Книга Нэнси ДеМосс Уолгемут «Путь в сад Царя» представляет собой вдохновляющее руководство по развитию личных взаимоотношений с Богом через практику «тихого времени». Автор ставит задачу помочь современному христианину преодолеть барьер суеты и духовной сухости, превратив ежедневное чтение Библии из формальной обязанности в живительную встречу с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что «сад Царя» — это метафора внутреннего покоя и духовного изобилия, доступ в который открывается не через титанические усилия воли, а через регулярное, смиренное и созерцательное пребывание в Его Слове.
Содержательная часть книги детально рассматривает практические аспекты организации уединенного общения с Богом: от выбора времени и места до конкретных методов размышления над текстом Писания. Нэнси ДеМосс Уолгемут анализирует типичные препятствия, такие как сонливость, блуждающие мысли и чувство вины за пропущенные дни, предлагая милостивые и действенные способы их преодоления. Автор уделяет значительное внимание тому, как «тихое время» влияет на все остальные сферы жизни, становясь источником мудрости для принятия решений и силы для проявления любви в семье и обществе. Особое место в работе занимает призыв не просто поглощать информацию, а позволять Слову исследовать и трансформировать наше собственное сердце.
Текст написан в глубоком, нежном и глубоко пастырском стиле, который приглашает читателя к искренности и доверию. Нэнси ДеМосс Уолгемут мастерски сочетает библейские примеры (такие как опыт Марии из Вифании) с практическими советами, накопленными за десятилетия её личного хождения с Господом. Работа служит ценным ресурсом для тех, кто жаждет углубления своей духовной жизни и ищет конкретные инструменты для того, чтобы сделать общение с Богом приоритетом номер один. Это чтение помогает осознать, что ежедневные мгновения тишины — это не роскошь, а насущная необходимость для каждого, кто хочет жить в ритме Царства Небесного посреди шумного мира.
Нэнси ДеМосс Уолгемут – Путь в сад Царя - Тихое время: как ежедневно жить в Царстве Небесном через размышление над Словом Божьим
Пер. с англ. А. Ушаковой. - 4-е изд. - Москва: «Живая жизнь, 2023. - 276 с.
ISBN 978-5-9907001-9-2
Нэнси ДеМосс Уолгемут – Путь в сад Царя – Содержание
Предисловие
Слова признательности
Мое сердечное признание
ЧАСТЬ 1. Приоритет тихого времени. Одного просил я у Господа, того только ищу
Глава 1 Один день из жизни Господа
Глава 2 Сотворенные для близости
ЧАСТЬ 2. Цель тихого времени. Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя
Глава 3 Внутренняя жизнь
Глава 4 Внешняя жизнь
ЧАСТЬ 3. Образец тихого времени. А утром, встав весьма рано
Глава 5 Начало
ЧАСТЬ 4. Проблемы проведения тихого времени. Я искала его и не находила его
Глава 6 Мне трудно
ЧАСТЬ 5. Практика тихого времени. Надеюсь на Господа... на слово Его уповаю
Раздел 1: Получить Его Слово. Мария... села у ног Иисуса и слушала слово Его
Глава 7 Ценность Божьего Слова
Глава 8 Вникнуть в Слово: ухо, которое слышит
Глава 9 Вместить Слово в себя: разум, который познает
Раздел 2: Ответить на Его Слово. Мария же... помазала ноги Иисуса
Глава 10 Аромат хвалы: любящее сердце
Глава 11 Привилегия молитвы: крик души
ЧАСТЬ 6. Плод тихого времени. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его
Глава 12 Возделывать сад своего сердца
Сердечные признания
Элизабет Эллиот
Нэнси Уилсон
Сэнди Смит
Мэри Мейдоин Уиттингхилл
Вонетт Брайт
Барбары Рэйни
Тины Норвьел
Дженни Эллиф
Тексы Типпит
Кей Артур
Джоаны Сиборн
Джони Эриксон Тада
