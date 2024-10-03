Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой

В 1986 году я писал эту книгу как своего рода учебное пособие, «библиотерапию» для своих пациентов. Ее простое, но целительное содержание было основано на многолетних клинических наблюдениях, главным образом за взрослыми, получившими травму в детском возрасте, а также на сведениях, которые я почерпнул из медицинской и научной литературы по этому предмету. В то время я не собирался знакомить с этой книгой более широкую аудиторию и не предполагал, что она разойдется миллионными тиражами и будет переведена на десяток с лишним языков.

Почти все написанное в первом издании и все изложенные в нем принципы прошли проверку временем и соответствуют современным научным и клиническим данным. Это примечательно, но не удивительно. В последние двадцать лет подтвердилось пагубное воздействие воспитания в травмирующей, ранящей семье. Среди многочисленных болезненных последствий этих переживаний одним из самых распространенных и инвалидизирующих у повзрослевших детей является, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое я рассматриваю в главе 7.

Обоснование

Десять лет моих исследований и более 330 других научных работ, охвативших свыше 230 тысяч человек во всем мире, показали, что детские травмы могут порождать множество других вредных эффектов и проявляться в том числе одним или несколькими распространенными психическими расстройствами, включая депрессию, зависимости и шизофрению, а также целым букетом соматических нарушений.

Эти болезни, которые иногда называют «расстройствами травматического спектра», демонстрируют сильную связь с неоднократно перенесенными в детстве травмами. Вопреки бытующим среди психиатров представлениям, существует мало доказательств, что эти проблемы возникают из-за наследственных особенностей биохимии мозга. Если патологии мозга и обнаруживаются в научных исследованиях на эту тему, они, скорее, представляют собой механизм, в то время как неоднократные травмы в детском и более старшем возрасте являются причиной и этого механизма, и самого расстройства.

Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок - Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой

Пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. Т. Шапошникова]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 224 с. — (Психология МИФ. Ответы внутри тебя).

ISBN 978-5-00195-283-1

Уитфилд, Чарльз - Внутренний ребенок – Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Глава 1. Открываем своего Внутреннего ребенка

Глава 2. Возникновение концепции Внутреннего ребенка

Глава 3. Что такое Внутренний ребенок?

Глава 4. Подавление Внутреннего ребенка

Глава 5. Что заставляет родителей подавлять Внутреннего ребенка

Глава 6. Динамика стыда и низкой самооценки

Глава 7. Роль стресса: посттравматическое стрессовое расстройство

Глава 8. Как исцелить Внутреннего ребенка?

Глава 9. Начало работы с ключевыми проблемами

Глава 10. Выявление и переживание чувств

Глава 11. Процесс горевания

Глава 12. Продолжение проработки горя: рискнуть, поделиться и рассказать историю

Глава 13. Трансформация

Глава 14. Интеграция

Глава 15. Роль духовности

Приложение. Замечание о методах выздоровления

Литература

Об авторе