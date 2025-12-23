Умнов - Уроки жизни

Милость Божья была их покровом в годы раннего сиротства, среди ужасов войны, во времена голода и в болезнях. Пятьдесят пять лет они прожили вместе в любви и согласии.

Папа, Умнов Петр Яковлевич, родился 12 июля 1910 года в селе Анатольевка Березовского района Одесской области. Село Анатольевка было основано в 1822 году на землях, приобретенных Н. Демидовым (русский дворянский род), и названо так в честь его сына Анатолия. Село заселялось русскими из Рязанской и Тамбовской губерний. В нем и по сей день сохранился в произношении диалект прародителей. Местные жители называют свое село деревней.

Среди переселенцев был папин дедушка, крепостной Умнов Терентий. В его семье родился сын Яков. Известно, что Яков женился на Царевой Агафье Игнатьевне, девушке из богатой семьи. Их брак вызвал большую волну недовольства среди родственников невесты, так как выйти замуж за выходца из крепостных считалось большим позором. В семье Якова и Агафьи папа был вторым ребенком. Имя Петр дал ему священник согласно православному календарю.

Во время Первой мировой войны Яков находился в Германии, в плену. А возвратившись из плена, привез детям подарки, — вспоминал папа. Впоследствии, когда пришла советская власть, Царевых сослали на Соловки, откуда почти никто из них не вернулся. Брак Агафьи с Умновым спас ее от ссылки и преследования коммунистов.

Умнов Даниил - Уроки жизни

2-е изд., перераб. и доп. — Черкассы: Смирна, 2017. — 142 с.

ISBN 978-617-698-100-8

Умнов Даниил - Уроки жизни - Содержание