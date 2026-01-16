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Уминский - Мы с тобой одной крови

Уминский - Мы с тобой одной крови
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Ethics, Pastoral Care Counseling

Сборник живых и актуальных размышлений о том, что значит быть христианином в эпоху разделений. Название книги отсылает к евхаристическому единству: Алексей Уминский подчеркивает, что вера должна не возводить стены, а объединять людей через кровь Христову и общее милосердие. Автор поднимает острые вопросы о кризисе церковного сознания, призывая вернуться от внешней обрядовости к искренности и человечности. Это книга о поиске точек соприкосновения с миром, о важности слышать другого и о том, что подлинное православие всегда наполнено уважением к личности и свободе. Текст помогает увидеть в Церкви не закрытый клуб для «своих», а пространство всепрощающей любви, открытое каждому, кто ищет истину.

Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди

ТД "Белый город", 2015
Эл. издание

Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди - Содержание

Идти за Христом

  • Пораниться Евангелием

  • Идти за Христом

  • Что самое плохое в христианстве?

  • Бог несправедлив?

  • Евангелие – непосильно для человека

  • Как понять смерть?

  • Как жить в мире, если есть смерть?

  • Чудо в нашей жизни

  • Что я хочу от Церкви?

О жизни в Церкви

  • Исповедь и синдром недоверия к Богу

  • Болезни приходской жизни

  • Церковь и пустота

  • Благополучная Церковь

  • Об агрессии среди верующих

  • Великий пост – это не время, когда чего-то нельзя

  • Великий пост. Победить страсть пожирания всего и всех

  • Искушения Великого поста

Человек

  • За что мне одиночество?

  • Как узнать волю Божию?

Семья

  • Семья – это таинство рая

  • Измена

  • С любимыми не расставайтесь

  • Бездетность: наказание или промысл?

  • Лишены ли некрещеные младенцы Царствия Небесного?

  • Чего родители хотят от детей и чего дети хотят от родителей?

  • Как говорить с ребенком на темы пола, секса и рождения детей?

  • Как вырастить ребенка в неполной семье?

  • Чтобы дети не ушли из Церкви, или Как не вырастить ребенка атеистом?

  • Детский пост – как поститься?

  • Как подготовить ребенка к исповеди?

  • Когда подростки уходят из Церкви

  • Когда сложно любить родителей

  • О школе, или О сложностях православного образования

  • Белая ворона. Верующий ребенок в светской школе

О политике и обществе

  • Когда рушится мир

  • Мы встали на сторону сатаны?

Проповеди

  • Рождество Христово

  • Крещение Господне

  • Сретение

  • Благовещение Пресвятой Богородицы

  • Вход Господень в Иерусалим

  • Вознесение Господне

  • День Святой Троицы, Пятидесятница

  • Преображение Господне

  • Успение Пресвятой Богородицы

  • Рождество Пресвятой Богородицы

  • Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы

Комментарии

Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

Comments

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