У интегральной теории было много предшественников в истории прошлого — как Запада, так и Востока, — от Плотина до Шанкары, от Маймонида до Лонгченпы, от Шеллинга до Падмасамбхавы, от Пирса до Уайтхеда, если в случайном порядке упомянуть лишь несколько имен. Будучи современной и постсовременной теорией, она обычно связывается с моим именем, невзирая на то, что постоянно растет число людей, которых укусил интегральный жук и которые сами пишут книги на различные интегральные темы — от интегральной медицины до интегральной экологии, интегральной экономики, интегрального ухода за больными, интегральной архитектуры, интегральной психотерапии, интегрального бизнеса и интегрального лидерства. Все больше и больше людей по всему миру находят в интегральной теории ответ на изломанную, раздробленную, неполную, изолированную, расколотую и измученную постмодернистскую теорию со всеми ее бесчисленными осколками. Вместо этого в интегральной теории они находят подлинный холизм, целостность, неразделенность, цельное единство-в-многообразии, которое объединяет все сущее в соединяющий и объемлющий узор и показывает нам мир, который сохраняет цельность, а не распадается на части. И, таким образом, интегральная теория служит совершенным противоядием от расколотого, разломанного и измученного мира, в котором мы находим себя сегодня.

Уилбер, Кен - Краткая история всего

Кен Уилбер; пер. с англ. Е. Пустошкина; [науч. ред. А. Нариньяни]

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

ISBN 978-5-00117-699-2

Кен Уилбер - - Краткая история всего - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие Тони Шварца

Предисловие ко второму американскому изданию

Обращение к читателю

Введение

Масштабы данной дискуссии

Часть 1. Дух-в-действии

1. Соединяющий узор

2. Тайный импульс

3. Слишком человеческое

4. Великая постсовременная революция

5. Четыре угла Космоса

6. Две руки Бога

7. В созвучии с Космосом

8. Благо, Истина и Красота

Часть 2. Дальнейшие рубежи духа-в-действии

9. Эволюция сознания

10. На пути к глобальному: часть 1

11. На пути к глобальному: часть 2

12. Пространства сверхсознания: часть 1

13. Пространства сверхсознания: часть 2

Часть 3. За пределы Флатландии

14. Восхождение и нисхождение

15. Схлопывание Космоса

16. Эго и Эко

17. Доминирование нисхождения

18. Интегральное видение

Послесловие. Лана Вачовски спрашивает Кена Уилбера о «Краткой истории всего»

Приложение. Двадцать принципов