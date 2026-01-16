Сборник живых и актуальных размышлений о том, что значит быть христианином в эпоху разделений. Название книги отсылает к евхаристическому единству: Алексей Уминский подчеркивает, что вера должна не возводить стены, а объединять людей через кровь Христову и общее милосердие. Автор поднимает острые вопросы о кризисе церковного сознания, призывая вернуться от внешней обрядовости к искренности и человечности. Это книга о поиске точек соприкосновения с миром, о важности слышать другого и о том, что подлинное православие всегда наполнено уважением к личности и свободе. Текст помогает увидеть в Церкви не закрытый клуб для «своих», а пространство всепрощающей любви, открытое каждому, кто ищет истину.

Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди

ТД "Белый город", 2015

Эл. издание

Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди - Содержание

Идти за Христом

Пораниться Евангелием

Идти за Христом

Что самое плохое в христианстве?

Бог несправедлив?

Евангелие – непосильно для человека

Как понять смерть?

Как жить в мире, если есть смерть?

Чудо в нашей жизни

Что я хочу от Церкви?

О жизни в Церкви

Исповедь и синдром недоверия к Богу

Болезни приходской жизни

Церковь и пустота

Благополучная Церковь

Об агрессии среди верующих

Великий пост – это не время, когда чего-то нельзя

Великий пост. Победить страсть пожирания всего и всех

Искушения Великого поста

Человек

За что мне одиночество?

Как узнать волю Божию?

Семья

Семья – это таинство рая

Измена

С любимыми не расставайтесь

Бездетность: наказание или промысл?

Лишены ли некрещеные младенцы Царствия Небесного?

Чего родители хотят от детей и чего дети хотят от родителей?

Как говорить с ребенком на темы пола, секса и рождения детей?

Как вырастить ребенка в неполной семье?

Чтобы дети не ушли из Церкви, или Как не вырастить ребенка атеистом?

Детский пост – как поститься?

Как подготовить ребенка к исповеди?

Когда подростки уходят из Церкви

Когда сложно любить родителей

О школе, или О сложностях православного образования

Белая ворона. Верующий ребенок в светской школе

О политике и обществе

Когда рушится мир

Мы встали на сторону сатаны?

Проповеди

Рождество Христово

Крещение Господне

Сретение

Благовещение Пресвятой Богородицы

Вход Господень в Иерусалим

Вознесение Господне

День Святой Троицы, Пятидесятница

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Введение во храм Пресвятой Богородицы

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