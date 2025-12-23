Умнов - Уроки жизни
Милость Божья была их покровом в годы раннего сиротства, среди ужасов войны, во времена голода и в болезнях. Пятьдесят пять лет они прожили вместе в любви и согласии.
Папа, Умнов Петр Яковлевич, родился 12 июля 1910 года в селе Анатольевка Березовского района Одесской области. Село Анатольевка было основано в 1822 году на землях, приобретенных Н. Демидовым (русский дворянский род), и названо так в честь его сына Анатолия. Село заселялось русскими из Рязанской и Тамбовской губерний. В нем и по сей день сохранился в произношении диалект прародителей. Местные жители называют свое село деревней.
Среди переселенцев был папин дедушка, крепостной Умнов Терентий. В его семье родился сын Яков. Известно, что Яков женился на Царевой Агафье Игнатьевне, девушке из богатой семьи. Их брак вызвал большую волну недовольства среди родственников невесты, так как выйти замуж за выходца из крепостных считалось большим позором. В семье Якова и Агафьи папа был вторым ребенком. Имя Петр дал ему священник согласно православному календарю.
Во время Первой мировой войны Яков находился в Германии, в плену. А возвратившись из плена, привез детям подарки, — вспоминал папа. Впоследствии, когда пришла советская власть, Царевых сослали на Соловки, откуда почти никто из них не вернулся. Брак Агафьи с Умновым спас ее от ссылки и преследования коммунистов.
Умнов Даниил - Уроки жизни
2-е изд., перераб. и доп. — Черкассы: Смирна, 2017. — 142 с.
ISBN 978-617-698-100-8
Умнов Даниил - Уроки жизни - Содержание
- Посвящается Папа и мама
- «Смерти не боюсь. Потому что там, на небе, лучше!»
- Детские годы (На дрожжевом заводе, Наш детский мир, Опережая скорость времени, Мой первый учитель музыки, Тогда зарождалась вера, Перевернутое Евангелие, Журнал самооценки, У двери грех лежит, За веру надо бороться!, Первый опыт свидетельства, Первый «арест»)
- Юность прекрасная (Первая молитва, Крещение, «Никого не предал», У обрыва, Музей первых христиан)
- Армейская жизнь (Призыв, «Останься с нами...», Я не хочу полуправды, Капитан Сердюков, Присяга, «И чем я его так обидел?..», «Если сломишься, то на всю жизнь...», В Севастополь на перевоспитание, «Крепись, сынок», «Я желаю исполнить волю Твою...», Валера, Котел молчал, Майор Киркин)
- В Харькове (1972-1974) (Квартиранты, У Ивана Петровича Кузьмина, Судилище, Тайна Господня)
- Мои наставники (Хорев Михаил Иванович, Бондаренко Иосиф Даниилович, На суде, Валенки в «духовном» смысле, Бондаренко Даниил Иванович, Шевченко Александр Николаевич)
- Семья («Настанут безопасные времена твои...», Печать на сердце, Серьезный вопрос, 7 апреля 1974 года, 17 апреля 1974 года, Приглашение на брак, Песнь о нашей любви, «Ты даруешь мне жизнь...», «Мы будем петь...», Новая «конституция» семьи, «Бог посылает все для нас!», Бог не остался в долгу!, Да будут удалены от вас, Небесная «манна», Да будет воля Твоя, Первый бой мы приняли вдвоем, «Сделка» не состоялась, Вернись, сынок, «Ангелы их на небесах...», Прекрасный Божий дар, Машинка, Пятнадцать лет спустя, «...Зачем рожала?!», Умновых много, их обижать нельзя!, Пятерых заевангелизировал?!, Что это мы детством занимаемся?, Стих по внеклассному чтению, «Если не умрешь, не воскреснешь...», Самый счастливый день)
- Воскресная школа (Встреча «закхеев» с Иисусом, Станем «мюллерами»!, Директор в «свинарнике»)
- Свидетельства (Тревожный звонок, Третьего раза может не быть, Экспертиза молитвы, Как я стал «ксендзом», Бог действительно простил меня, Последний букет, Российская таможня)
- Эпилог
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