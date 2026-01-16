Уминский - Основы духовной жизни
Практическое введение в основы христианского подвижничества, адаптированное для людей, живущих в ритме современного мегаполиса. Алексей Уминский деликатно проводит читателя через главные этапы воцерковления, объясняя, что духовная жизнь — это не набор внешних правил, а постепенное преображение человеческого сердца. Автор предостерегает от формализма и «духовной спячки», предлагая проверенные временем методы молитвы, самоконтроля и изучения Писания. Книга учит видеть присутствие Бога в самых простых жизненных обстоятельствах и строить свою жизнь на фундаменте евангельской свободы. Это мудрое руководство для тех, кто хочет сделать свою веру осознанной, глубокой и деятельной, избегая при этом фарисейства и ложного аскетизма.
Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни
Москва, «Никея», 2012
эл. издание
Протоиерей Алексей Уминский - Основы духовной жизни - Содержание
Дорогой читатель!
О памяти смертной
О совести
О страхе Божием
О послушании
О смиренномудрии
Об осуждении
О самоукорении
О лжи
О борьбе со страстями
О молитве
Молитвенное правило
Молитва Святому Духу
Молитва святого Василия Великого
Вечерние молитвы
Молитва Господня
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