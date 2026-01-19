Уильямс Джонатан - 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла
Джонатан Уильямс предлагает читателю «встать за плечо» апостола Павла, чтобы понять ход его мыслей в этот переломный момент послания. Вместо того чтобы впадать в крайности жесткого детерминизма или, напротив, пытаться сгладить острые углы текста, автор фокусируется на главной цели Павла — защите верности Бога Своему Слову. Книга показывает, что 9-я глава Римлянам — это не сухой трактат о предопределении, а страстная теодицея (оправдание Бога), объясняющая, как парадоксально разворачивается история спасения. Уильямс мастерски связывает ветхозаветные цитаты Павла с его текущим аргументом, помогая современному читателю увидеть в тексте не повод для теологических споров, а величие Божьего замысла, превосходящего человеческое понимание.
Джонатан Уильямс – 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла
Пер. с англ. - Одесса: NWASBC, Феникс, 2019. – 96 с.
ISBN 978-966-928-380-1
Джонатан Уильямс – 9 глава Послания к Римлянам глазами апостола Павла – Содержание
Вступление
Глава 1. Исторические обстоятельства написания Послания к Римлянам
Глава 2. История Божьего провидения и истории, находящиеся на заднем плане Рим. 9
Глава 3. История патриархов — Рим. 9:6-13
Глава 4. История Исхода — Рим. 9:14-18
Глава 5. История изгнания — Рим. 9:19-29
Глава 6. Соответствие заключения глав 9-11 содержанию текста 9:30-33
Послесловие. «Хорошо, но что насчет этого?..»
Об авторе
Книги автора
Послесловие от издателя (Геннадий Гололоб)
No comments yet. Be the first!