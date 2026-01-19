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Уитни Лиэнн - Сознание в трудах Юнга и Патанджали

Сознание в трудах Юнга и Патанджали
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism

Книга Лиэнн Уитни «Сознание в трудах Юнга и Патанджали» — это амбициозное исследование, представляющее собой мост между западной глубинной психологией и древнеиндийской философией йоги. Автор проводит детальный сравнительный анализ систем Карла Густава Юнга и легендарного составителя «Йога-сутр» Патанджали, выявляя поразительные параллели в их понимании структуры человеческой психики. Уитни утверждает, что обе традиции рассматривают трансформацию сознания не просто как терапевтический процесс, а как духовное освобождение и реализацию истинной Самости.

В центре внимания автора находятся концепции бессознательного, взаимоотношения Эго и Самости, а также телеологическая (целеполагающая) функция психики. Уитни анализирует, как Юнг перенес религиозный опыт в область эмпирической психологии, и сопоставляет это с методами классической йоги Патанджали. Особый интерес представляет синтез идей: признание «сознательности» бессознательного, единство ума и тела, а также феномен синхронистичности, который в свете современных открытий физики подводит читателя к восприятию Вселенной как гигантской голограммы.

Эта работа — не просто теоретический обзор; это попытка преодолеть разрыв между научным материализмом и духовным опытом. Книга помогает глубже понять юнгианский путь индивидуации через призму восточных практик освобождения, предлагая читателю целостный взгляд на человеческую природу. Издание будет бесценно для психологов, философов, практиков йоги и всех, кто ищет интегральные ответы на вопросы о природе сознания и путях его трансформации.

Лиэнн Уитни — Сознание в трудах Юнга и Патанджали

Перевод с англ. — М.: Касталия, 2026. — 220 с.
ISBN 978-5-908110-08-2

Лиэнн Уитни — Сознание в трудах Юнга — Содержание

  • Мир Патанджали: Обзор йоги и санкхьи, природа сознания, отношения между Эго и Самостью в индийской традиции.

  • Мир Юнга: Аналитическая психология, религиозная функция психики, процесс трансформации и научное наследие.

  • Лицом к лицу: Прямое сопоставление взглядов двух мыслителей на разум, психику и развитие личности.

  • Юнг и йога: Специальный разбор критического и восторженного отношения Юнга к восточным практикам.

  • Синтез и выводы:

    • Воссоединение сознательного и бессознательного.

    • Синхронистичность и таинственные явления.

    • Голографическая модель Вселенной и единство ума и тела.

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Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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