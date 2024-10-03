Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой

Уитфилд Чарльз - Внутренний ребенок
В 1986 году я писал эту книгу как своего рода учебное пособие, «библиотерапию» для своих пациентов. Ее простое, но целительное содержание было основано на многолетних клинических наблюдениях, главным образом за взрослыми, получившими травму в детском возрасте, а также на сведениях, которые я почерпнул из медицинской и научной литературы по этому предмету. В то время я не собирался знакомить с этой книгой более широкую аудиторию и не предполагал, что она разойдется миллионными тиражами и будет переведена на десяток с лишним языков.
Почти все написанное в первом издании и все изложенные в нем принципы прошли проверку временем и соответствуют современным научным и клиническим данным. Это примечательно, но не удивительно. В последние двадцать лет подтвердилось пагубное воздействие воспитания в травмирующей, ранящей семье. Среди многочисленных болезненных последствий этих переживаний одним из самых распространенных и инвалидизирующих у повзрослевших детей является, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое я рассматриваю в главе 7.
Обоснование
Десять лет моих исследований и более 330 других научных работ, охвативших свыше 230 тысяч человек во всем мире, показали, что детские травмы могут порождать множество других вредных эффектов и проявляться в том числе одним или несколькими распространенными психическими расстройствами, включая депрессию, зависимости и шизофрению, а также целым букетом соматических нарушений.
Эти болезни, которые иногда называют «расстройствами травматического спектра», демонстрируют сильную связь с неоднократно перенесенными в детстве травмами. Вопреки бытующим среди психиатров представлениям, существует мало доказательств, что эти проблемы возникают из-за наследственных особенностей биохимии мозга. Если патологии мозга и обнаруживаются в научных исследованиях на эту тему, они, скорее, представляют собой механизм, в то время как неоднократные травмы в детском и более старшем возрасте являются причиной и этого механизма, и самого расстройства.
Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой
Пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. Т. Шапошникова]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 224 с. — (Психология МИФ. Ответы внутри тебя).
ISBN 978-5-00195-283-1
Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок – Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
- Глава 1. Открываем своего Внутреннего ребенка
- Глава 2. Возникновение концепции Внутреннего ребенка
- Глава 3. Что такое Внутренний ребенок?
- Глава 4. Подавление Внутреннего ребенка
- Глава 5. Что заставляет родителей подавлять Внутреннего ребенка
- Глава 6. Динамика стыда и низкой самооценки
- Глава 7. Роль стресса: посттравматическое стрессовое расстройство
- Глава 8. Как исцелить Внутреннего ребенка?
- Глава 9. Начало работы с ключевыми проблемами
- Глава 10. Выявление и переживание чувств
- Глава 11. Процесс горевания
- Глава 12. Продолжение проработки горя: рискнуть, поделиться и рассказать историю
- Глава 13. Трансформация
- Глава 14. Интеграция
- Глава 15. Роль духовности
Приложение. Замечание о методах выздоровления
Литература
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