«Мы стремимся вести наши общины, руководствуясь библейской мудростью, но порой нас сбивают с толку светские принципы организации труда и воспитания. Тим Уитмер, опытный пастор и богослов, помогает нам ответить на практические вопросы о том, как руководить церковью и готовить новых лидеров поместных церквей».

«Тим Уитмер стремится пасти других пастырей! Он убедительно пользуется библейским материалом, дает советы, полезные церквам самых разных традиций, подробно раскрывает суть миссии пастыря и, кажется, не перестанет увещевать нас, пока мы со всей серьезностью не возьмемся пасти Божье стадо. В одно мгновенье читаешь книгу - и вот ты уже горишь желанием служить своей пастве как можно лучше».

Предисловие

Вступление

Часть 1. Библейские и исторические основы

1. Идея пастырства не нова: ветхозаветные темы

Идея пастырства не нова: ветхозаветные темы 2. Исполнение: Добрый Пастырь и повеление апостолам

Исполнение: Добрый Пастырь и повеление апостолам 3. «Бюро находок»: куда пропали все пастыри?

«Бюро находок»: куда пропали все пастыри? 4. Библейское право пастыря руководить: несколько слов об авторитете

Часть 2. Так что же делать пастырю? Сводная таблица пастырского служения

5. Пастыри знают овец

Пастыри знают овец 6. Пастыри питают овец

Пастыри питают овец 7. Пастыри ведут овец

Пастыри ведут овец 8. Пастыри защищают овец

Часть 3. Подводим итоги

9. Семь важнейших составляющих успешного пастырского служения

Семь важнейших составляющих успешного пастырского служения 10. Почему пастырское служение так важно

Почему пастырское служение так важно 11. Давайте начнем! Практические предложения

Заключение

Приложение А. Дополнительные средства

Приложение Б. Возражения против временного служения пресвитеров

Тимоти Уитмер - Пастырь-руководитель - Как достичь успеха в пастырском служении вашей церкви - Предисловие

Мне выпала возможность написать несколько слов, чтобы представить и рекомендовать читателю эту замечательную книгу, и для меня это большая честь.

Все, кто знает Тима Уитмера, надеялись, что он напишет именно такую книгу - умную, взвешенную, тонкую, основанную на библейских истинах, настоящую книгу пастыря для пастырей; книгу, в которой со знанием дела раскрывается подлинная природа пастырства в христианской церкви. У этой книги есть еще два достоинства: читать ее и легко, и интересно. Редкий автор пособий для пресвитеров церкви обладает познаниями и о том, как выращивают овец на образцовой ферме «Нике Бессер» в Пенсильвании, и о том, как заботились об овцах стада Христова в церкви английского городка Киддерминстер в XVII веке, в незабвенные времена служения Ричарда Бакстера.

Это умная и познавательная книга. В ней толкования и разъяснения создают для нас прочный библейский фундамент. Автор хорошо знает историю попечения о человеческих душах - в Писании, в средневековом мире, во времена Реформации, наконец, в приходе одного из беднейших районов Глазго, где в XIX веке трудился великий новатор Томас Чалмерс, - и эти познания позволяют ему писать живо и красочно.

Все это, впрочем, неудивительно, поскольку доктор Уитмер преподает практическое богословие в Вестминстерской семинарии в Филадельфии. Но этим его деятельность не ограничивается: он служит пастором-проповедником в процветающей пресвитерианской церкви в пригороде Филадельфии, в общине, объединяющей представителей разных народов и культур. Вот об этом обстоятельстве автор по скромности своей почти не упоминает на страницах книги. За время его служения церковь «Кроссроудз», основанная сто лет назад, пережила духовное обновление и постоянно прирастает новыми членами. Количество ее прихожан приблизилось к тому значению, которое Джон Оуэн считал идеальным для общины. По мнению Оуэна, община должна быть такой, чтобы в ней каждый прихожанин был важен, чтобы духовные дары были в изобилии и никто не оставался в тени! Благодаря многолетнему опыту пастырского служения все, о чем пишет автор, наполнено глубоким содержанием и отмечено мудростью и знанием современной церковной жизни. Поэтому эта книга не только познавательна, но и на редкость практична. В ней изложены принципы, которые служители и пастыри церкви могут применять с учетом особенностей собственных церквей, и даются полезные советы, как такие принципы воплощать в жизнь.

Все, о чем говорится на этих страницах, проверено на личном опыте. Можно давать прекраснодушные советы о достижении возвышенных идеалов, не учитывая при этом того, что - при честном прочтении - можно узнать из Нового Завета о состоянии Христова стада. Но в данной книге этого нет. Профессор Уитмер слишком хороший богослов, чтобы давать такие советы. Но он и слишком хороший и заботливый пастырь, чтобы оставить нас без практичных, выполнимых в любых обстоятельствах советов о духовном руководстве и попечении.

Быть членом общины, руководимой Тимом Уитмером, значит (по моему личному опыту) в какой-то мере почувствовать себя овечкой, которую любят, окружают заботой, защищают и питают лучшей и самой здоровой пищей - Словом Божьим. В таких общинах есть нечто, что невозможно выразить словами, что-то неуловимое. Эту особую атмосферу можно передать только такими понятиями, как познание Бога, вера в Иисуса Христа, любовь к Нему и сознание присутствия Духа Святого. Вот что объединяет людей Божьих в одну семью, когда они поклоняются Своему Творцу, молятся и радуются общению друг с другом в изучении

Слова Божьего и служении Богу и ближним. Поскольку община Тима Уитмера в какой-то мере обязана всем этим его служению и руководству, то, когда он говорит о пастырском попечении, мы слушаем. А когда он пишет об этом, сохраняя свой опыт для нынешних и будущих читателей, мы охотно читаем. Я искренне благодарен ему за нашу давнюю дружбу, которая дала мне возможность учиться у него, а в последнее время - еще и за то, что он помогает руководству нашей общины.

Понять, почему «Пастырь-руководитель» обладает столь многими достоинствами - почему эта книга так глубока, так верна библейской истине, так взвешена, так полезна для пастырей, так тонка и реалистична - нетрудно. В сущности, причин две. Во-первых, все эти достоинства отличали пастырское попечение и руководство Господа Иисуса и Его апостолов. А во-вторых, и сам Тим Уитмер воплощает в себе все эти достоинства. Наш Господь сказал, что добрый пастырь знает своих овец и готов жизнь положить за них. Добрый пастырь не жалеет времени для своих овец, он старается как можно лучше узнать их, он возносит о них молитвы Небесному Отцу. А поступает он так потому, что любит их до смерти. Вот что отличает тех «пастырей по сердцу Моему», которых Бог обещал дать Своему народу. А когда такие качества сочетаются с пониманием и мудрым применением Писания, Божье стадо будет под надежной пастырской опекой. Как мы нуждаемся в этом в наши дни, когда многие и многие чувствуют себя «как овцы, не имеющие пастыря»! Эта книга способна многое изменить для земных помощников Небесного Пастыря, научить их истинно вести Божье стадо. И вряд ли что-то может больше порадовать автора - и Его Пастыря.

Синклер Б. Фергюсон, Первая пресвитерианская церковь, Колумбия, штат Южная Каролина