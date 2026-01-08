В своей работе автор утверждает, что целью психологического анализа является возвращение бесценного ощущения полной жизни и соответствия реальности, а также личностное возрождение посредством отторжения противоположности витальности — омертвения. Что в анализе приводит к усилению витальности и тайне исцеления? Что дает нам ощущение связи с источником витальности, связи с символами? Автор рассматривает связь психологической работы и духовной практики. На многочисленных примерах демонстрируются методы расширения сознания пациентов, приводящие к их исцелению.

Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности

Касталия, 2024,336 с.

ISBN 978-5-521-23990-0

Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности - Содержание

Введение

Глава 1 Витальность/омертвение

Новый век и новое тысячелетие

Клинические и религиозные перспективы

Омертвение

Омертвение как потеря субъективности

Омертвение как потеря объективности

Витальность

Новый вид сознания

Ингредиенты

Глава 2 Регенерация

Метод

Омертвение

Влияние омертвения на витальность

Витальность: регенерация

Двойственное видение

Глава 3 Влияние нашей духовной локации на клиническую работу

Духовность

Анализ

Безумие и ненависть к духовному

Влияние нашей духовной локации на клиническую работу

Глава 4 Открытое сердце

Религия и психология

Феминный тип существования

Идентификация

Растождествление

Дифференциация и присутствие

Глава 5 Духовные объекты: от Самости к душе и обратно

Пространство

Духовные объекты

Безумие и духовные объекты

Духовные субъекты и создание реальности 179

Глава 6 Зло

Образы зла

Логика и локация зла

Зло с психоаналитической точки зрения

Зло, психе и общество

Сущность зла

Архетипические паттерны зла

Глава 7 Третье в тени четвертого

Краткий обзор литературы

Юнг и третье

Юнг и четвертое

Жизнь с четвертым

Третье и четвертое

Глава 8 Что такое инженерия Самости?

Картографирование Самости

Главный вопрос

Эго и задачи Самости

Исцеление

Роль эго

Роль Самости

Дарование имен

Витальность

Глава 9 За пределами Самости