Рождение Иисуса. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Галатам 4:4-5). Бог все делает вовремя. Представьте себе, как наливают воду в кувшины. Сначала наполняют один сосуд, затем его отодвигают в сторону и подносят следующий. Так же и Бог, когда наступает время вмешаться в ход земных событий, Он откладывает старые и дает возможность осуществиться Своим новым, тщательно продуманным планам. Когда пришла полнота времени, Бог послал на Землю Своего Сына. Наступлению полноты предшествовал долгий период подготовки. Все началось от Адама и Евы. Еще тогда Бог пообещал, что семя женщины сокрушит голову змея (Быт. 3:15). Семя Евы — семя Авраама, исполненное Божье обещание. Плод этого семени — потомок царя Давида, рожденный в колене Иуды. О Нем возвещали пророки. Он — славный Царь, которому предстояло утвердить вечный престол Давида, и страдающий раб Еоспода, призванный взять на Себя грехи и болезни и умереть вместо нас. Предсказывали, что Он будет рожден в Вифлееме и торжественно въедет в Иерусалим на осле. Он, Сын Человеческий, унаследует вселенское Царство, в котором Бог наконец примет к Себе Свой народ. Пророчество за пророчеством раскрывали различные грани личности Мессии и смысл Его пришествия. Пророк Исаия предвещал, что Он родится от девы. Осия предсказывал, что Спаситель будет скрываться от преследователей в Египте. В 109-м Псалме говорилось, что священство Его будет превыше всех чинов, известных до сих пор, «по чину Мелхиседека». Духовная картина грядущих событий была детально описана. Ульф Экман - Иисус М., Слово Жизни, 2004 г. - 176 с. ISBN: 5-94324-027-6, 91-7866-507-8 Ульф Экман - Иисус - Оглавление

Пролог

Рождество

Рождение Иисуса

Время подготовки

Служение

Ученики Иисуса

Нагорная проповедь

Молитва «Отче наш»

Четыре вида почвы

«Моя пища есть творить волю Пославшего Меня»

Иисус исцеляет больных

Второе пришествие

Пасха

Въезд в Иерусалим

Последняя вечеря — первое хлебопреломление

Иисус перед Синедрионом

Распятие

Воскресение

Вознесение Христа в небеса

Вознесение

Пятидесятница

Излияние Святого Духа

Эпилог

Ульф Экман - Иисус - Нагорная проповедь

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их... (Матфей 5:1-2). В окрестностях Капернаума есть один холм. Его склоны словно специально созданы для того, чтобы можно было усадить на них даже в дневной зной несколько тысяч слушателей. Однажды именно здесь Иисус произнес самую выдающуюся, самую сильную и прекрасную из всех проповедей, когда- либо звучавших на просторах земли. Его слова вошли не только в сердца присутствовавших там людей — их услышал весь мир, все части света. В современной цивилизации даже атеисты утверждают, что стараются жить в соответствии с этическим содержанием Нагорной проповеди. Чаще всего это неправда, но эти высказывания по крайней мере свидетельствуют о признании значимости провозглашенных Иисусом истин. Слова, сказанные Христом две тысячи лет назад, до сих пор имеют влияние и силу. Его проповедь звучала в веках. Она обошла страну за страной. Ее повторяли на бессчетном количестве языков. Ее вдохновение неистощимо. Снова и снова мы восхищаемся ее глубиной. Тысячи проповедников произнесли сотни тысяч проповедей, и все они были забыты историей. Но этот мир не смог пройти мимо слов Иисуса. Они стали его неотъемлемой частью. Нагорную проповедь цитировал Махатма Ганди. Ее повторяли американские борцы за свободу негров во главе с Мартином Лютером Кингом.

Политики включают эти стихи Писания в свои речи на Генеральной Ассамблее ООН. Эта проповедь вдохновляла людей на создание произведений живописи и литературы. Иисуса, произносящего ее, изображали и резьбой по мрамору, и масляными красками. Нагорная проповедь была произнесена на арамейском, записана на греческом, а потом переведена почти на все языки мира. И эти древние слова каждый раз, из века в век, звучат по- новому. Едва ли найдется хоть одна страна или культура, где люди не слышали бы Нагорной проповеди. Изначально ее слова были адресованы нескольким евреям, ученикам Иисуса. Почти все они были необразованными рыбаками, однако впоследствии стали предметом пристального научного изучения и объемных исторических исследований. Ими занялись самые именитые деятели мировой науки. Каждая буква Нагорной проповеди, каждая ее запятая и точка до сих пор актуальны, действенны, живы и истинны. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Матфей 5:3).

Иисус все время говорит о небесном царстве. Он противопоставляет его земным царствам и земным желаниям. Центр внимания последних —- сам человек с его извращенным мышлением, решившим воздвигнуть Вавилонскую башню. Создание грандиозных цивилизаций без участия Бога — вот задачи, преследуемые человеческими амбициями. Люди наслаждаются возведением величественных памятников собственному интеллекту, способностям и силе. Эстетические изыски лишь искусно прикрывают эгоистичное стремление к самопрославлению, наслаждению и власти. Невозрожденная людская натура пытается контролировать не только свою собственную жизнь, но и жизни окружающих. Человек взбирается на трон, провозглашает себя божеством и порабощает себе подобных.