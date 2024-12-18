Пятнадцатилетний Майкл Мэнслер взглянул на потемневшее небо и быстро прошёлся газонокосилкой по участку нескошенной травы. Едва он успел поставить косилку в гараж и отдышаться, как начался ливень. Загрохотал гром, и по свежескошенному газону заструились потоки воды.

- Как хорошо, Майкл, что ты успел до дождя! - крикнул Дуэйн, вбегая в гараж. - Чем ты сейчас будешь заниматься?

- Надо поменять в машине масло. Поможешь?

- С удовольствием! А что нужно сделать?

- В углу стоит ящик с маслом, принеси четыре бутылки.

Через минуту Дуэйн уже нёсся с бутылками в руках.

- Майкл! Ты где?

- Я под машиной.

- Уже сливаешь масло? Где ты этому научился? - с восхищением протянул Дуэйн.

Майкл с грустью вспомнил несчастный случай, который случился в их семье четыре года назад. Отец, работая на тракторе, трагически погиб. И ему в одиннадцать лет пришлось быть в доме за старшего и многому научиться. «А мама... Бедная дорогая мама!» Забота о семье полностью легла на её плечи. Она сутками тяжело работала, чтобы прокормить их. Маме была важна даже самая незначительная помощь, и он помогал ей по мере своих сил.

- Тебя папа научил менять масло в машине? - вывел его из задумчивости голос Дуэйна.

- Да, - печально ответил Майкл. - А ещё многому я научился у дяди Марка.

- Когда папа умер, я был ещё совсем маленьким, да? - сыпал вопросами Дуэйн. - Говорят, папа любил играть со мной.

- Да, тебе был всего один годик, - каким-то приглушённым голосом ответил Майкл. - Папа подбрасывал тебя вверх, а ты заливался смехом. А ещё ты очень похож на него. У тебя и волосы такого же цвета, как у папы.

Эдит Уитмер - Муки любви – Повесть

Издательство «Христианин», МСЦ ЕХБ, 2022. – 86 с.

Эдит Уитмер - Муки любви – Содержание