Уланов - Открытое сердце
В своей работе автор утверждает, что целью психологического анализа является возвращение бесценного ощущения полной жизни и соответствия реальности, а также личностное возрождение посредством отторжения противоположности витальности — омертвения. Что в анализе приводит к усилению витальности и тайне исцеления? Что дает нам ощущение связи с источником витальности, связи с символами? Автор рассматривает связь психологической работы и духовной практики. На многочисленных примерах демонстрируются методы расширения сознания пациентов, приводящие к их исцелению.
Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности
Касталия, 2024,336 с.
ISBN 978-5-521-23990-0
Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности - Содержание
Введение
Глава 1 Витальность/омертвение
Новый век и новое тысячелетие
Клинические и религиозные перспективы
Омертвение
Омертвение как потеря субъективности
Омертвение как потеря объективности
Витальность
Новый вид сознания
Ингредиенты
Глава 2 Регенерация
Метод
Омертвение
Влияние омертвения на витальность
Витальность: регенерация
Двойственное видение
Глава 3 Влияние нашей духовной локации на клиническую работу
Духовность
Анализ
Безумие и ненависть к духовному
Влияние нашей духовной локации на клиническую работу
Глава 4 Открытое сердце
Религия и психология
Феминный тип существования
Идентификация
Растождествление
Дифференциация и присутствие
Глава 5 Духовные объекты: от Самости к душе и обратно
Пространство
Духовные объекты
Безумие и духовные объекты
Духовные субъекты и создание реальности 179
Глава 6 Зло
Образы зла
Логика и локация зла
Зло с психоаналитической точки зрения
Зло, психе и общество
Сущность зла
Архетипические паттерны зла
Глава 7 Третье в тени четвертого
Краткий обзор литературы
Юнг и третье
Юнг и четвертое
Жизнь с четвертым
Третье и четвертое
Глава 8 Что такое инженерия Самости?
Картографирование Самости
Главный вопрос
Эго и задачи Самости
Исцеление
Роль эго
Роль Самости
Дарование имен
Витальность
Глава 9 За пределами Самости
Невещественное: бездна и начинания
Сопротивление
Символическая смерть и невещественное место
Разрыв
Тень
За пределами Самости
Deus Absconditus
Неопределенность
Новый вид сознания
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