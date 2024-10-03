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Уитфилд Чарльз - Внутренний ребенок

Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
В 1986 году я писал эту книгу как своего рода учебное пособие, «библиотерапию» для своих пациентов. Ее простое, но целительное содержание было основано на многолетних клинических наблюдениях, главным образом за взрослыми, получившими травму в детском возрасте, а также на сведениях, которые я почерпнул из медицинской и научной литературы по этому предмету. В то время я не собирался знакомить с этой книгой более широкую аудиторию и не предполагал, что она разойдется миллионными тиражами и будет переведена на десяток с лишним языков.
Почти все написанное в первом издании и все изложенные в нем принципы прошли проверку временем и соответствуют современным научным и клиническим данным. Это примечательно, но не удивительно. В последние двадцать лет подтвердилось пагубное воздействие воспитания в травмирующей, ранящей семье. Среди многочисленных болезненных последствий этих переживаний одним из самых распространенных и инвалидизирующих у повзрослевших детей является, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое я рассматриваю в главе 7.
Обоснование
Десять лет моих исследований и более 330 других научных работ, охвативших свыше 230 тысяч человек во всем мире, показали, что детские травмы могут порождать множество других вредных эффектов и проявляться в том числе одним или несколькими распространенными психическими расстройствами, включая депрессию, зависимости и шизофрению, а также целым букетом соматических нарушений.
Эти болезни, которые иногда называют «расстройствами травматического спектра», демонстрируют сильную связь с неоднократно перенесенными в детстве травмами. Вопреки бытующим среди психиатров представлениям, существует мало доказательств, что эти проблемы возникают из-за наследственных особенностей биохимии мозга. Если патологии мозга и обнаруживаются в научных исследованиях на эту тему, они, скорее, представляют собой механизм, в то время как неоднократные травмы в детском и более старшем возрасте являются причиной и этого механизма, и самого расстройства.

Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой

Пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. Т. Шапошникова]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 224 с. — (Психология МИФ. Ответы внутри тебя).
ISBN 978-5-00195-283-1

Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок – Содержание

Предисловие
Благодарности
Введение
  • Глава 1. Открываем своего Внутреннего ребенка
  • Глава 2. Возникновение концепции Внутреннего ребенка
  • Глава 3. Что такое Внутренний ребенок?
  • Глава 4. Подавление Внутреннего ребенка
  • Глава 5. Что заставляет родителей подавлять Внутреннего ребенка
  • Глава 6. Динамика стыда и низкой самооценки
  • Глава 7. Роль стресса: посттравматическое стрессовое расстройство
  • Глава 8. Как исцелить Внутреннего ребенка?
  • Глава 9. Начало работы с ключевыми проблемами
  • Глава 10. Выявление и переживание чувств
  • Глава 11. Процесс горевания
  • Глава 12. Продолжение проработки горя: рискнуть, поделиться и рассказать историю
  • Глава 13. Трансформация
  • Глава 14. Интеграция
  • Глава 15. Роль духовности
Приложение. Замечание о методах выздоровления
Литература
Об авторе
Views 299
Rating 4.5 / 5
Added 03.10.2024
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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