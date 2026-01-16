Уминский - Исповедь - Тайна примирения
Книга посвящена глубокому осмыслению одного из самых сложных таинств Церкви и помогает читателю перейти от формального перечисления грехов к подлинному восстановлению отношений с Богом.
Протоиерей Алексей Уминский - Исповедь - Тайна примирения
«Никея», 2018
Серия "Открывая Православие"
ISBN 978-5-91761-852-4
Протоиерей Алексей Уминский - Исповедь - Тайна примирения - Содержание
Предисловие
Глава I
Высоко достоинство человека
Зло само по себе есть ничто
При таких благах какое избрал ты зло
Послушанием одного сделаются праведными многие
Мой грех искажает мир
На каждое слово сказать «прости»
Глава II
Долготерпит нас Господь, не желая, чтобы кто погиб
Спасительная сила Божия
Грехи твои на вые моей, чадо
Борющиеся будут спасены
Делание, объемлющее все прочие делания
В Церкви все соборно
Исполняющий волю Божию пребывает вовек
Глава III
Завершение всякого священнодействия – Священное Причащение
Поскорее омыть скверну греха
Пред дверьми храма Твоего предстою
Недостоин есмь, Христе, причащения
Глава IV
Человеколюбие Божие – беспредельно
Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного
И когда снова падешь, снова кайся
Грех не должен над вами господствовать
Ненавидь грех и люби грешника
Страх греха не спасает от греха, радость о Господе спасает
Сокровенное мое не таково, как видимое
Глава V
Приготовьте путь Господу
Настройте себя, как орган
С чего начать нам
Путь к Богу – молитва
Молиться так, чтобы быть услышанным
Молитвенное правило немощи ради нашей
Хозяин виноградника совсем близко
Самоистукан бых страстьми
Глава VI
Мало сказать: «Я грешен»
Грешник кается и обращается. Лжедуховный обречен на погибель
Грех, тяготящий совесть, не забудется
Не верь слезам своим
Молчание есть тайна будущего века
Бог решает суд Свой
Глава VII
Путь широкий и пространный, ведущий в пагубу
Смирение и отвержение себя
Душа наша на свет является со старым
Евангельский сын
Умри для всего, что имеешь у себя
Глава VIII
Немногими слезами не омыть многие беззакония
Сокрушение сердца – ко исправлению
Грех одного человека связывает всех ближних
Не начинают жизни новой, не раскаявшись в старой
Хананеянка
Искушения влекут к покаянию
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю
Грехи прощены, когда истребляется и расположение к ним
Возьми постель твою и иди
Глава IX
Явилась правда Божия
Бог верен, а всякий человек лжив
Бог творит из ничего
Обвиняй себя с запасом, чтобы не прогадать
Страх рождает плач, а плач рождает мужество
Вы – свет мира
Глава X
Ничего другого не желать, как только того, что любит и чего хочет Бог
Предоставленные самим себе, мы в самом начале погибли бы
Узким путем послушания
Паси овец Моих
Духоносные души, озаренные от Духа, и другим сообщают благодать
Вечное желание свободы, чтобы быть ответственным
Духовный отец
Наблюдайте, как вы слушаете
Помышляй, что в духовнике живет Святой Дух, и Он тебе скажет, что должно
Всякий малый грех ведет к большому
Вот я и дети, которых дал мне Господь
Духовник и духовный отец
Кающемуся Господь дает мир Свой и свободу любить Его
Сознательная богоподобная воля
Глава XI
Адская бездна отверста перед нами
Одно только страшно – именно только грех
Для того хочу быть совершенным, чтобы побольше отдать Богу
Тому, кто привязан к земному, невозможно домогаться небесногоПуть к богосыновству – покаяние
Надо чаще входить в себя и спрашивать: где я?
Глава XII
Жизнь в Боге
Имей память смертную
Связать воедино страх и любовь
На небе же суд над собой оказался полнотою любви
Сначала – любовь к Богу
Один дух должны быть мы с Господом
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