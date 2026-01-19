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Уильямс Джонатан - 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла

Уильямс Джонатан - 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Джонатан Уильямс предлагает читателю «встать за плечо» апостола Павла, чтобы понять ход его мыслей в этот переломный момент послания. Вместо того чтобы впадать в крайности жесткого детерминизма или, напротив, пытаться сгладить острые углы текста, автор фокусируется на главной цели Павла — защите верности Бога Своему Слову. Книга показывает, что 9-я глава Римлянам — это не сухой трактат о предопределении, а страстная теодицея (оправдание Бога), объясняющая, как парадоксально разворачивается история спасения. Уильямс мастерски связывает ветхозаветные цитаты Павла с его текущим аргументом, помогая современному читателю увидеть в тексте не повод для теологических споров, а величие Божьего замысла, превосходящего человеческое понимание.

Джонатан Уильямс – 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла

Пер. с англ. - Одесса: NWASBC, Феникс, 2019. – 96 с.
ISBN 978-966-928-380-1

Джонатан Уильямс – 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла – Содержание

Вступление

  • Глава 1. Исторические обстоятельства написания Послания к Римлянам

  • Глава 2. История Божьего провидения и истории, находящиеся на заднем плане Рим. 9

  • Глава 3. История патриархов — Рим. 9:6-13

  • Глава 4. История Исхода — Рим. 9:14-18

  • Глава 5. История изгнания — Рим. 9:19-29

  • Глава 6. Соответствие заключения глав 9-11 содержанию текста 9:30-33

Послесловие. «Хорошо, но что насчет этого?..»

Об авторе

Книги автора

Послесловие от издателя (Геннадий Гололоб)

Views 331
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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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