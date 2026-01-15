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Уиллис - Постижение Псалмов

Уиллис - Постижение Псалмов
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology

Книга известного библеиста Джона Т. Уиллиса является фундаментальным руководством для тех, кто хочет перейти от простого чтения Псалтири к её глубокому пониманию. Автор объединяет научный подход с доступным изложением, предлагая читателю ключи к расшифровке сложной структуры еврейской поэзии.

Джон Т. Уиллис – Постижение Псалмов

Пер. с англ. - СПб: Свежинцев Е. Е., 2007. - 320 с. - Перевод, права на издание, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОНД «ВИТА ИНТЕРНЕШНЛ», 2007
ISBN: 978-5-94041-019-7

Джон Т. Уиллис – Постижение Псалмов – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТОМ І

  • I СОЗДАНИЕ КНИГИ ПСАЛМОВ - II ПОЭЗИЯ ПСАЛМОВ - III ЗАГОЛОВКИ ПСАЛМОВ - IV ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО ФОНА ПСАЛМА - V ТИПЫ ПСАЛМОВ - VI ГОСПОДЬ - СОЗДАТЕЛЬ НЕБА И ЗЕМЛИ - VII БОГ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ - VIII ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ СОЗДАТЕЛЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - IX ОСОБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БОЖИЕ В ПОЛЬЗУ СВОЕГО НАРОДА - X РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОРИИ (ЧАСТЬ I) - XI РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОРИИ (ЧАСТЬ II) - XII ИЗБРАННЫЙ ГРАД БОЖИЙ ИЕРУСАЛИМ - XIII ЧУДЕСНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ БОГОМ И СИОНОМ

ТОМ II

  • I БОГ ЦАРЬ И ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ - II БОЖИЯ И ЦАРСКАЯ ЗАБОТА О МАЛОИМУЩИХ - III ЦАРЬ И ВРАГИ ИЗРАИЛЯ (I) - IV ЦАРЬ И ВРАГИ ИЗРАИЛЯ (II) - V РАДОСТЬ ЦАРЯ, КОГДА ОН ВВЕРЯЕТ СЕБЯ БОГУ - VI СЛОВА БОЖИИ - ЗОЛОТО И МЕД - VII ЗАБОТА БОЖИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ - VIII ГРЕШНИКИ ВЗЫВАЮТ К БОГУ В МОЛИТВЕ - IX ГРЕШНИКИ ВЗЫВАЮТ К БОГУ В МОЛИТВЕ (II) - X ЛЮДИ С РАДОСТЬЮ ВОЗНОСЯТ БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ - XI ОТЧАЯННАЯ МОЛЬБА О ПОМОЩИ БОЖИЕЙ - XII НАРОД БОЖИЙ ПРОСИТ ГОСПОДА ОТОМСТИТЬ ВРАГАМ ЕГО (I) - XIII НАРОД БОЖИЙ ПРОСИТ ГОСПОДА ОТОМСТИТЬ ВРАГАМ ЕГО (II)

ТОМ III

  • I СКОРБЯЩИЕ ИЩУТ В БОГЕ УТЕШЕНИЯ - II СКОРБЯЩИЕ ИЩУТ В БОГЕ УТЕШЕНИЯ (II) - III ОДИНОКИЕ ЖАЖДУТ ДРУЖБЫ БОЖИЕЙ - IV НАХОДЯЩИЙСЯ В ОПАСНОСТИ НАРОД БОЖИЙ ЖЕЛАЕТ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ВРАГОВ СВОИХ - V ОБИЖЕННЫЕ НАХОДЯТ В БОГЕ ОПОРУ (I) - VI ОБИЖЕННЫЕ НАХОДЯТ В БОГЕ ОПОРУ (II) - VII ВЕЛИКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬ СЕРДЕЦ - VIII ПОБЕДА ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ОДНОМУ БОГУ - IX ВЕЧНОСТЬ БОЖИЯ И ПРЕХОДЯЩЕСТЬ ЛЮДСКАЯ - X ОБМАНЧИВОСТЬ БОГАТСТВА - XI БОГ В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ (I) - XII БОГ В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ (II) - XIII СУЩНОСТЬ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

УКАЗАТЕЛЬ

ОБ АВТОРЕ

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Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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