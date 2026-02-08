Унгер Ричард - Пиво в Средневековье
«Пиво в Средневековье» — это увлекательное исследование, которое доказывает: история цивилизации неразрывно связана с историей алкоголя. Унгер мастерски показывает, как изменение рецептуры (добавление хмеля) привело к падению одних городов и возвышению других.
Книга написана с академической точностью, но читается как захватывающий рассказ о том, как хмельной напиток сформировал европейский капитализм. Автор уделяет внимание и бытовым деталям: культуре пития, устройству таверн и даже средневековым стандартам качества. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять экономические механизмы прошлого через призму повседневных привычек.
Москва: Издательство АСТ, 2023. — 336 с.; ил. — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).
ISBN 978-5-17-156029-4
Унгер Ричард - Пиво в Средневековье – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Глава 1 ОСМЫСЛЯЯ ИСТОРИЮ ПИВОВАРЕНИЯ
Глава 2 ПИВОВАРЕНИЕ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Глава 3 УРБАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПИВОВАРЕНИЯ
Глава 4 ОХМЕЛЕННОЕ ПИВО, ГАНЗЕЙСКИЕ ГОРОДА И ИСТОКИ ТОРГОВЛИ ПИВОМ
Глава 5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХМЕЛЕННОГО ПИВА: СЕВЕРНЫЕ НИЖНИЕ ЗЕМЛИ
Глава 6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХМЕЛЕННОГО ПИВА: ЮЖНЫЕ НИЖНИЕ ЗЕМЛИ, АНГЛИЯ И СКАНДИНАВИЯ
Глава 7 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Глава 8 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: УРОВНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Глава 9 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 10 РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИЯ: ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Глава 11 СОРТА ПИВА: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Глава 12 НАЛОГИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ
Глава 13 ГИЛЬДИИ, ПИВОВАРЫ И ПИВОВАРЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
No comments yet. Be the first!