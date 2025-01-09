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Уилбер - Краткая история всего

Уилбер - Краткая история всего
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

У интегральной теории было много предшественников в истории прошлого — как Запада, так и Востока, — от Плотина до Шанкары, от Маймонида до Лонгченпы, от Шеллинга до Падмасамбхавы, от Пирса до Уайтхеда, если в случайном порядке упомянуть лишь несколько имен. Будучи современной и постсовременной теорией, она обычно связывается с моим именем, невзирая на то, что постоянно растет число людей, которых укусил интегральный жук и которые сами пишут книги на различные интегральные темы — от интегральной медицины до интегральной экологии, интегральной экономики, интегрального ухода за больными, интегральной архитектуры, интегральной психотерапии, интегрального бизнеса и интегрального лидерства. Все больше и больше людей по всему миру находят в интегральной теории ответ на изломанную, раздробленную, неполную, изолированную, расколотую и измученную постмодернистскую теорию со всеми ее бесчисленными осколками. Вместо этого в интегральной теории они находят подлинный холизм, целостность, неразделенность, цельное единство-в-многообразии, которое объединяет все сущее в соединяющий и объемлющий узор и показывает нам мир, который сохраняет цельность, а не распадается на части. И, таким образом, интегральная теория служит совершенным противоядием от расколотого, разломанного и измученного мира, в котором мы находим себя сегодня.

Уилбер, Кен - Краткая история всего

Кен Уилбер; пер. с англ. Е. Пустошкина; [науч. ред. А. Нариньяни]

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

ISBN 978-5-00117-699-2

Кен Уилбер - - Краткая история всего - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие Тони Шварца

Предисловие ко второму американскому изданию

Обращение к читателю

Введение

  • Масштабы данной дискуссии

Часть 1. Дух-в-действии

  • 1. Соединяющий узор

  • 2. Тайный импульс

  • 3. Слишком человеческое

  • 4. Великая постсовременная революция

  • 5. Четыре угла Космоса

  • 6. Две руки Бога

  • 7. В созвучии с Космосом

  • 8. Благо, Истина и Красота

Часть 2. Дальнейшие рубежи духа-в-действии

  • 9. Эволюция сознания

  • 10. На пути к глобальному: часть 1

  • 11. На пути к глобальному: часть 2

  • 12. Пространства сверхсознания: часть 1

  • 13. Пространства сверхсознания: часть 2

Часть 3. За пределы Флатландии

  • 14. Восхождение и нисхождение

  • 15. Схлопывание Космоса

  • 16. Эго и Эко

  • 17. Доминирование нисхождения

  • 18. Интегральное видение

Послесловие. Лана Вачовски спрашивает Кена Уилбера о «Краткой истории всего»

Приложение. Двадцать принципов

Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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