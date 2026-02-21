Книга Сэмюеля Уолдрона «Современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года» является фундаментальным трудом, в котором представлен текст исторического Второго Лондонского вероисповедания вместе с подробными современными комментариями к каждой из его тридцати двух глав. Основная цель этой работы — помочь христианам и пасторам детально разобраться в глубоких библейских истинах, изложенных в сжатой и лаконичной форме оригинала, и раскрыть их значение в контексте современной жизни.

Уолдрон подчеркивает историческую преемственность документа: за основу вероисповедания 1689 года было взято Вестминстерское исповедание 1647 года с поправками из Савойской декларации конгрегационалистов и Первого лондонского баптистского вероисповедания. Такой метод работы был призван продемонстрировать неразрывность веры, объединявшей партикулярных баптистов с другими реформатскими верующими того времени. Автор настаивает на необходимости вероисповеданий как средства защиты от ересей, отмечая, что простого заявления о верности Библии часто бывает недостаточно, так как даже радикальные заблуждения могут прикрываться библейским языком.

Книга охватывает широкий спектр богословских и практических тем, включая учения о Священном Писании, Боге и Троице, творении, Божьем завете, Христе-Посреднике, оправдании, законе Божием, церкви и гражданских властях. Для многих современных реформатских баптистов это издание служит не только учебным пособием, но и средством утверждения официального символа веры в их общинах.

Пер. с англ. А. Б. Вальцева. —СПб.: Мирт, 2000. — 512 с.

ISBN 5-88869-086-4

Перевод сделан по изданию: Samuel Е. Waldron. A Modern Exposition of the 1689 Baptist Confession of Faith, 1995

Сэмюель Уолдрон - Современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года - Содержание

Введение. Обоснованность и польза вероисповеданий .

1. О Священном Писании - 2. О Боге и Святой Троице - 3. О Божием постановлении - 4. О творении - 5. О Божественном провидении - 6. О грехопадении человека, о грехе и наказании за него - 7. О Божием завете - 8. О Христе-Посреднике - 9. О свободной воле - 10. О действенном призвании - 11. Об оправдании - 12. Об усыновлении - 13. Об освящении - 14. О спасающей вере - 15. О покаянии в жизнь и спасении - 16. О добрых делах - 17. О стойкости святых до конца - 18. Об уверенности в благодати и спасении - 19. О законе Божием - 20. О Евангелии и мере его благодати - 21. О христианской свободе и свободе совести - 22. О религиозном поклонении и дне покоя - 23. О законных клятвах и обетах - 24. О гражданских властях - 25. О браке - 26. О церкви - 27. Об общении святых - 28. О крещении и Вечере Господней - 29. О крещении - 30. О Вечере Господней - 31. О состоянии человека после смерти и о воскресении мертвых - 32. О последнем и окончательном суде

Приложения