Уильямс Питер - Можно ли доверять Евангелиям?

Я давно видел потребность в небольшой книге, объясняющей широкой аудитории некоторые из огромного количества свидетельств в пользу достоверности четырех Евангелий. Существует множество замечательных работ, посвященных этой теме, и каждая из них имеет свою направленность. Цель данной книги — представить аргументы в пользу достоверности Евангелий тем, кто впервые задумывается над этим вопросом. Я мог бы написать более объемную книгу, приведя больше примеров и ссылок или рассмотрев возражения, но для краткости решил отбросить все лишнее и дать достаточно информации, чтобы заинтересованный читатель мог проверить доказательства, при этом не обращаясь к миллионам страниц новозаветных исследований, с которыми я и сам знаком лишь отчасти.

Я должен поблагодарить многих людей за различного рода помощь, включая советы, критические замечания, поддержку, финансовую помощь, корректуру, помощь в исследованиях и техническую экспертизу. В наши дни часто говорят о мировых верованиях и разделяют людей на тех, кто исповедует веру, и тех, кто не верит. Вера часто воспринимается как иррациональное убеждение, которое не имеет научных подтверждений. Однако для ранних христиан вера имела совсем иной смысл. Это слово происходит от латинского «des» и ближе к значению слова «доверие». А доверие, как правило, может опираться только на доказательства. Поэтому книга называется «Можно ли доверять Евангелиям?» В ней мы рассматриваем этот вопрос, опираясь на доказательства, подтверждающие, что Евангелия заслуживают нашего доверия. Замечательно, что доверие — это понятие, близкое каждому из нас, и мы постоянно пользуемся им. Большинство из нас ежедневно передают свою личную безопасность в руки других людей. Мы доверяем поставщикам продуктов питания, инженерам-строителям и производителям автомобилей, буквально вверяя им нашу жизнь. Наша зависимость также распространяется на друзей, социальные сети и финансовые услуги. Конечно, наше доверие не является абсолютным и безоговорочным. Если мы обнаружим серьезные нарушения гигиены в ресторане, то, скорее всего, мы не будем там больше появляться. Тем не менее, в доверием мы сталкиваемся ежедневно.

Уильямс Питер - Можно ли доверять Евангелиям?

Пер. сангл. К.Назаров

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2023. —160с.

ISBN 978-5-905340-43-7

Уильямс Питер - Можно ли доверять Евангелиям - Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Введение

1 Что сообщают нехристианские источники?

2 Что представляют собой четыре Евангелия? ......

3 Были ли знакомы авторы Евангелий с контекстом?

4 Неумышленные совпадения.

5 Известны ли нам подлинные слова Иисуса?

6 Изменялся ли текст?

7 Как насчет противоречий?

8 Кто мог все это придумать?

Общий указатель

Указатель мест из Писания