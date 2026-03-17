Книга Нэнси ДеМосс Уолгемут «Путь в сад Царя» представляет собой вдохновляющее руководство по развитию личных взаимоотношений с Богом через практику «тихого времени». Автор ставит задачу помочь современному христианину преодолеть барьер суеты и духовной сухости, превратив ежедневное чтение Библии из формальной обязанности в живительную встречу с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что «сад Царя» — это метафора внутреннего покоя и духовного изобилия, доступ в который открывается не через титанические усилия воли, а через регулярное, смиренное и созерцательное пребывание в Его Слове.

Содержательная часть книги детально рассматривает практические аспекты организации уединенного общения с Богом: от выбора времени и места до конкретных методов размышления над текстом Писания. Нэнси ДеМосс Уолгемут анализирует типичные препятствия, такие как сонливость, блуждающие мысли и чувство вины за пропущенные дни, предлагая милостивые и действенные способы их преодоления. Автор уделяет значительное внимание тому, как «тихое время» влияет на все остальные сферы жизни, становясь источником мудрости для принятия решений и силы для проявления любви в семье и обществе. Особое место в работе занимает призыв не просто поглощать информацию, а позволять Слову исследовать и трансформировать наше собственное сердце.

Текст написан в глубоком, нежном и глубоко пастырском стиле, который приглашает читателя к искренности и доверию. Нэнси ДеМосс Уолгемут мастерски сочетает библейские примеры (такие как опыт Марии из Вифании) с практическими советами, накопленными за десятилетия её личного хождения с Господом. Работа служит ценным ресурсом для тех, кто жаждет углубления своей духовной жизни и ищет конкретные инструменты для того, чтобы сделать общение с Богом приоритетом номер один. Это чтение помогает осознать, что ежедневные мгновения тишины — это не роскошь, а насущная необходимость для каждого, кто хочет жить в ритме Царства Небесного посреди шумного мира.

Нэнси ДеМосс Уолгемут – Путь в сад Царя - Тихое время: как ежедневно жить в Царстве Небесном через размышление над Словом Божьим

Пер. с англ. А. Ушаковой. - 4-е изд. - Москва: «Живая жизнь, 2023. - 276 с.

ISBN 978-5-9907001-9-2

Нэнси ДеМосс Уолгемут – Путь в сад Царя – Содержание

Предисловие

Слова признательности

Мое сердечное признание

ЧАСТЬ 1. Приоритет тихого времени. Одного просил я у Господа, того только ищу

Глава 1 Один день из жизни Господа

Глава 2 Сотворенные для близости

ЧАСТЬ 2. Цель тихого времени. Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя

Глава 3 Внутренняя жизнь

Глава 4 Внешняя жизнь

ЧАСТЬ 3. Образец тихого времени. А утром, встав весьма рано

Глава 5 Начало

ЧАСТЬ 4. Проблемы проведения тихого времени. Я искала его и не находила его

Глава 6 Мне трудно

ЧАСТЬ 5. Практика тихого времени. Надеюсь на Господа... на слово Его уповаю

Раздел 1: Получить Его Слово. Мария... села у ног Иисуса и слушала слово Его Глава 7 Ценность Божьего Слова Глава 8 Вникнуть в Слово: ухо, которое слышит Глава 9 Вместить Слово в себя: разум, который познает

Раздел 2: Ответить на Его Слово. Мария же... помазала ноги Иисуса Глава 10 Аромат хвалы: любящее сердце Глава 11 Привилегия молитвы: крик души



ЧАСТЬ 6. Плод тихого времени. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его

Глава 12 Возделывать сад своего сердца

Сердечные признания