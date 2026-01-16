Острая и честная книга о главном недуге современной религиозности — потребительском отношении к Богу и Церкви. Протоиерей Алексей Уминский размышляет о том, почему многие приходят в храм лишь за комфортом, решением проблем или «духовной подзарядкой», оставаясь при этом сторонними наблюдателями. Автор призывает читателя к честному диалогу с самим собой: готовы ли мы не только брать, но и отдавать, становясь активной частью церковной общины. Это призыв перейти от магического восприятия обрядов к ответственной вере, основанной на свободе, любви и личном поиске Христа. Книга помогает увидеть в Церкви не бюро ритуальных услуг, а пространство живой встречи, требующее от человека духовного взросления.

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении

Москва, «Никея», 2014

Серия "Встречи с Богом"

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Церкви - О христианстве и духовном потреблении - Содержание

Предисловие

Место, где раздают дары

Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

Путь к святости

Нежелание жить без Христа

О насущном и несущественном

Не стоит бояться времени

Не все так просто

Христианство без труда?

Школа верности богу

Сделай нас живыми людьми

Проповеди

Об авторе

Об издательстве