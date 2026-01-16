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Уминский - Что я хочу от Церкви

Уминский - Что я хочу от Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Ethics, Pastoral Care Counseling

Острая и честная книга о главном недуге современной религиозности — потребительском отношении к Богу и Церкви. Протоиерей Алексей Уминский размышляет о том, почему многие приходят в храм лишь за комфортом, решением проблем или «духовной подзарядкой», оставаясь при этом сторонними наблюдателями. Автор призывает читателя к честному диалогу с самим собой: готовы ли мы не только брать, но и отдавать, становясь активной частью церковной общины. Это призыв перейти от магического восприятия обрядов к ответственной вере, основанной на свободе, любви и личном поиске Христа. Книга помогает увидеть в Церкви не бюро ритуальных услуг, а пространство живой встречи, требующее от человека духовного взросления.

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении

Москва, «Никея», 2014
Серия "Встречи с Богом"

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении - Содержание

Предисловие

  • Место, где раздают дары

  • Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

  • Путь к святости

  • Нежелание жить без Христа

  • О насущном и несущественном

  • Не стоит бояться времени

  • Не все так просто

  • Христианство без труда?

  • Школа верности богу

  • Сделай нас живыми людьми

  • Проповеди

Об авторе

Об издательстве

Views 313
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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