: истерия
6.7. Вынужденная жертва
6.8. Искусство как паренеза
6.9. Прагматический поворот кенотической традиции? .
7. Ниловна, или Следование Богородицы и тапейносис у Горького
7.1. Максим Горький и героическая парадигма
7.2. Возвышение вместо унижения?
7.3. Конфликтное поле религии в романе
7.4. Героизм и рабство Павла Власова
7.5. «Апостолы» и дополнения Павла
7.6. Мариология Пелагеи Власовой
7.7. Следование и принуждение к итерации
7.8. Техники паренезы
7.9. Канонизация «Матери» и ее автора
7.10. Ранний советский образец кенотического габитуса
8. Павка Корчагин, или Кенозис как средство формирования социальной дисциплины и анти дисциплины у Островского
8.0. Агон и апроприация
8.1. Элементы сталинской культуры как кенозис. Преемственность или разрыв?
8.2. Роман Островского «Как закалялась сталь» — мировоззренческий монолит?
8.3. Внутренняя противоречивость
8.4. Шифры уничижения
8.5. Смысл героического страдания
8.6. Паренеза
8.7. Урезанное авторство — кенотическое отсутствие авторства?
8.8. Островский как товар широкого потребления
8.9. Износ и спад героизма и страдальческого пафоса ...
9. Веничка, или Кенотическая интертекстуальность у Ерофеева
9.1. Протест против советского обуржуазивания
9.2. «Блаженное пьянство»
9.3. «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева
9.4. Прежние включения в религиозную традицию
9.5. Несхожесть
9.6. Кенозис как интертекстуальность
9.7. Троп или парадокс?
9.8. Кенотический герой — кенотический автор — кенотическая рецепция
9.9. Типаж «Веничка»: миф как паренеза
10. Марина, или Концептуальный кенозис Сорокина
10.1. Отталкивание от контекста
10.2. Скандал и экскульпация
10.3. Парахристианская саркопоэтика?
10.4. Психоанализ, эрос и агапэ
10.5. Гендерное переключение и мариология
10.6. Уничижение или возвышение?
10.7. Метадискурс Сорокина
10.8. Уничижение = возвышение
10.9. Концептуальный кенозис
11. Кенозис кенозиса и не конец
11.1. Продолжающаяся продуктивность вопреки новым препонам
11.2. Все-объемлющее христианство?
11.3. «Кенотическая машина» движется дальше
Библиография
Указатель имен
