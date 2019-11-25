Майк Уилкерсон - Искупление - Свобода от идолов и душевных ран для поклонения Богу

«Страдаю — следовательно, существую».

Пожалуй, именно так Рене Декарту следовало перефразировать свое знаменитое «мыслю — следовательно, существую», чтобы выразить суть человеческого бытия. Грехи, совершаемые против нас в мыслях, словах и делах, осознанно или невольно, заставляют нас страдать. Мы же усугубляем страдания тем, что отвечаем на грех грехом.

В итоге — если говорить библейским языком — мы попадаем в рабство греха, который управляет нами, жестоко мучая, подобно фараону, истязавшему евреев. Те, кто оказывает помощь и заботу жертвам насилия, постоянно слышат от них непростые жизненные истории. О пережитой когда-то трагедии говорят их взгляд, голос и даже тело.

Новообращенные, которых мы радушно принимаем в церкви «Марс Хилл», а также ее давние члены, никогда и никого не посвящавшие в свои тайны, поделились трагическими историями о своем нелегком пути в Царство Божье. Среди прихожан оказалось так много женщин, в прошлом ставших жертвами насилия, что из них одних собралась бы огромная церковь! Кроме того, к нам постоянно обращаются люди, впавшие в идолопоклонство (его называют и зависимостью), которое вылилось в пристрастие к сексу, наркотикам, алкоголю, чревоугодию, азартным играм и порнографии. К их числу относятся и те, кто страдает от других грехов и обид. Тяжело осознавать, как отчаянно нуждаются в искуплении от греха и его последствий даже, казалось бы, добропорядочные христиане.

Наш опыт не уникален: множество пасторов и руководителей служений по всему миру сталкиваются с самыми низменными человеческими страстями. Когда мы вместе с доктором Дрю вели передачу на национальном радио, меня поразило, что он беспокоился, как бы темы, затронутые звонившими нам жертвами насилия и зависимыми, не оказались слишком сложными для пастора. Но дело в том, что пасторы, душепопечители и другие верующие на передовой служения каждый день имеют дело с глубоко раненными людьми, поэтому их вряд ли удивит какая-то тема, поднятая на радио или телевидении, — ведь они сталкиваются со всем этим в живую.