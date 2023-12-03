Небольшая книжка, которую вы держите в руках, рассказывает о том, что происходит, когда обычные христиане решают окунуться в необычную жизнь и эта жизнь оказывается именно такой, какую обещает им Бог. Моя история начинается на кухне, где вся мебель желтого цвета, а в окно стучат такие огромные капли дождя, какие бывают только в Техасе. Шел последний год моей учебы в семинарии в Далласе, и мы с моей женой Дарлин все больше и больше думали, и молились о том, что будет с нами дальше. К чему мне приложить силы, вдохновение и все то, что я получил в семинарии? В чем состоит воля Божья для нашей семьи?.. И вот я стоял на кухне, размышляя над словами капеллана семинарии, доктора Ричарда Сьюма. Я размышлял над ними целую неделю после воскресной проповеди.

Хотите, чтобы перед вами открылись широкие перспективы? — спросил в той проповеди доктор Сьюм. — Станьте ревнителями для Бога. — Ревнитель, — объяснил Сьюм, — это тот, кто всегда делает немного больше, чем от него требуют или ждут. Маленькая молитва, огромное вознаграждение сердцем пытался понять судьбу, которую Бог предназначил для такого же обыкновенного человека, как я. Наутро я помолился молитвой Иависа: слово в слово. И на другое утро. И на следующее. Прошло тридцать лет, а я все так же начинаю каждый день с этой молитвы. И если вы меня спросите, какие слова больше всех других (конечно, за исключением молитвы покаяния) изменили всю мою жизнь и мое служение, то я отвечу, что это был вопль ревнителя по имени Иавис, — ревнителя, который навеки остался в памяти людей не за то, что он сделал, а за то, о чем он молился — и что сделалось по вере его. На страницах этой книги я хотел бы рассказать вам о тех удивительных истинах, которые открывает молитва Иависа. Эта молитва может стать благословением для каждого, ибо она настраивает на ожидание потрясающих Божьих ответов — конкретных ответов на эту именно молитву, которые отныне будут неотъемлемой частью вашей жизни.

Уилкинсон Брюс - Молитва Иависа - прорыв к благословенной жизни

Пер. с англ. — 3-е изд. — Киев: «Путешествие по Библии» 2009. — 96 стр.

ISBN 966-96573-6-9

Уилкинсон Брюс - Молитва Иависа - Содержание