Уилбер - Краткая история всего
У интегральной теории было много предшественников в истории прошлого — как Запада, так и Востока, — от Плотина до Шанкары, от Маймонида до Лонгченпы, от Шеллинга до Падмасамбхавы, от Пирса до Уайтхеда, если в случайном порядке упомянуть лишь несколько имен. Будучи современной и постсовременной теорией, она обычно связывается с моим именем, невзирая на то, что постоянно растет число людей, которых укусил интегральный жук и которые сами пишут книги на различные интегральные темы — от интегральной медицины до интегральной экологии, интегральной экономики, интегрального ухода за больными, интегральной архитектуры, интегральной психотерапии, интегрального бизнеса и интегрального лидерства. Все больше и больше людей по всему миру находят в интегральной теории ответ на изломанную, раздробленную, неполную, изолированную, расколотую и измученную постмодернистскую теорию со всеми ее бесчисленными осколками. Вместо этого в интегральной теории они находят подлинный холизм, целостность, неразделенность, цельное единство-в-многообразии, которое объединяет все сущее в соединяющий и объемлющий узор и показывает нам мир, который сохраняет цельность, а не распадается на части. И, таким образом, интегральная теория служит совершенным противоядием от расколотого, разломанного и измученного мира, в котором мы находим себя сегодня.
Уилбер, Кен - Краткая история всего
Кен Уилбер; пер. с англ. Е. Пустошкина; [науч. ред. А. Нариньяни]
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019
ISBN 978-5-00117-699-2
Кен Уилбер - - Краткая история всего - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие Тони Шварца
Предисловие ко второму американскому изданию
Обращение к читателю
Введение
Масштабы данной дискуссии
Часть 1. Дух-в-действии
1. Соединяющий узор
2. Тайный импульс
3. Слишком человеческое
4. Великая постсовременная революция
5. Четыре угла Космоса
6. Две руки Бога
7. В созвучии с Космосом
8. Благо, Истина и Красота
Часть 2. Дальнейшие рубежи духа-в-действии
9. Эволюция сознания
10. На пути к глобальному: часть 1
11. На пути к глобальному: часть 2
12. Пространства сверхсознания: часть 1
13. Пространства сверхсознания: часть 2
Часть 3. За пределы Флатландии
14. Восхождение и нисхождение
15. Схлопывание Космоса
16. Эго и Эко
17. Доминирование нисхождения
18. Интегральное видение
Послесловие. Лана Вачовски спрашивает Кена Уилбера о «Краткой истории всего»
Приложение. Двадцать принципов
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