Уминский - Что я хочу от Церкви
Острая и честная книга о главном недуге современной религиозности — потребительском отношении к Богу и Церкви. Протоиерей Алексей Уминский размышляет о том, почему многие приходят в храм лишь за комфортом, решением проблем или «духовной подзарядкой», оставаясь при этом сторонними наблюдателями. Автор призывает читателя к честному диалогу с самим собой: готовы ли мы не только брать, но и отдавать, становясь активной частью церковной общины. Это призыв перейти от магического восприятия обрядов к ответственной вере, основанной на свободе, любви и личном поиске Христа. Книга помогает увидеть в Церкви не бюро ритуальных услуг, а пространство живой встречи, требующее от человека духовного взросления.
Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении
Москва, «Никея», 2014
Серия "Встречи с Богом"
Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении - Содержание
Предисловие
Место, где раздают дары
Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь
Путь к святости
Нежелание жить без Христа
О насущном и несущественном
Не стоит бояться времени
Не все так просто
Христианство без труда?
Школа верности богу
Сделай нас живыми людьми
Проповеди
Об авторе
Об издательстве
No comments yet. Be the first!