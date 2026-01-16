Уминский - Мы с тобой одной крови
Сборник живых и актуальных размышлений о том, что значит быть христианином в эпоху разделений. Название книги отсылает к евхаристическому единству: Алексей Уминский подчеркивает, что вера должна не возводить стены, а объединять людей через кровь Христову и общее милосердие. Автор поднимает острые вопросы о кризисе церковного сознания, призывая вернуться от внешней обрядовости к искренности и человечности. Это книга о поиске точек соприкосновения с миром, о важности слышать другого и о том, что подлинное православие всегда наполнено уважением к личности и свободе. Текст помогает увидеть в Церкви не закрытый клуб для «своих», а пространство всепрощающей любви, открытое каждому, кто ищет истину.
Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди
ТД "Белый город", 2015
Эл. издание
Протоиерей Алексей Уминский - Мы с тобой одной крови - Лекции, беседы, проповеди - Содержание
Идти за Христом
Пораниться Евангелием
Идти за Христом
Что самое плохое в христианстве?
Бог несправедлив?
Евангелие – непосильно для человека
Как понять смерть?
Как жить в мире, если есть смерть?
Чудо в нашей жизни
Что я хочу от Церкви?
О жизни в Церкви
Исповедь и синдром недоверия к Богу
Болезни приходской жизни
Церковь и пустота
Благополучная Церковь
Об агрессии среди верующих
Великий пост – это не время, когда чего-то нельзя
Великий пост. Победить страсть пожирания всего и всех
Искушения Великого поста
Человек
За что мне одиночество?
Как узнать волю Божию?
Семья
Семья – это таинство рая
Измена
С любимыми не расставайтесь
Бездетность: наказание или промысл?
Лишены ли некрещеные младенцы Царствия Небесного?
Чего родители хотят от детей и чего дети хотят от родителей?
Как говорить с ребенком на темы пола, секса и рождения детей?
Как вырастить ребенка в неполной семье?
Чтобы дети не ушли из Церкви, или Как не вырастить ребенка атеистом?
Детский пост – как поститься?
Как подготовить ребенка к исповеди?
Когда подростки уходят из Церкви
Когда сложно любить родителей
О школе, или О сложностях православного образования
Белая ворона. Верующий ребенок в светской школе
О политике и обществе
Когда рушится мир
Мы встали на сторону сатаны?
Проповеди
Рождество Христово
Крещение Господне
Сретение
Благовещение Пресвятой Богородицы
Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне
День Святой Троицы, Пятидесятница
Преображение Господне
Успение Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Введение во храм Пресвятой Богородицы
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