Унгер Ричард - Пиво в Средневековье

Унгер Ричард - Пиво в Средневековье
Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета. Страдающее Средневековье (12 books)

«Пиво в Средневековье» — это увлекательное исследование, которое доказывает: история цивилизации неразрывно связана с историей алкоголя. Унгер мастерски показывает, как изменение рецептуры (добавление хмеля) привело к падению одних городов и возвышению других.

Книга написана с академической точностью, но читается как захватывающий рассказ о том, как хмельной напиток сформировал европейский капитализм. Автор уделяет внимание и бытовым деталям: культуре пития, устройству таверн и даже средневековым стандартам качества. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять экономические механизмы прошлого через призму повседневных привычек.

Унгер Ричард - Пиво в Средневековье

Москва: Издательство АСТ, 2023. — 336 с.; ил. — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).
ISBN 978-5-17-156029-4

Унгер Ричард - Пиво в Средневековье – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

  • Глава 1 ОСМЫСЛЯЯ ИСТОРИЮ ПИВОВАРЕНИЯ

  • Глава 2 ПИВОВАРЕНИЕ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

  • Глава 3 УРБАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПИВОВАРЕНИЯ

  • Глава 4 ОХМЕЛЕННОЕ ПИВО, ГАНЗЕЙСКИЕ ГОРОДА И ИСТОКИ ТОРГОВЛИ ПИВОМ

  • Глава 5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХМЕЛЕННОГО ПИВА: СЕВЕРНЫЕ НИЖНИЕ ЗЕМЛИ

  • Глава 6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХМЕЛЕННОГО ПИВА: ЮЖНЫЕ НИЖНИЕ ЗЕМЛИ, АНГЛИЯ И СКАНДИНАВИЯ

  • Глава 7 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

  • Глава 8 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: УРОВНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

  • Глава 9 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ

  • Глава 10 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ

  • Глава 11 СОРТА ПИВА: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

  • Глава 12 НАЛОГИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ

  • Глава 13 ГИЛЬДИИ, ПИВОВАРЫ И ПИВОВАРЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

