Уолгемут, Роберт - Ложь, в которую верят мужчины, и истина, которая освобождает

Лгунишка, лгунишка, на тебе горят штанишки!

Помнится, когда я был ребенком, мне нередко доводилось слышать в школе или в том квартале, где мы жили, эту дразнилку. Когда на игровой площадке дети начинали ссориться и обзываться, она обязательно доводила кого-то до слез.

И в самом деле, только представьте: ни с того ни с сего на ком-то загорелись штаны! От этого, действительно, можно лопнуть со смеху (если этот кто-то, конечно, не вы).

Так вот, один паренек, живший в сельской местности, был, по всей видимости, просто без ума от отцовской коробки для хранения сигар с увлажнителем. И хотя ему было строго-настрого запрещено приближаться к этой коробке, в один прекрасный день, когда отец находился в другой части дома, парнишка отжал замок и стянул одну штучку из коллекции своего старика.

На дальнем краю их участка стоял сарайчик, где парнишка уединился, чтобы предаться тому занятию, за которым он не раз наблюдал своего отца. Чиркнув спичкой, он раскурил свою добычу и начал увлеченно пыхтеть сигарой, к счастью для себя, не решаясь по-настоящему втягивать в легкие голубой дымок, иначе зашелся бы от такого кашля, что не смог бы остановиться и до сих пор.

Тем временем его отец, по родительскому обыкновению встревоженный долгим отсутствием сына, принялся звать паренька. Не дождавшись ответа, он направился к тому самому сараю, продолжая окликать своего юного отпрыска. Заслышав отцовские шаги, тот постарался как можно скорее затушить сигару и не придумал ничего лучше, как сунуть ее в задний карман джинсов.

Понятное дело, что из всех швов этих самых джинсов тут же потянулись струйки дыма, которые не могли не привлечь внимания отца. А может, его внимание привлек неподдельный ужас, написанный на лице паренька, подсказавший его отцу, что сигара начала делать свое дымное дело в сыновних штанах.

В любом случае, разоблачения избежать не удалось. Хитрая задумка пошла прахом. В самом прямом смысле слова.

Уолгемут, Роберт - Ложь, в которую верят мужчины, и истина, которая освобождает

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2020. — 336 с. — (Быть мужчиной).

ISBN 978-5-6042390-2-5

Уолгемут, Роберт - Ложь, в которую верят мужчины, и истина, которая освобождает – Содержание

Предисловие

Вступление

Часть I. Основания

Глава 1. Дойти до моста и перейти его

Часть II. Ложь, в которую верят мужчины

Глава 2. Ложь, в которую верят мужчины... ...о Боге 1. Бог мало чем отличается от меня 2. Бог не интересуется обстоятельствами моей жизни и никак не участвует в ней 3. Я могу заслужить Божье благоволение 4. К Богу ведет множество путей 5. Церковь? Хочу — хожу, не хочу — не хожу

Глава 3. Ложь, в которую верят мужчины... ...о самих себе 6. Я не отвечаю за свои поступки 7. Покупки и развлечения приносят мне удовлетворение 8. Я — хозяин своей судьбы 9. Настоящие мужчины не плачут 10. Мне не нужны близкие друзья-мужчины

Глава 4. Ложь, в которую верят мужчины... ...о грехе 11. Что думают обо мне люди, куда важнее того, кто я на самом деле 12. Я хотел как лучше - этого достаточно 13. В моем грехе нет ничего страшного 14. Бог никогда не простит мне того, что я сделал 15. Я скрываю свой грех, потому что он ранит только меня 16. Святость — это скучно

Глава 5. Ложь, в которую верят мужчины... ...о сексуальности 17. Порнография в небольших количествах не вредна 18. Чем меньше об этом знает моя жена, тем лучше для нее 19. Если я испытываю влечение к представителям своего пола, то могу вступать в гомосексуальные отношения 20. У меня есть сексуальные потребности, которые неспособна удовлетворить моя жена

Глава 6. Ложь, в которую верят мужчины... ...о браке и семье 21. Любовь не требует слов 22. Моя жена обязана сделать меня счастливым 23. У меня нет необходимых качеств, чтобы управлять своей семьей. Я могу препоручить эту роль жене 24. Мне ни к чему становиться взрослым 25. Если я буду дисциплинировать своих детей, они взбунтуются

Глава 7. Ложь, в которую верят мужчины... ...о работе и здоровье 26. Деньги принесут мне счастье 27. Как и на что я трачу свое время — мое личное дело 28. Я не несу ответственности за обеспечение своей семьи 29. Моя вера и моя работа не связаны между собой 30. Я не могу позволить себе жертвовать больше денег

Глава 8. Ложь, в которую верят мужчины... ...о житейских обстоятельствах 31. У меня есть право злиться, когда все идет не по-моему 32. Боль и страдания — это всегда плохо 33. Мир ополчился против меня 34. В некоторых случаях и с некоторыми людьми я не могу держать себя в руках 35. Я могу убежать от Бога

Глава 9. Ложь, в которую верят мужчины... ...о мире 36. Зачем рожать детей в этом ужасном мире? 37. Меня оценивают, сравнивая с другими мужчинами 38. Такая жизнь, как у меня, не оставляет шанса сохранить цельность характера 39. Быть христианином — это, должно быть, круто! 40. Моя смерть станет концом моей повести



Часть III. Хождение в истине

Глава 10. Побеждать ложь истиной

Глава 41. Истина, которая освобождает

Эпилог

Благодарности

Примечания