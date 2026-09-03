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Уилсон - Блуждающие значения – Том 2

Уилсон - Блуждающие значения – Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
Series Библиотека аналитической философии (19 books)

Книга Марка Уилсона представляет оригинальное исследование того, как человек концептуально воспринимает мир и каким образом из особенностей этого восприятия возникают философские проблемы. Такие слова, как «цвет», «форма» и «прочность», служат привычными концептуальными инструментами описания и упорядочивания действительности, однако поведение вещей оказывается значительно сложнее предполагаемой устойчивости этих понятий. По мере применения оценочные термины незаметно изменяются, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, областям знания и практическим задачам.

Уилсон исследует стратегии такого скрытого концептуального приспособления и показывает, как неспособность заметить «блуждания» описательных терминов способна порождать философские заблуждения и масштабные метафизические конструкции. Анализ соединяет проблематику философии языка, философии науки и философии математики с материалом физики, прикладной математики, инженерии, когнитивной психологии и лингвистики. Второй том завершает аргументацию книги и дополнен исследованиями Роберта Брэндома и Майкла Фридмана, а также интервью с Марком Уилсоном.

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 2 – Главы 7–10. Приложения

Пер. с англ. В. В. Целищева. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-88373-962-9

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание

  • От переводчика

  • 7. Лингвистические странствия (с места на место)

    • Атласы и фасады

    • Величины и квази-величины

    • Завеса предикации

    • Машинные идеи

    • Лифты и свободное утверждение

    • Эволюционное формирование

    • Ностальгия по утраченной империи

    • Контекстуальный контроль данных

    • Парадокс классического постижения

    • Краснота

    • Естественно развивающиеся лингвистические системы

  • 8. Песнь хозяина идеи

    • Манящие концепции

    • Семантическое прозрение

    • Намеки интенсиональности

    • Наше шпионское внимание

    • Истинная ригоризация мышления

    • Победа подростка

    • Корреляционные картины

    • Я слышу голос алгоритма

    • Представление картины

    • Переоснащение в море

    • Семантическая детоксикация

    • Через концептуально тонкое и толстое

    • Императивы дизайна

  • 9. Семантическая мимикрия

    • Разнообразие лингвистических стратегий

    • Маршевые методы

    • Алгоритмическое заимствование

    • Борьба со словом

    • Ньютоновские подделки

  • 10. Критика природы и гения

    • Смягченные ожидания

    • Возвышенное воображение

    • Философское исследование концепций

    • Преследование «истины»

    • Логические курица или яйцо

    • Критическая роль «условий истинности»

    • Понимание других

    • Повестка нашего времени

    • Ты посредине

  • Приложения

    • Брэндом Р. Платформы, патчи и гаражи-стоянки: объяснения Уилсона о тонкой концептуальной структуре в «Блуждающих значениях»

    • Фридман М. Логика, математика и философия двадцатого века: Марк Уилсон и аналитическая традиция

    • Маршалл Р. Марк Уилсон представляет самого себя. Интервью Ричарду Маршаллу

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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