Уминский - Исповедь - Тайна примирения

Книга посвящена глубокому осмыслению одного из самых сложных таинств Церкви и помогает читателю перейти от формального перечисления грехов к подлинному восстановлению отношений с Богом.

«Никея», 2018

Серия "Открывая Православие"

ISBN 978-5-91761-852-4

Предисловие

Глава I

На каждое слово сказать «прости»

При таких благах какое избрал ты зло

Зло само по себе есть ничто

Глава II

В Церкви все соборно

Долготерпит нас Господь, не желая, чтобы кто погиб

Глава III

Глава IV

Сокровенное мое не таково, как видимое

Страх греха не спасает от греха, радость о Господе спасает

Грех не должен над вами господствовать

И когда снова падешь, снова кайся

Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного

Глава V

Хозяин виноградника совсем близко

Молиться так, чтобы быть услышанным

С чего начать нам

Настройте себя, как орган

Глава VI

Грешник кается и обращается. Лжедуховный обречен на погибель

Мало сказать: «Я грешен»

Глава VII

Умри для всего, что имеешь у себя

Душа наша на свет является со старым

Смирение и отвержение себя

Путь широкий и пространный, ведущий в пагубу

Глава VIII

Грехи прощены, когда истребляется и расположение к ним

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю

Не начинают жизни новой, не раскаявшись в старой

Грех одного человека связывает всех ближних

Глава IX

Вы – свет мира

Обвиняй себя с запасом, чтобы не прогадать

Бог творит из ничего

Бог верен, а всякий человек лжив

Глава X

Ничего другого не желать, как только того, что любит и чего хочет Бог

Предоставленные самим себе, мы в самом начале погибли бы

Узким путем послушания

Паси овец Моих

Духоносные души, озаренные от Духа, и другим сообщают благодать

Вечное желание свободы, чтобы быть ответственным

Духовный отец

Наблюдайте, как вы слушаете

Помышляй, что в духовнике живет Святой Дух, и Он тебе скажет, что должно

Всякий малый грех ведет к большому

Вот я и дети, которых дал мне Господь

Духовник и духовный отец

Кающемуся Господь дает мир Свой и свободу любить Его