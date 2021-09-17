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Уилсон - Собор Дарвина

Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные
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Category ESXATOS BOOKS, AUDIO, New Arrivals, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
"Истинная любовь означает возрастание всего организма, где все члены взаимно зависимы и служат друг другу. Такова видимая форма скрытой работы Духа — организм Тела, управляемый Христом. И такое же мы видим среди пчел, собирающих мед с одинаковым усердием."
Андреас Эренпрайс
Цитата, приведенная выше, взята из сочинений гуттеритов — христианского движения, возникшего в Европе пять веков назад и ныне процветающего в виде коммун, разбросанных по всему северо-западу Северной Америки. Верующие часто сравнивают свои общины с единым организмом, а порой — даже с колонией общественных насекомых. Примечательно, что изображение улья можно встретить на дорожных знаках Юты — «штата мормонов», а дзэн-буддийские монастыри в Китае и Японии нередко построены так, что напоминают человеческое тело (Collcutt 1981).
Но возможно ли представить религиозную группу как организм? Может ли такая гипотеза со всей серьезностью считаться научной? В моей книге — да, и в этом и состоит ее цель. Организмы рождены естественным отбором. Отбор и мутации идут на протяжении бесчисленных поколений, и в их ходе организмы обретают свойства, позволяющие выжить и размножиться в сложившихся условиях обитания. Я намерен рассмотреть группы — и, в частности, группы религиозные — именно как организмы в вышеуказанном смысле.
Где наиболее эффективна наука? Там, где ее предмет можно свести к четко сформулированным гипотезам, призванным сделать те или иные предсказания об измеряемых аспектах мира. К несчастью, многим предметам нашего интереса предстоит долгий и трудный путь до таких вершин. А идее, согласно которой сообщества людей представляются организмами, пришлось совершить особенно трудное путешествие. Для одних она столь очевидна, что ее незачем и проверять. Другим она кажется настолько искусственной и надуманной, что ее можно лишь высмеивать. Воспринять ее серьезно? Ни в коем случае! Но если разумные люди, беседуя об одном и том же, так расходятся в своих оценках — может, они просто говорят на разных языках?
Да, стоит только взглянуть на то, как воспринимали идею «общества-организма» в разные научные эпохи и в различных научных дисциплинах, и перед нами предстанет самая настоящая Вавилонская башня. И, обнаружив это, я понял, что передо мной стоит еще одна задача, не менее важная, чем уже названная. Прежде чем рассмотреть, может ли представление о религиозной группе как об организме выступить в качестве серьезной гипотезы, я должен составить словарь и грамматику «перевода», которые позволят осмысленно говорить о такой концепции с представителями различных дисциплин.

Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные

(Жизнь со смыслом)
Москва : Эксмо, 2021. — 400 с.
ISBN 978-5-699-94566-5

Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные - Содержание

Введение. Церковь как организм
1. Воззрения эволюционной биологии
  • Адаптация и функциональное мышление
  • Основная проблема общественной жизни
  • Решение фундаментальной проблемы по Дарвину
  • Эволюционная теория: поворот не туда
  • Главные эволюционные переходы
  • Группы людей как адаптивные единицы
  • Врожденная психология этических систем
  • Культурная эволюция этических систем
  • Современные группы как адаптивные единицы
  • Из чего формируется приспособленность
  • Выражение этики через религию
  • Мнения эволюционных биологов
2. Воззрения общественных наук
  • Тогда и сейчас
  • И вновь Дюркгейм
  • Новое поколение
  • Функционализм в наши дни
  • Теория рационального выбора: дубль два
  • Будущее функционализма
3. Кальвинизм
  • Аргумент от замысла
  • Естественная история кальвинизма
  • Адаптационисты и кальвинизм
  • Темная сторона кальвинизма
  • Подводя итоги
  • Рациональность, религия и адаптация
4. Мирская польза религии: исторические примеры
  • Пример 1: Система храмов воды на Бали
  • Пример 2: Иудаизм
  • Пример 3: Раннехристианская Церковь
  • Как избежать предвзятости
  • Увидеть очевидное
5. Мирская польза религии. Современные научные труды
  • Коренная проблема общественной жизни — и ее решение
  • Проверка делом: материальные блага от современной Церкви
  • Чего хотят люди
  • Адаптивная единица: привилегии в изучении
  • Жизненный цикл деноминаций
  • Множественные потоки доказательств: снимаем покровы
6. Прощение как сложная адаптация
  • Врожденная психология прощения
  • Проксимальные психологические механизмы
  • Антропология прощения
  • Христианское прощение
  • Неадаптивная сторона эволюционной монеты
  • Путешествие пилигрима
7. Объединяющие системы
  • Общая теория объединяющих систем
  • Функция и нечеткость
  • Сравнительное изучение объединяющих систем
  • Символы и священность
  • Два реализма: фактический и практический
  • Наука и общество
  • Красота и польза
Примечания
Библиография
Благодарности
Указатель имен
Views 694
Rating 5.0 / 5
Added 17.09.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

L
LeoTat 5 years ago

Спасибо!
D
deynar 5 years ago

Посмодернизм рулит, но что делать с традиционной сотериологией? Спасибо за книгу.

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