Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уминский - Исповедь - Тайна примирения

Уминский - Исповедь - Тайна примирения
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга посвящена глубокому осмыслению одного из самых сложных таинств Церкви и помогает читателю перейти от формального перечисления грехов к подлинному восстановлению отношений с Богом.

Протоиерей Алексей Уминский - Исповедь - Тайна примирения

«Никея», 2018
Серия "Открывая Православие"
ISBN 978-5-91761-852-4

Протоиерей Алексей Уминский - Исповедь - Тайна примирения - Содержание

Предисловие

Глава I

  • Высоко достоинство человека

  • Зло само по себе есть ничто

  • При таких благах какое избрал ты зло

  • Послушанием одного сделаются праведными многие

  • Мой грех искажает мир

  • На каждое слово сказать «прости»

Глава II

  • Долготерпит нас Господь, не желая, чтобы кто погиб

  • Спасительная сила Божия

  • Грехи твои на вые моей, чадо

  • Борющиеся будут спасены

  • Делание, объемлющее все прочие делания

  • В Церкви все соборно

  • Исполняющий волю Божию пребывает вовек

Глава III

  • Завершение всякого священнодействия – Священное Причащение

  • Поскорее омыть скверну греха

  • Пред дверьми храма Твоего предстою

  • Недостоин есмь, Христе, причащения

Глава IV

  • Человеколюбие Божие – беспредельно

  • Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного

  • И когда снова падешь, снова кайся

  • Грех не должен над вами господствовать

  • Ненавидь грех и люби грешника

  • Страх греха не спасает от греха, радость о Господе спасает

  • Сокровенное мое не таково, как видимое

Глава V

  • Приготовьте путь Господу

  • Настройте себя, как орган

  • С чего начать нам

  • Путь к Богу – молитва

  • Молиться так, чтобы быть услышанным

  • Молитвенное правило немощи ради нашей

  • Хозяин виноградника совсем близко

  • Самоистукан бых страстьми

Глава VI

  • Мало сказать: «Я грешен»

  • Грешник кается и обращается. Лжедуховный обречен на погибель

  • Грех, тяготящий совесть, не забудется

  • Не верь слезам своим

  • Молчание есть тайна будущего века

  • Бог решает суд Свой

Глава VII

  • Путь широкий и пространный, ведущий в пагубу

  • Смирение и отвержение себя

  • Душа наша на свет является со старым

  • Евангельский сын

  • Умри для всего, что имеешь у себя

Глава VIII

  • Немногими слезами не омыть многие беззакония

  • Сокрушение сердца – ко исправлению

  • Грех одного человека связывает всех ближних

  • Не начинают жизни новой, не раскаявшись в старой

  • Хананеянка

  • Искушения влекут к покаянию

  • Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю

  • Грехи прощены, когда истребляется и расположение к ним

  • Возьми постель твою и иди

Глава IX

  • Явилась правда Божия

  • Бог верен, а всякий человек лжив

  • Бог творит из ничего

  • Обвиняй себя с запасом, чтобы не прогадать

  • Страх рождает плач, а плач рождает мужество

  • Вы – свет мира

Глава X

  • Ничего другого не желать, как только того, что любит и чего хочет Бог

  • Предоставленные самим себе, мы в самом начале погибли бы

  • Узким путем послушания

  • Паси овец Моих

  • Духоносные души, озаренные от Духа, и другим сообщают благодать

  • Вечное желание свободы, чтобы быть ответственным

  • Духовный отец

  • Наблюдайте, как вы слушаете

  • Помышляй, что в духовнике живет Святой Дух, и Он тебе скажет, что должно

  • Всякий малый грех ведет к большому

  • Вот я и дети, которых дал мне Господь

  • Духовник и духовный отец

  • Кающемуся Господь дает мир Свой и свободу любить Его

  • Сознательная богоподобная воля

Глава XI

  • Адская бездна отверста перед нами

  • Одно только страшно – именно только грех

  • Для того хочу быть совершенным, чтобы побольше отдать Богу

  • Тому, кто привязан к земному, невозможно домогаться небесногоПуть к богосыновству – покаяние

  • Надо чаще входить в себя и спрашивать: где я?

Глава XII

  • Жизнь в Боге

  • Имей память смертную

  • Связать воедино страх и любовь

  • На небе же суд над собой оказался полнотою любви

  • Сначала – любовь к Богу

  • Один дух должны быть мы с Господом

Об авторе

Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books