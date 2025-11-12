Западная цивилизация, сформированная из греко-римского наследия и христианства, приобрела окончательную форму в плавильном котле ближневосточных культур. Но историки не всегда отдавали должное глубине влияния, которое на этот процесс оказала египетская религия. Культ Исиды с его храмовыми обрядами распространял настолько сильное влияние из своих центров — Мемфиса и Александрии, что его масштаб едва поддаётся оценке. Это влияние проникало в иные, порой соперничающие друг с другом, религиозные формы — вплоть до самого христианства. Уже давно пора всесторонне исследовать эту, почти не затронутую область знания.

Эта монография задумана как цельное и строго документированное изложение, предлагает новый взгляд на религиозную традицию Исиды — с опорой на материалы, впервые всесторонне проанализированные почти столетие назад Жоржем Аафаем (С. Ьа£ауе) и впоследствии существенно дополненные трудами исследователей в области археологии и религиоведения.

Археология и смежные дисциплины не могут автоматически раскрыть нам то, что, быть может, справедливо назвать тайной Исиды. Чем дальше археолог проникает в глубину веков, тем явственнее проступает величие богини. Её невозможно полностью скрыть. Она не позволяет забыть себя — не только по причине своей древности. Быть может, она — почти утраченная нить, связывающая далёкое прошлое с настоящим. Но она — здесь. Если это исследование достигнет цели, хочется верить: величие Исиды как египетской предшественницы станет предметом серьёзного богословского размышления внутри самой христианской традиции.

За последние десятилетия появилось немало по-настоящему достойных исследований, посвящённых культу Исиды. Особого упоминания заслуживают работы Гвина Гриффитса, Трана Там Тиня, Меркельбаха, Мюнстера, Бергмана и Гримма. Их выводы, насколько позволял замысел книги, учтены в ходе настоящего исследования. Обширный корпус литературных свидетельств греко-римского периода приводится с точными ссылками — по классическому собранию Хопфнера, которое, несмотря на давность, сохраняет фундаментальное значение. Существенную помощь в работе с эпиграфическими источниками оказало своевременное издание “Sylloge” Видмана.

Реджинальд Элдред Уитт - Исида в Древнем мире

«Касталия», 2025. — 296 с.

ISBN 978-5-907969-59-9

Реджинальд Элдред Уитт - Исида в Древнем мире - Содержание

Предисловие

Глава 1. Древняя Богиня Нила

Глава 2. Исида, дарующая жизнь

Глава 3. Осирис — брат, супруг, сын

Глава 4. Распространение египетской веры

Глава 5. В доме Исиды

Глава 6. К берегам Италии

Глава 7. Священнослужители Исиды

Глава 8. Возглашая её славу

Глава 9. Та, чьи имена неисчислимы

Глава 10. Вселюбящая Мать

Глава 11. Великая Артемида-Исида

Глава 12. Тайна и священнодействие

Глава 13. Шествие к кораблю

Глава 14. Исцеление больных

Глава 15. Хранитель, проводник и глашатай

Глава 16. Юный царь и владыка всего сущего

Глава 17. Богиня, любимица римских императоров

Глава 18. Роман Ксенофонта

Глава 19. Взгляд апостола Павла

Глава 20. Великая Предшественница