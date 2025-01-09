Справедливости ради отмечу: реакция на недавнее избрание Дональда Трампа президентом США со всех сторон была крайней, эмоциональной и весьма громогласной. Сторонники Трампа часто вели себя неприятно и злобно в своем триумфе, восклицая: «Говорили же мы вам!» и «Наконец-то вы получите по заслугам!» – наслаждаясь своей неожиданной, но, по их ощущениям, заслуженной и справедливой победой. Лагерь противников Трампа, казалось, сделал невозможное, отреагировав даже еще громче: многие в слезах и рыданиях рассказывали, как их тошнило, как они кричали, проводили нескончаемые бессонные ночи, отреклись от веры в демократию и какого-либо рода идеализма вообще (многие до этого пообещали покинуть страну в случае победы Трампа). Они считали эти выборы победой ненависти, расизма, сексизма, ксенофобии и всевозможных проявлений дурного вкуса. Затем, как правило, они клялись продолжать «борьбу», призывая сограждан присоединиться к ним и никогда не сдаваться.

Обе стороны, на мой взгляд, попали в ловушку излишне узкого взгляда. Картина на самом деле гораздо сложнее, и я хотел бы здесь наметить общие ее очертания. Других формулировок такого видения я до сих пор ни от кого не слышал, однако убежден, что оно содержит в себе более масштабный и интегральный (целостный) взгляд на происходящее. Он может быть просвещающим – и освобождающим. Боль и страдание представителей обоих лагерей стали, по моему убеждению, результатом отождествления с чрезмерно узким взглядом. А более широкая позиция приведет к подлинному освобождению, при этом позволяя оставаться сторонником того лагеря, который вы для себя избрали.

Уилбер, Кен - Трамп и эпоха постправды

Кен Уилбер ; пер. с англ. Е. Пустошкина ; [науч. ред. А. Нариньяни].

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 224 с.

ISBN 978-5-00117-365-6

Кен Уилбер - Трамп и эпоха постправды - Содержание

Обращение к читателю

Часть I. Обзор

Глава 1. Самокоррекция на передовом крае эволюции

Глава 2. Постоянно раздвигающаяся лестница

Глава 3. Рождение культуры постправды

Часть II. Территория

Глава 4. Отсутствие истины и отсутствие рабочих мест: ресентимент, или бессильное негодование

Глава 5. Реверберация антизеленого поля

Глава 6. Первопричина притеснения и лекарство от него

Часть III. Ближайшее будущее