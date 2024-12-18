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Уитмер - Муки любви

Эдит Уитмер - Муки любви – Повесть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature
Пятнадцатилетний Майкл Мэнслер взглянул на потемневшее небо и быстро прошёлся газонокосилкой по участку нескошенной травы. Едва он успел поставить косилку в гараж и отдышаться, как начался ливень. Загрохотал гром, и по свежескошенному газону заструились потоки воды.
- Как хорошо, Майкл, что ты успел до дождя! - крикнул Дуэйн, вбегая в гараж. - Чем ты сейчас будешь заниматься?
- Надо поменять в машине масло. Поможешь?
- С удовольствием! А что нужно сделать?
- В углу стоит ящик с маслом, принеси четыре бутылки.
Через минуту Дуэйн уже нёсся с бутылками в руках.
- Майкл! Ты где?
- Я под машиной.
- Уже сливаешь масло? Где ты этому научился? - с восхищением протянул Дуэйн.
Майкл с грустью вспомнил несчастный случай, который случился в их семье четыре года назад. Отец, работая на тракторе, трагически погиб. И ему в одиннадцать лет пришлось быть в доме за старшего и многому научиться. «А мама... Бедная дорогая мама!» Забота о семье полностью легла на её плечи. Она сутками тяжело работала, чтобы прокормить их. Маме была важна даже самая незначительная помощь, и он помогал ей по мере своих сил.
- Тебя папа научил менять масло в машине? - вывел его из задумчивости голос Дуэйна.
- Да, - печально ответил Майкл. - А ещё многому я научился у дяди Марка.
- Когда папа умер, я был ещё совсем маленьким, да? - сыпал вопросами Дуэйн. - Говорят, папа любил играть со мной.
- Да, тебе был всего один годик, - каким-то приглушённым голосом ответил Майкл. - Папа подбрасывал тебя вверх, а ты заливался смехом. А ещё ты очень похож на него. У тебя и волосы такого же цвета, как у папы.

Эдит Уитмер - Муки любви – Повесть

Издательство «Христианин», МСЦ ЕХБ, 2022. – 86 с.

Эдит Уитмер - Муки любви – Содержание

  • Глава 1
  • Глава 2
  • Глава 3
  • Глава 4
  • Глава 5
  • Глава 6
  • Глава 7
  • Глава 8
Views 214
Rating 5.0 / 5
Added 18.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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