Нагорная проповедь - Ульрих Луц

Луц - Нагорная проповедь
От автора. Данная книга состоит из двух частей. Вторая часть — объемный библейский комментарий — это перевод из первого тома моего четырехтомного комментария к Евангелию от Матфея, написанного на немецком языке. Первую же часть, общее введение в Евангелие от Матфея, я написал в конце 2005 года. Список литературы был взят из комментария 2002 года, таким образом, он содержит специальную литературу по Евангелию от Матфея в целом. Он был дополнен и списком специальной литературы по Нагорной проповеди в частности.
Ульрих Луц - Нагорная проповедь (Мф 5-7). Богословско-экзегетический комментарий
Пер. с нем. (Серия «Современная библеистика» — Bibliotheca Biblica). — М.: Издательство ББИ, 2014. — х1 + 475 с.
ISBN 978-5-89647-306-0
ISBN 978-5-89647-306-0
Ульрих Луц - Нагорная проповедь - Предисловие к русскому изданию
Возможно, читатели — прежде всего православные — удивятся тому, что в комментарии протестантского автора так часто встречаются ссылки на толкование отцов церкви, а также на толкования из Средних веков или из эпохи конфессионализма XVI — XVIII веков. В современных западных комментариях ссылаться на такие источники не принято. Почему я так сделал?
Такой метод работы тесно связан с моим опытом написания комментариев: зачастую толкования отцов церкви, реформаторов или их католических противников яснее и богословски четче тех или иных современных комментариев говорят о предмете, который важен в тексте. Современные интерпретации нередкотонут в сведениях филологического, исторического или структурного характера. Отцы церкви и реформаторы говорят и о том, что именно является предметом текста — то есть, что текст означает для читателей и для христианских церквей в настоящее время, а не только о том, что он значил для общин тогда, почти две тысячи лет назад. Они толковали текст для своего времени—и именно это нам снова нужно делать сейчас: на занятиях, в проповедях, в беседах о Библии. Сам факт, что отцы церкви, реформаторы и вся традиция толкования, существовавшая до научной критики, имеют значение для понимания библейских текстов, в новое время часто забывался или вытеснялся в западном толковании Библии, в отличие от православного толкования.
Но — а теперь большое «но» — то, что я делаю в данном комментарии, не следует принципу «неопатристического синтеза»[1]. Мы не можем возвращаться к отцам церкви, просто повторяя то, что они говорили тогда — ведь наше время отличается от их времени. Однако отцы церкви и отцы более позднего времени вполне могут являть нам модели того, как это делается. У нас есть задача, аналогичная их задаче, только для нашего времени. Таков был взгляд великого греческого экзегета Савы Агуридеса, у которого я многому научился[2]. Итак, мой комментарий должен не просто оглядываться на прошлое. Он призван делать нечто большее, чем воссоздавать первоначальный смысл какого-либо текста. Он должен указывать, в каком направлении ведут нас эти тексты сегодня. Именно поэтому в нем так важны отцы церкви, реформаторы и католические толкователи, которые выполнили эту задачу для своего времени.
Подступиться к решению этой задачи я пытаюсь в первую очередь в разделах об истории восприятия отдельных текстов. В этих разделах я изложил важные типы толкования данных текстов и попытался показать, как отцы церкви, средневековые толкователи, реформаторы, католические толкователи времен Реформации и отдельные толкователи Нового времени понимали эти тексты и сопоставляли их со своим временем. При этом я хочу, чтобы звучали голоса из всех церквей, а не только из своей собственной церковной традиции. Иначе я — как протестант — мог бы ограничиться отцами церкви, являющимися отцами всех христиан, и реформаторами. Но я прислушиваюсь и к голосам из других церквей, например, из Католической церкви. Ведь Библия — это канон, общий для всех церквей. Мы можем многому научиться не только на том, как наши собственные отцы понимали библейские тексты, но и на том, как эти тексты читались и воспринимались в других церквах. Таким образом, разделы данного комментария по истории толкования и восприятия могут быть стимулом для экуменической беседы о нашей общей Библии.
Конечно, все это не означает, что вопрос о первоначальном смысле текстов, поднятый в первую очередь движением Просвещения, становится теперь беспредметным и излишним. Совсем наоборот! Прежде всего, этот вопрос позволяет нам отличать собственно содержание текстов от того, что мы слышим в них. Он позволяет нам разглядеть в текстах других, чужих собеседников, бросающих нам вызов и ставящих под вопрос наш собственный «здравый смысл» — в том числе и богословский. Лишь исходя из первоначального смысла текста, можно определить, куда он нас сегодня направляет. Ведь эти тексты имеют целью помочь нам не топтаться на месте, а двигаться в определенную сторону. Библейские тексты не служат нашему самоутверждению. Именно поэтому основополагающее значение имеет историческое исследование их первоначального смысла.
Ульрих Луц - Нагорная проповедь - заметки на полях
1 Общее Мф - это текст написан в иудеохристианской общине, после разрыва с синагогой.
"Община читает историю Матфея об Иисусе не только как прошлую, но и как «инклюзивную историю», включающую ее собственный опыт...— «драма на двух уровнях», в которой прошлая история Иисуса в то же время изображает историю и актуальную ситуацию общины, делает их понятными. "
2 Про Благодать
" Нужно учесть ситуацию общины Матфея. Она оглядывается на примерно пятидесятилетнюю историю христианской проповеди благодати. Непрерывно повторяемая весть о милости Бога может превратиться в «дешевую благодать»" В протестантской традиции толкования появляется еще одна трудность понимания благодатного характера обетований у Матфея: они обращены к благочестивым и активным людям, в определенном смысле к таким, «чья жизнь в стремлениях прошла». Несмотря на это, для Матфея эти заповеди — полное и чистое уверение в благодати.
Активно трудящийся, поддерживаемый Богом христианин, которому Матфей обещает — страшно сказать — «награду» (5:12), — это как раз не тот, кто хочет оправдаться, исходя из собственных дел. И, наконец, для Матфея требовательная воля Бога — сама по себе элемент благодати. Для него «Евангелием» является то, что Сын Божий возвещает волю Божью. «Матфей не проводит различия между изъявительным и повелительным наклонениями, (...) а передает человеку требование как дар». Его понимание Евангелия соответствует ветхозаветно-иудейскому пониманию Торы как помощи в том, чтобы оставаться в завете, созданном Богом для Его народа.
3 Нас же современных читателей можно, по автору отнести к языкохристианам. Что бы понять НП у Мф автор реконструирует разные направления в иудеохристианстве, которое исторически не состоялось, но было очень возможно! Это программа в общем выглядит так:
3 Нас же современных читателей можно, по автору отнести к языкохристианам. Что бы понять НП у Мф автор реконструирует разные направления в иудеохристианстве, которое исторически не состоялось, но было очень возможно! Это программа в общем выглядит так:
Заповедь любви находится в центре, обрядовые предписания второстепенны. Но они тоже часть Закона, который Иисус исполняет целиком.
"На мой взгляд, это не признак непродуманности, а свидетельство того, как именно Матфей мыслил. На практике его община, скорее всего, подчиняла многочисленные отдельные заповеди Торы центру — заповеди любви. В теории она даже не могла предположить возможности между тем и другим. Йоты и черточки обрядового закона она не связывала с чем-то невразумительным и непонятным, а предписания закона — с идеей гетерономии и несвободы.
Для этого мира существует воля Отца. Ее конкретные столпы — божественные заповеди, каковые с неизменной силой сформулированы в Ветхом Завете и каковые Иисус «исполнил» в своей Нагорной проповеди. Их нельзя обойти никаким, даже самым «совершенным» принципом нравственности и никаким уходом из мира.
Большое спасибо за публикацию! Замечательная и очень нужная сейчас работа известного библеиста, профессора Бернского университета, Ульриха Луца. Автор приводит собсвенный перевод Нагорной проповеди, описывает структуру оригинала, приводит источники по изучению этоого пассажа Евангелия от Матфея, предлагает историко-филологический комментарий к тексту, а в заключении говорит о духовной значимости этого текста и его значении для христианской традиции. Монография будет полезна как специалистам, так и всем интересующимся проблематикой библейского новозаветного текста.
Напомню, что Ульрих Луц является одним из создателей Bibliotheca Biblica при Санкт-Петербургском Государственом Университете, на основе которой позже будет открыт факульет библеистики СПбГУ.
Книга отличная! Пожалуй это и не удивительно, ведь Ульрих Луц является автором одного(пожалуй, всего из двух) из лучших научных комментариев на Матфея, пренадлежащего авторитетнейшей научной серии Hermenia.
открывается и какие то символы потом пустая страница снизу. Подскажите пожалуиста как аткрыть ...!!!!
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в среде Windows7 в программе WinDjView все отлично отображается и открывается... почему у вас по другому, непонятно...