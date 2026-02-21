Я против использования термина «система». Если бы моей целью было создание системы, то я, наверняка, разработал бы более основательные и философские понятия, чем те, которые я применяю. Например, анима и анимус. Ни один здравомыслящий философ не стал бы использовать такие иррациональные и нескладные идеи. Когда вещи складываются воедино, они не всегда выстраиваются в философскую систему: иногда это просто факты, которые соответствуют друг другу. Мифологические мотивы являются фактами: они никогда не меняются; меняются лишь теории.

Мы приводим данное высказывание Юнга в самом начале книги, чтобы подчеркнуть возможные разночтения в обсуждаемой теме. Если даже сам Юнг считал свои идеи сумбурными, то что же ожидает на этом пути других исследователей, авторов и читателей? Если, как отмечает Юнг, сама теория подвержена постоянным изменениям, то зачем изучать ее настолько подробно и глубоко?

Ответ очевиден. Любая психологическая теория, даже самая лучшая, строится на неопределенности: содержание теории меняется так же, как и сам исследователь, который делает из нее выводы. Мы предлагаем своего рода карты для построения нашего жизненного опыта - ни более и ни менее. Страна, проводниками в которую служат Анима мужчины/Анимус женщины, является одновременно беспокойной и безмятежной, наполненной то взрывными, то невысказанными эмоциями. Она может строиться вокруг личности или направлять нас за пределы Эго, чтобы помочь нам найти самих себя, что, вероятно, является наибольшей жертвой для Эго. Совершая путешествие по такой стране, необходимо иметь путеводные карты.

Энн и Барри Уланов - Трансформация сексуальности: архетипический мир Анимы и Анимуса

М. : «Касталия», 2021 - 289 с.

ISBN 978-5-521-16259-8

Энн и Барри Уланов - Трансформация сексуальности: архетипический мир Анимы и Анимуса - Содержание

Часть I. Мост Анима/Анимус

Глава 1. Анима и Анимус

Глава 2. Анима/Анимус как комплекс

Часть II. Анима/Анимус и личность

Глава 3.Анима и Анимус во взаимодействии с другими людьми

Глава 5. Обучение через друг друга

Глава 6. Трансформирующие Анимус и Анима

Глава 7. Анима/Анимус и Религиозный опыт

Глава 8. Преследование Анимы/Анимуса

Часть III. Крушение. Обвал моста Анимы/Анимуса

Глава 9. Крушение. Сторона Эго

Глава 10. Крушение. Сторона Самости

Часть IV. Клинические случаи. Симптомы и лечение

Глава 11. Перенос, Контрперенос и Анимус/Анима

Глава 12. Отыгрывание Анимуса/Анимы и его альтернативы

Глава 13. Границы, Синяя Борода, и смерть

Часть V. Восстановление Моста