Уилбер Кен - Религия будущего

Подарочное издание бестселлера современного философа Кена Уилбера. Книга показывает путь к переосмыслению религии будущего за счет интеграции проверенной веками духовной мудрости всего человечества и актуального научного знания, накопленного за последние 100 лет, – о психике и стадиях психического развития, состояниях сознания и мозга, факторах эволюции общественных и культурных формаций.

Идея единой теории, объединяющей разные школы изучения сознания, привлекала выдающиеся умы во все эпохи – от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского, Гегеля и В.С. Соловьева. Кен Уилбер, теоретик интегрального подхода и один из самых известных философов современности, полагает, что мы придем к такому объединяющему видению, когда осуществим синтез всех дисциплин нашей деятельности и познания в рамках многоуровневой модели четырех квадрантов. Его интегральный 4-квадрантный подход воздает должное каждому направлению человеческой деятельности (психологии и духовности, культурологии, антропологии, нейрофизиологии, социологии, экономике, технологиям и т. д.) и при этом дает возможность ощутить их ограниченное место во всеобъемлющей системе координат.

Мы не остаемся в рамках одного узкого взгляда, а формируем у себя панорамное миросозерцание, охватывающее весь горизонт истории и все космопланетарные процессы. А также учимся применять многовековые и ультрасовременные практики преобразования сознания, поведения и общества, дабы приумножать добро, красоту и истину в нашей жизни и в мире в целом.

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Кен Уилбер – национальное достояние. Больше никто не работает над интеграцией литературы по мудрости Востока и Запада с такими глубиной и широтой ума и сердца, как это делает он.

Роберт Киган, исследователь психологии развития, профессор Гарвардского университета, соавтор книг «Культура для каждого», «Неприятие перемен» и «Семь преобразующих языков»

Когда мысль Кена Уилбера проходит через твой ум, вдруг становится зримой дверь к следующему, более высокому уровню. Любому, кто находится в поисках того, как можно обновить традицию мудрости своей линии преемственности, нужны начертанные им карты реальности и сознания. Каббала будущего будет опираться на работу Кена.

Ребе Залман Шахтер-Шаломи

Кен Уилбер – это величайший философ наших дней, являющийся и критиком, и другом подлинной религии; истинный постсовременный Фома Аквинский.

Отец Ричард Рор, основатель Центра действия и созерцания

Религия будущего, согласно Кену Уилберу, будет не какой-то одной отдельной религией, а всеми религиями вообще, направляющими своих сторонников к единству с предельной реальностью. Эта книга представляет собой всеобъемлющий синтез всех элементов, из которых состоит человеческое развитие, от Большого взрыва и до полной траектории материальной и биологической эволюции. Недавние открытия науки, особенно в сферах психологии развития и исторического критицизма, а также в сфере мистического опыта, позволили ему соединить воедино современную науку, мудрость мировых религий и интегральное изложение условий человеческой жизни со всем их потенциалом. Бесконечные сложные перипетии эволюционного процесса уступают дорогу возвышенной простоте, которая кульминирует в духовной и интегральной эволюции человеческой личности в направлении единства с Тем, Что Есть.

Отец Томас Китинг, католический священник, монах-траппист, сторонник межрелигиозного диалога, один из разработчиков метода центрирующей молитвы

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Настоящая книга посвящена рассмотрению одного из возможных вариантов религии ближайшего будущего. Выраженные здесь идеи применимы ко всем великим традициям. Я на самом деле убежден, что они в какой-то момент, скорее всего, включат многие из описанных здесь элементов в свои фундаментальные учения. Это произойдет просто потому, что силы, ведущие к такому исходу, необычайно многообразны и масштабны. Справедливости ради отмечу: по осмыслении они и вправду весьма убедительны.

Однако в рамках текущего изложения я выбрал одну религию, а именно буддизм, в качестве конкретной иллюстрации. Это вызвано необходимостью приводить конкретные, реальные примеры, связанные с непосредственной территорией. Такой подход требует обращения к существующей религии в качестве образца.

Я никоим образом не утверждаю, будто буддизм в чем-то превосходит другие вероучения или это более продвинутая традиция, оказывающаяся более открытой к восприятию предлагаемых здесь идей. На самом деле уже есть, например, около дюжины книг, использующих тот же подход, с которым я буду знакомить читателя, для конструирования аналогичного «футуристического образа» христианства. Так что я не исхожу из предрасположенности к какой-то конкретной религии. Я убежден, что все великие традиции можно использовать как образцы, и вариации многих из них (включая христианство, ислам, индуизм, иудаизм, равно как и буддизм) уже представлены в литературе и опираются на те же основные положения, которые изложены и в настоящей книге применительно к конкретным примерам. Для каждой религии в итоге сформировался вариант, который видится мне более всевключающим, полным и всеобъемлющим. Это не говоря уже о том, что получившиеся варианты гораздо легче можно совместить с современными и постсовременными прозрениями, включая открытия фундаментальной науки, и при этом не нарушить каких-либо основополагающих учений любой из традиций.

Уилбер, Кен - Религия будущего - Всеобъемлющий потенциал великих традиций духовной мудрости

Кен Уилбер ; пер. с англ. Е. Пустошкина ; науч. ред. А. Нариньяни.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 752 с.

(Кен Уилбер. Избранные труды).

ISBN 978-­5-­00195-845-­1

Кен Уилбер - Религия будущего - Всеобъемлющий потенциал великих традиций духовной мудрости - Содержание

Благодарности

Введение

Часть I. Четвертый поворот колеса дхармы

Глава 1. Что такое четвертый поворот?

Глава 2. Что включает в себя четвертый поворот?

Часть II. Состояния и структуры сознания

Глава 3. Фундаментальные состояния сознания

Глава 4. Грубые и тонкие состояния сознания

Глава 5. Причинное, пустотное свидетельствующее и недвойственное состояния сознания

Глава 6. Скрытые структуры сознания

Глава 7. Стадии развития структур

Часть III. Дисфункциональные теневые элементы и процесс развития

Глава 8. Работа с тенью

Глава 9. Дисфункции первопорядковых структур-воззрений

Глава 10. Дисфункции второпорядковых структур-воззрений

Глава 11. Дисфункции третьепорядковых структур-воззрений

Глава 12. Дисфункции грубого и тонкого состояний

Глава 13. Дисфункции причинного состояния, состояний пустотного Свидетеля и таковости

Часть IV. Аспекты интегральной духовности

Глава 14. Структуры и состояния

Глава 15. Работа с тенью, квадранты и линии развития

Глава 16. Различные вспомогательные аспекты

Глава 17. Интегральная семиотика и новый способ говорить о Боге

Заключение. Эволюция недвойственности

Библиография

Над книгой работали