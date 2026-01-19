Уитни Лиэнн - Сознание в трудах Юнга и Патанджали

Книга Лиэнн Уитни «Сознание в трудах Юнга и Патанджали» — это амбициозное исследование, представляющее собой мост между западной глубинной психологией и древнеиндийской философией йоги. Автор проводит детальный сравнительный анализ систем Карла Густава Юнга и легендарного составителя «Йога-сутр» Патанджали, выявляя поразительные параллели в их понимании структуры человеческой психики. Уитни утверждает, что обе традиции рассматривают трансформацию сознания не просто как терапевтический процесс, а как духовное освобождение и реализацию истинной Самости.

В центре внимания автора находятся концепции бессознательного, взаимоотношения Эго и Самости, а также телеологическая (целеполагающая) функция психики. Уитни анализирует, как Юнг перенес религиозный опыт в область эмпирической психологии, и сопоставляет это с методами классической йоги Патанджали. Особый интерес представляет синтез идей: признание «сознательности» бессознательного, единство ума и тела, а также феномен синхронистичности, который в свете современных открытий физики подводит читателя к восприятию Вселенной как гигантской голограммы.

Эта работа — не просто теоретический обзор; это попытка преодолеть разрыв между научным материализмом и духовным опытом. Книга помогает глубже понять юнгианский путь индивидуации через призму восточных практик освобождения, предлагая читателю целостный взгляд на человеческую природу. Издание будет бесценно для психологов, философов, практиков йоги и всех, кто ищет интегральные ответы на вопросы о природе сознания и путях его трансформации.

Лиэнн Уитни — Сознание в трудах Юнга и Патанджали

Перевод с англ. — М.: Касталия, 2026. — 220 с.

ISBN 978-5-908110-08-2

Лиэнн Уитни — Сознание в трудах Юнга — Содержание