Майк Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу

Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу
«Страдаю — следовательно, существую».
Пожалуй, именно так Рене Декарту следовало перефразировать свое знаменитое «мыслю — следовательно, существую», чтобы выразить суть человеческого бытия. Грехи, совершаемые против нас в мыслях, словах и делах, осознанно или невольно, заставляют нас страдать. Мы же усугубляем страдания тем, что отвечаем на грех грехом.
В итоге — если говорить библейским языком — мы попадаем в рабство греха, который управляет нами, жестоко мучая, подобно фараону, истязавшему евреев. Те, кто оказывает помощь и заботу жертвам насилия, постоянно слышат от них непростые жизненные истории. О пережитой когда-то трагедии говорят их взгляд, голос и даже тело.
Новообращенные, которых мы радушно принимаем в церкви «Марс Хилл», а также ее давние члены, никогда и никого не посвящавшие в свои тайны, поделились трагическими историями о своем нелегком пути в Царство Божье. Среди прихожан оказалось так много женщин, в прошлом ставших жертвами насилия, что из них одних собралась бы огромная церковь! Кроме того, к нам постоянно обращаются люди, впавшие в идолопоклонство (его называют и зависимостью), которое вылилось в пристрастие к сексу, наркотикам, алкоголю, чревоугодию, азартным играм и порнографии. К их числу относятся и те, кто страдает от других грехов и обид. Тяжело осознавать, как отчаянно нуждаются в искуплении от греха и его последствий даже, казалось бы, добропорядочные христиане.
Наш опыт не уникален: множество пасторов и руководителей служений по всему миру сталкиваются с самыми низменными человеческими страстями. Когда мы вместе с доктором Дрю вели передачу на национальном радио, меня поразило, что он беспокоился, как бы темы, затронутые звонившими нам жертвами насилия и зависимыми, не оказались слишком сложными для пастора. Но дело в том, что пасторы, душепопечители и другие верующие на передовой служения каждый день имеют дело с глубоко раненными людьми, поэтому их вряд ли удивит какая-то тема, поднятая на радио или телевидении, — ведь они сталкиваются со всем этим в живую.
Вопрос в следующем: как нам — родителям, друзьям, мужьям и женам, дедушкам и бабушкам, душепопечителям, руководителям служений, пасторам — помочь зависимым, сломленным людям, в том числе жертвам насилия? Спасти их мы не в силах. Только Иисус может избавить их от греха и смерти, а нам следует помнить, что мы служим Спасителю, но сами не спасаем.
Не дано нам и освобождать. Человеческая жизнь и культура слишком глубоко пропитаны тлетворным грехом, чтобы кого-то от него избавить. Лишь Святой Дух видит сердце человека и способен его изменить. Как говорит Священное Писание, грех — помысел глупости, ему чужд голос разума, его не решить, как математическую задачу.
Майк Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу
пер. с англ. — Чернигов: In Lumine Media, 2019. — 256 с.
ISBN 978-617-7168-52-1
Майк Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу - Содержание
Предисловие
Вступительное слово
Благодарность
Введение
- 1 Бог рядом, когда мы страдаем
- 2 Кирпичи без соломы, или Доколе, Господи?
- 3 Иудейская Пасха, или Когда нам хуже всего, Бог дает нам лучшее
- 4 Переход через Красное море, или Новая жизнь без чувства стыда
- 5 Требуем манну, или Неощутимая значимость обычных желаний
- 6 Золотой телец, или Добровольное рабство
- 7 Бог, хранящий завет, или Наша единственная надежда на серьезные перемены
- 8 Бог — наша земля обетованная?
Эпилог. Миссия Искупителя
Приложение. Религиозная зависимость
Майк Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу - Введение
Искупление. Это слово настолько для нас привычно, что мы редко задумываемся над его смыслом. В повседневном обиходе мы понимаем под ним освобождение, возмещение, восстановление или реабилитацию. Но как применить его к реально существующим людям — сломленным, раненным или зависимым? Ниже — история одного человека, который нуждался в искуплении.
В тюрьме, полной воров и убийц, отбывающих пожизненное заключение или ожидающих смертной казни, томится невинный человек. Он — раб, брошенный в темницу по ложному обвинению в изнасиловании жены бывшего хозяина. Когда женщина попыталась соблазнить его, он сбежал. Тогда она солгала мужу, будто раб хотел надругаться над нею. И это было не первое предательство, за которое он заплатил свободой.
Юноша вырос в родительском доме, окруженный слепой любовью отца, который души в нем не чаял, и ненавистью ревнивых старших братьев. Иногда ему снились пророческие сны, что однажды он будет править братьями. Разъяренные подобной манией величия и особым отношением отца к любимцу, они вступили в жестокий сговор. Избив младшего брата, бросили его в ров, а потом продали в рабство. Так он стал слугой человека, чья беспутная жена столь вероломно с ним поступила.
Звали этого человека Иосиф, а о его истории рассказывает Бытие1. Ваша история, конечно же, отличается деталями, однако вам, скорее всего, известно, что такое безвинное страдание, предательство, насилие, отвержение или отчаяние. Возможно, вы даже не понаслышке знаете, что значит против воли оказаться в злонамеренно созданной ситуации — своего рода тюрьме. Или же, попав в плен какого-то пристрастия, вы познали всю глубину рабского подчинения собственной слабости. Вы понимаете, что в мире что-то катастрофически разладилось, и сталкиваетесь с этим ежедневно и ежечасно. Вы стремитесь разобраться во всем, поэтому ищете ответов.
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