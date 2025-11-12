Уитт - Исида в Древнем мире
Западная цивилизация, сформированная из греко-римского наследия и христианства, приобрела окончательную форму в плавильном котле ближневосточных культур. Но историки не всегда отдавали должное глубине влияния, которое на этот процесс оказала египетская религия. Культ Исиды с его храмовыми обрядами распространял настолько сильное влияние из своих центров — Мемфиса и Александрии, что его масштаб едва поддаётся оценке. Это влияние проникало в иные, порой соперничающие друг с другом, религиозные формы — вплоть до самого христианства. Уже давно пора всесторонне исследовать эту, почти не затронутую область знания.
Эта монография задумана как цельное и строго документированное изложение, предлагает новый взгляд на религиозную традицию Исиды — с опорой на материалы, впервые всесторонне проанализированные почти столетие назад Жоржем Аафаем (С. Ьа£ауе) и впоследствии существенно дополненные трудами исследователей в области археологии и религиоведения.
Археология и смежные дисциплины не могут автоматически раскрыть нам то, что, быть может, справедливо назвать тайной Исиды. Чем дальше археолог проникает в глубину веков, тем явственнее проступает величие богини. Её невозможно полностью скрыть. Она не позволяет забыть себя — не только по причине своей древности. Быть может, она — почти утраченная нить, связывающая далёкое прошлое с настоящим. Но она — здесь. Если это исследование достигнет цели, хочется верить: величие Исиды как египетской предшественницы станет предметом серьёзного богословского размышления внутри самой христианской традиции.
За последние десятилетия появилось немало по-настоящему достойных исследований, посвящённых культу Исиды. Особого упоминания заслуживают работы Гвина Гриффитса, Трана Там Тиня, Меркельбаха, Мюнстера, Бергмана и Гримма. Их выводы, насколько позволял замысел книги, учтены в ходе настоящего исследования. Обширный корпус литературных свидетельств греко-римского периода приводится с точными ссылками — по классическому собранию Хопфнера, которое, несмотря на давность, сохраняет фундаментальное значение. Существенную помощь в работе с эпиграфическими источниками оказало своевременное издание “Sylloge” Видмана.
Реджинальд Элдред Уитт - Исида в Древнем мире
«Касталия», 2025. — 296 с.
ISBN 978-5-907969-59-9
Реджинальд Элдред Уитт - Исида в Древнем мире - Содержание
- Предисловие
- Глава 1. Древняя Богиня Нила
- Глава 2. Исида, дарующая жизнь
- Глава 3. Осирис — брат, супруг, сын
- Глава 4. Распространение египетской веры
- Глава 5. В доме Исиды
- Глава 6. К берегам Италии
- Глава 7. Священнослужители Исиды
- Глава 8. Возглашая её славу
- Глава 9. Та, чьи имена неисчислимы
- Глава 10. Вселюбящая Мать
- Глава 11. Великая Артемида-Исида
- Глава 12. Тайна и священнодействие
- Глава 13. Шествие к кораблю
- Глава 14. Исцеление больных
- Глава 15. Хранитель, проводник и глашатай
- Глава 16. Юный царь и владыка всего сущего
- Глава 17. Богиня, любимица римских императоров
- Глава 18. Роман Ксенофонта
- Глава 19. Взгляд апостола Павла
- Глава 20. Великая Предшественница
- Список сокращений
- Библиография
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