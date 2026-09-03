Уилсон - Блуждающие значения – Том 2
Книга Марка Уилсона представляет оригинальное исследование того, как человек концептуально воспринимает мир и каким образом из особенностей этого восприятия возникают философские проблемы. Такие слова, как «цвет», «форма» и «прочность», служат привычными концептуальными инструментами описания и упорядочивания действительности, однако поведение вещей оказывается значительно сложнее предполагаемой устойчивости этих понятий. По мере применения оценочные термины незаметно изменяются, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, областям знания и практическим задачам.
Уилсон исследует стратегии такого скрытого концептуального приспособления и показывает, как неспособность заметить «блуждания» описательных терминов способна порождать философские заблуждения и масштабные метафизические конструкции. Анализ соединяет проблематику философии языка, философии науки и философии математики с материалом физики, прикладной математики, инженерии, когнитивной психологии и лингвистики. Второй том завершает аргументацию книги и дополнен исследованиями Роберта Брэндома и Майкла Фридмана, а также интервью с Марком Уилсоном.
Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 2 – Главы 7–10. Приложения
Пер. с англ. В. В. Целищева. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-88373-962-9
Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание
От переводчика
7. Лингвистические странствия (с места на место)
Атласы и фасады
Величины и квази-величины
Завеса предикации
Машинные идеи
Лифты и свободное утверждение
Эволюционное формирование
Ностальгия по утраченной империи
Контекстуальный контроль данных
Парадокс классического постижения
Краснота
Естественно развивающиеся лингвистические системы
8. Песнь хозяина идеи
Манящие концепции
Семантическое прозрение
Намеки интенсиональности
Наше шпионское внимание
Истинная ригоризация мышления
Победа подростка
Корреляционные картины
Я слышу голос алгоритма
Представление картины
Переоснащение в море
Семантическая детоксикация
Через концептуально тонкое и толстое
Императивы дизайна
9. Семантическая мимикрия
Разнообразие лингвистических стратегий
Маршевые методы
Алгоритмическое заимствование
Борьба со словом
Ньютоновские подделки
10. Критика природы и гения
Смягченные ожидания
Возвышенное воображение
Философское исследование концепций
Преследование «истины»
Логические курица или яйцо
Критическая роль «условий истинности»
Понимание других
Повестка нашего времени
Ты посредине
Приложения
Брэндом Р. Платформы, патчи и гаражи-стоянки: объяснения Уилсона о тонкой концептуальной структуре в «Блуждающих значениях»
Фридман М. Логика, математика и философия двадцатого века: Марк Уилсон и аналитическая традиция
Маршалл Р. Марк Уилсон представляет самого себя. Интервью Ричарду Маршаллу
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