Уилсон - Блуждающие значения – Том 2

Книга Марка Уилсона представляет оригинальное исследование того, как человек концептуально воспринимает мир и каким образом из особенностей этого восприятия возникают философские проблемы. Такие слова, как «цвет», «форма» и «прочность», служат привычными концептуальными инструментами описания и упорядочивания действительности, однако поведение вещей оказывается значительно сложнее предполагаемой устойчивости этих понятий. По мере применения оценочные термины незаметно изменяются, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, областям знания и практическим задачам.

Уилсон исследует стратегии такого скрытого концептуального приспособления и показывает, как неспособность заметить «блуждания» описательных терминов способна порождать философские заблуждения и масштабные метафизические конструкции. Анализ соединяет проблематику философии языка, философии науки и философии математики с материалом физики, прикладной математики, инженерии, когнитивной психологии и лингвистики. Второй том завершает аргументацию книги и дополнен исследованиями Роберта Брэндома и Майкла Фридмана, а также интервью с Марком Уилсоном.

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 2 – Главы 7–10. Приложения

Пер. с англ. В. В. Целищева. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 448 с.: ил.

ISBN 978-5-88373-962-9

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание