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Уланов - Открытое сердце

Уланов Открытое сердце
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

В своей работе автор утверждает, что целью психологического анализа является возвращение бесценного ощущения полной жизни и соответствия реальности, а также личностное возрождение посредством отторжения противоположности витальности — омертвения. Что в анализе приводит к усилению витальности и тайне исцеления? Что дает нам ощущение связи с источником витальности, связи с символами? Автор рассматривает связь психологической работы и духовной практики. На многочисленных примерах демонстрируются методы расширения сознания пациентов, приводящие к их исцелению.

Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности

Касталия, 2024,336 с.

ISBN 978-5-521-23990-0

Энн Белфорд Уланов - Открытое сердце - От омертвения Самости к раскрытию витальности - Содержание

Введение

Глава 1 Витальность/омертвение

  • Новый век и новое тысячелетие

  • Клинические и религиозные перспективы

  • Омертвение

  • Омертвение как потеря субъективности

  • Омертвение как потеря объективности

  • Витальность

  • Новый вид сознания

  • Ингредиенты

Глава 2 Регенерация

  • Метод

  • Омертвение

  • Влияние омертвения на витальность

  • Витальность: регенерация

  • Двойственное видение

Глава 3 Влияние нашей духовной локации на клиническую работу

  • Духовность

  • Анализ

  • Безумие и ненависть к духовному

  • Влияние нашей духовной локации на клиническую работу

Глава 4 Открытое сердце

  • Религия и психология

  • Феминный тип существования

  • Идентификация

  • Растождествление

  • Дифференциация и присутствие

Глава 5 Духовные объекты: от Самости к душе и обратно

  • Пространство

  • Духовные объекты

  • Безумие и духовные объекты

  • Духовные субъекты и создание реальности 179

Глава 6 Зло

  • Образы зла

  • Логика и локация зла

  • Зло с психоаналитической точки зрения

  • Зло, психе и общество

  • Сущность зла

  • Архетипические паттерны зла

Глава 7 Третье в тени четвертого

  • Краткий обзор литературы

  • Юнг и третье

  • Юнг и четвертое

  • Жизнь с четвертым

  • Третье и четвертое

Глава 8 Что такое инженерия Самости?

  • Картографирование Самости

  • Главный вопрос

  • Эго и задачи Самости

  • Исцеление

  • Роль эго

  • Роль Самости

  • Дарование имен

  • Витальность

Глава 9 За пределами Самости

  • Невещественное: бездна и начинания

  • Сопротивление

  • Символическая смерть и невещественное место

  • Разрыв

  • Тень

  • За пределами Самости

  • Deus Absconditus

  • Неопределенность

  • Новый вид сознания

Views 527
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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