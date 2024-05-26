Все смотрят порно. Ну, почти. Ученые, такие как преподаватель анатомии и нейробиолог Гэри Уил- сон, тоже смотрят. Разница между Уилсоном и рядовым мужчиной, в свободное время компульсивно потребляющим хардкор-порнографию, в том, что ученый способен лучше понять природу своей или чужой зависимости и попытаться с ней справиться. Ну или Уилсон просто может сказать, как и любой другой исследователь порнографии и ее воздействия на психику человека, что смотрит клубничку ради науки и общего блага. В понимании механизмов воздействия порнографии на человека на помощь современным ученым приходят исследования мозга, биохимических процессов в человеческом теле, социология и психология. Где-то на периферии всей этой секулярной мощи остаются новые и старые религиозные практики, медитация, традиционные моральные установки, ну и на худой конец блоги тренеров личностного роста и пикаперов на YouTube. То есть если наука и книга Уилсона не помогут, то есть к кому обратиться.

Парадокс, однако, в другом. Силы вроде бы неравны. С одной стороны — достоверные научные знания о природе зависимости, подкрепленные десятками исследований, и общественное понимание пагубности одержимости порнографией; с другой — доступные любому по клику мышки тысячи порносайтов и миллионы роликов на любой вкус. Никто, в общем-то, не заставляет смотреть порно. Но потребление порнографии, а также количество порнозависимых людей увеличивается с каждым годом. Более того, порнография, которая может вызывать нарушения сексуального здоровья и даже приводить к временной импотенции, то есть к неспособности совершить половой акт с реальным партнером, становится все более оторванной от «реальности» физически возможной без негативных последствий для организма половой близости. В конечном счете тут все как с фастфудом и ожирением. Все знают про гликемический индекс, быстрые углеводы, кето-диету, а кто-то даже владеет техникой тех самых упражнений, которые гарантированно накачают бицепсы/ягодицы, но при этом эпидемия ожирения в развиnых странах набирает обороты с каждым годом.

Гэри Уилсон стал популярным после выступления в TED-формате c мини-лекцией «Великий порноэксперимент». К лету 2020 года ролик посмотрели почти тринадцать с половиной миллионов зрителей только на YouTube. Репосты фрагментов записи, цитат или обсуждения на форумах учету не поддаются. На самом деле такая популярность не объясняется только пикантной темой и форматом «серьезный ученый о порно». Уилсон не был первопроходцем. Сам его ролик являлся ответом на реплику одного из пионеров жанра, американского социального психолога Филипа Зимбардо, который тоже собирает миллионы просмотров с TED-лекциями. А сам жанр — это не пособие, «как перестать дрочить», а призыв: «Давайте еще раз зададимся вопросом, что не так с нашими мужчинами/детьми?» Все-таки первый вопрос хоть и актуален для многих, но не имеет такой социальной остроты, как алармизм в отношении будущего поколений.