Уилсон Марк - Имитация строгости - альтернативная история аналитической философии

Эта монография пытается возродить подход к концептуальному анализу с прагматистским уклоном, который был столь значимым в ранние дни того, что стало «аналитической философией», но потом сбился с пути. Это прискорбное обстоятельство стало по большей части побочным продуктом развития в 20-м веке математической логики, которая обеспечила восхитительно элегантное объяснение того, что требуется от понятия «строгого следования из аксиом». Но как часто случается при великом открытии, его применения были растянуты за пределы допустимых границ, ведя к суженной концепции «философской строгости», которая плохо подходила к требованиям эффективного исправления концептуальных ошибок. Эта книга развивает эту тему, пересматривая траекторию одних из тех ранних аксиоматических предложений (критика Генрихом Герцем «ньютоновской силы»), и сравнением его исправлений с развитием исследований, возникших в современном компьютерном моделировании. Это предприятие обеспечивает удивительную иллюстрацию деликатной диагностической работы, требуемой в распутывании характерного философского узла. Наши заключительные главы распространяют этот урок на более широкую проблематику, представляющую интерес Для современной метафизики.

Хотя поначалу я планировал включить более широкий обзор современной философской литературы по тематике этой книги, в окончательном варианте я решил, что такая критика будет только утомительной и тщетной, большей частью по той причине, что латентные методологические предположения, которые я хотел критиковать, редко представляются в явном виде. Лучше, решил я, будет возвращение к исходным корням этих позиций, содержащихся в восхитительных сочинениях философов-ученых 19-го века, которые часто формулировали мои центральные положения привлекательным образом, в тесном контакте с реальными практическими препятствиями, встававшими перед ними в их научных размышлениях. Восстанавливая этаким образом связь «философского» и «практического», мои читатели должны легко развить в себе способность к критике современных методологий, которые весьма действенно представлены в таких обзорах, как Daly (2010) или Williamson (2008).

Уилсон Марк - Имитация строгости - альтернативная история аналитической философии

пер. с англ. В.В. Целищева

Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024, 424 с., ил.

ISBN 978-5-88373-8080

Уилсон Марк - Имитация строгости - альтернативная история аналитической философии - Оглавление

Целищев В.В. Моральный компас аналитической философии

Μ. Уилсон Имитация строгости

Краткий обзор

Предисловие

Глава 1 Эрзац-строгость

Глава 2 Программа

Глава 3 Индуктивные гарантии

Глава 4 Тайны Физики

Глава 5 Мульти-шкальные архитек- туры

Глава 6 Разнообразие в «причине»

Глава 7 Мечты об окончательной теории

Глава 8 Лингвистические ПОДМОСТКИ и научный реализм

Глава 9 Истина в мульти-шкальном ландшафте

Библиография