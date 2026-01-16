Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уминский - Основы духовной жизни

Уминский - Основы духовной жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Ethics, Pastoral Care Counseling

Практическое введение в основы христианского подвижничества, адаптированное для людей, живущих в ритме современного мегаполиса. Алексей Уминский деликатно проводит читателя через главные этапы воцерковления, объясняя, что духовная жизнь — это не набор внешних правил, а постепенное преображение человеческого сердца. Автор предостерегает от формализма и «духовной спячки», предлагая проверенные временем методы молитвы, самоконтроля и изучения Писания. Книга учит видеть присутствие Бога в самых простых жизненных обстоятельствах и строить свою жизнь на фундаменте евангельской свободы. Это мудрое руководство для тех, кто хочет сделать свою веру осознанной, глубокой и деятельной, избегая при этом фарисейства и ложного аскетизма.

Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни

Москва, «Никея», 2012
эл. издание

Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни - Содержание

  • Дорогой читатель!

  • О памяти смертной

  • О совести

  • О страхе Божием

  • О послушании

  • О смиренномудрии

  • Об осуждении

  • О самоукорении

  • О лжи

  • О борьбе со страстями

  • О молитве

    • Молитвенное правило

    • Молитва Святому Духу

    • Молитва святого Василия Великого

    • Вечерние молитвы

    • Молитва Господня

Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books