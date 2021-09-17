"Истинная любовь означает возрастание всего организма, где все члены взаимно зависимы и служат друг другу. Такова видимая форма скрытой работы Духа — организм Тела, управляемый Христом. И такое же мы видим среди пчел, собирающих мед с одинаковым усердием."

Андреас Эренпрайс

Цитата, приведенная выше, взята из сочинений гуттеритов — христианского движения, возникшего в Европе пять веков назад и ныне процветающего в виде коммун, разбросанных по всему северо-западу Северной Америки. Верующие часто сравнивают свои общины с единым организмом, а порой — даже с колонией общественных насекомых. Примечательно, что изображение улья можно встретить на дорожных знаках Юты — «штата мормонов», а дзэн-буддийские монастыри в Китае и Японии нередко построены так, что напоминают человеческое тело (Collcutt 1981).

Но возможно ли представить религиозную группу как организм? Может ли такая гипотеза со всей серьезностью считаться научной? В моей книге — да, и в этом и состоит ее цель. Организмы рождены естественным отбором. Отбор и мутации идут на протяжении бесчисленных поколений, и в их ходе организмы обретают свойства, позволяющие выжить и размножиться в сложившихся условиях обитания. Я намерен рассмотреть группы — и, в частности, группы религиозные — именно как организмы в вышеуказанном смысле.

Где наиболее эффективна наука? Там, где ее предмет можно свести к четко сформулированным гипотезам, призванным сделать те или иные предсказания об измеряемых аспектах мира. К несчастью, многим предметам нашего интереса предстоит долгий и трудный путь до таких вершин. А идее, согласно которой сообщества людей представляются организмами, пришлось совершить особенно трудное путешествие. Для одних она столь очевидна, что ее незачем и проверять. Другим она кажется настолько искусственной и надуманной, что ее можно лишь высмеивать. Воспринять ее серьезно? Ни в коем случае! Но если разумные люди, беседуя об одном и том же, так расходятся в своих оценках — может, они просто говорят на разных языках?

Да, стоит только взглянуть на то, как воспринимали идею «общества-организма» в разные научные эпохи и в различных научных дисциплинах, и перед нами предстанет самая настоящая Вавилонская башня. И, обнаружив это, я понял, что передо мной стоит еще одна задача, не менее важная, чем уже названная. Прежде чем рассмотреть, может ли представление о религиозной группе как об организме выступить в качестве серьезной гипотезы, я должен составить словарь и грамматику «перевода», которые позволят осмысленно говорить о такой концепции с представителями различных дисциплин.

Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные

(Жизнь со смыслом)

Москва : Эксмо, 2021. — 400 с.

ISBN 978-5-699-94566-5

Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные - Содержание

Введение. Церковь как организм

1. Воззрения эволюционной биологии

Адаптация и функциональное мышление

Основная проблема общественной жизни

Решение фундаментальной проблемы по Дарвину

Эволюционная теория: поворот не туда

Главные эволюционные переходы

Группы людей как адаптивные единицы

Врожденная психология этических систем

Культурная эволюция этических систем

Современные группы как адаптивные единицы

Из чего формируется приспособленность

Выражение этики через религию

Мнения эволюционных биологов

2. Воззрения общественных наук

Тогда и сейчас

И вновь Дюркгейм

Новое поколение

Функционализм в наши дни

Теория рационального выбора: дубль два

Будущее функционализма

3. Кальвинизм

Аргумент от замысла

Естественная история кальвинизма

Адаптационисты и кальвинизм

Темная сторона кальвинизма

Подводя итоги

Рациональность, религия и адаптация

4. Мирская польза религии: исторические примеры

Пример 1: Система храмов воды на Бали

Пример 2: Иудаизм

Пример 3: Раннехристианская Церковь

Как избежать предвзятости

Увидеть очевидное

5. Мирская польза религии. Современные научные труды

Коренная проблема общественной жизни — и ее решение

Проверка делом: материальные блага от современной Церкви

Чего хотят люди

Адаптивная единица: привилегии в изучении

Жизненный цикл деноминаций

Множественные потоки доказательств: снимаем покровы

6. Прощение как сложная адаптация

Врожденная психология прощения

Проксимальные психологические механизмы

Антропология прощения

Христианское прощение

Неадаптивная сторона эволюционной монеты

Путешествие пилигрима

7. Объединяющие системы

Общая теория объединяющих систем

Функция и нечеткость

Сравнительное изучение объединяющих систем

Символы и священность

Два реализма: фактический и практический

Наука и общество

Красота и польза

Примечания

Библиография

Благодарности

Указатель имен