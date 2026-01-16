Практическое введение в основы христианского подвижничества, адаптированное для людей, живущих в ритме современного мегаполиса. Алексей Уминский деликатно проводит читателя через главные этапы воцерковления, объясняя, что духовная жизнь — это не набор внешних правил, а постепенное преображение человеческого сердца. Автор предостерегает от формализма и «духовной спячки», предлагая проверенные временем методы молитвы, самоконтроля и изучения Писания. Книга учит видеть присутствие Бога в самых простых жизненных обстоятельствах и строить свою жизнь на фундаменте евангельской свободы. Это мудрое руководство для тех, кто хочет сделать свою веру осознанной, глубокой и деятельной, избегая при этом фарисейства и ложного аскетизма.

Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни

Москва, «Никея», 2012

эл. издание

Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни - Содержание