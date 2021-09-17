Уилсон - Собор Дарвина
"Истинная любовь означает возрастание всего организма, где все члены взаимно зависимы и служат друг другу. Такова видимая форма скрытой работы Духа — организм Тела, управляемый Христом. И такое же мы видим среди пчел, собирающих мед с одинаковым усердием."
Андреас Эренпрайс
Цитата, приведенная выше, взята из сочинений гуттеритов — христианского движения, возникшего в Европе пять веков назад и ныне процветающего в виде коммун, разбросанных по всему северо-западу Северной Америки. Верующие часто сравнивают свои общины с единым организмом, а порой — даже с колонией общественных насекомых. Примечательно, что изображение улья можно встретить на дорожных знаках Юты — «штата мормонов», а дзэн-буддийские монастыри в Китае и Японии нередко построены так, что напоминают человеческое тело (Collcutt 1981).
Но возможно ли представить религиозную группу как организм? Может ли такая гипотеза со всей серьезностью считаться научной? В моей книге — да, и в этом и состоит ее цель. Организмы рождены естественным отбором. Отбор и мутации идут на протяжении бесчисленных поколений, и в их ходе организмы обретают свойства, позволяющие выжить и размножиться в сложившихся условиях обитания. Я намерен рассмотреть группы — и, в частности, группы религиозные — именно как организмы в вышеуказанном смысле.
Где наиболее эффективна наука? Там, где ее предмет можно свести к четко сформулированным гипотезам, призванным сделать те или иные предсказания об измеряемых аспектах мира. К несчастью, многим предметам нашего интереса предстоит долгий и трудный путь до таких вершин. А идее, согласно которой сообщества людей представляются организмами, пришлось совершить особенно трудное путешествие. Для одних она столь очевидна, что ее незачем и проверять. Другим она кажется настолько искусственной и надуманной, что ее можно лишь высмеивать. Воспринять ее серьезно? Ни в коем случае! Но если разумные люди, беседуя об одном и том же, так расходятся в своих оценках — может, они просто говорят на разных языках?
Да, стоит только взглянуть на то, как воспринимали идею «общества-организма» в разные научные эпохи и в различных научных дисциплинах, и перед нами предстанет самая настоящая Вавилонская башня. И, обнаружив это, я понял, что передо мной стоит еще одна задача, не менее важная, чем уже названная. Прежде чем рассмотреть, может ли представление о религиозной группе как об организме выступить в качестве серьезной гипотезы, я должен составить словарь и грамматику «перевода», которые позволят осмысленно говорить о такой концепции с представителями различных дисциплин.
Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные
(Жизнь со смыслом)
Москва : Эксмо, 2021. — 400 с.
ISBN 978-5-699-94566-5
Дэвид Слоан Уилсон - Собор Дарвина : как религия собирает людей вместе, помогает выжить и при чем здесь наука и животные - Содержание
Введение. Церковь как организм
1. Воззрения эволюционной биологии
- Адаптация и функциональное мышление
- Основная проблема общественной жизни
- Решение фундаментальной проблемы по Дарвину
- Эволюционная теория: поворот не туда
- Главные эволюционные переходы
- Группы людей как адаптивные единицы
- Врожденная психология этических систем
- Культурная эволюция этических систем
- Современные группы как адаптивные единицы
- Из чего формируется приспособленность
- Выражение этики через религию
- Мнения эволюционных биологов
2. Воззрения общественных наук
- Тогда и сейчас
- И вновь Дюркгейм
- Новое поколение
- Функционализм в наши дни
- Теория рационального выбора: дубль два
- Будущее функционализма
3. Кальвинизм
- Аргумент от замысла
- Естественная история кальвинизма
- Адаптационисты и кальвинизм
- Темная сторона кальвинизма
- Подводя итоги
- Рациональность, религия и адаптация
4. Мирская польза религии: исторические примеры
- Пример 1: Система храмов воды на Бали
- Пример 2: Иудаизм
- Пример 3: Раннехристианская Церковь
- Как избежать предвзятости
- Увидеть очевидное
5. Мирская польза религии. Современные научные труды
- Коренная проблема общественной жизни — и ее решение
- Проверка делом: материальные блага от современной Церкви
- Чего хотят люди
- Адаптивная единица: привилегии в изучении
- Жизненный цикл деноминаций
- Множественные потоки доказательств: снимаем покровы
6. Прощение как сложная адаптация
- Врожденная психология прощения
- Проксимальные психологические механизмы
- Антропология прощения
- Христианское прощение
- Неадаптивная сторона эволюционной монеты
- Путешествие пилигрима
7. Объединяющие системы
- Общая теория объединяющих систем
- Функция и нечеткость
- Сравнительное изучение объединяющих систем
- Символы и священность
- Два реализма: фактический и практический
- Наука и общество
- Красота и польза
Примечания
Библиография
Благодарности
Указатель имен
Спасибо!
Посмодернизм рулит, но что делать с традиционной сотериологией? Спасибо за книгу.