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Уолл Киммерер - Голос земли

Робин Уолл Киммерер - Голос земли: легендарный бестселлер десятилетия о сокровенных знаниях индейских племен, научных исследованиях и мистической связи человека с природой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Eco-Theology, Religious Studies Atheism

Зимой, когда зеленая земля отдыхает под покровом снега, наступает время рассказывать истории. Рассказчики начинают с воспоминаний о тех, кто пришел раньше нас и передал нам эти легенды, ведь мы лишь посредники.

Вначале был Небесный мир

Она падала, как семечко клена, вращаясь на осеннем ветру. Столб света струился из отверстия в Небесном мире, освещая ей дорогу туда, где прежде была лишь темнота. Ее падение было долгим. Со страхом, а может быть, с надеждой она крепко сжимала в руке какой-то пучок.

Кружась и падая, она видела внизу лишь темную воду. Но в этой пустоте множество глаз было обращено вверх, к неожиданно возникшему столбу света. Они видели там что-то маленькое, словно пылинка. Когда она, вращаясь по спирали, приблизилась, стало ясно, что это женщина с раскинутыми руками и длинными черными волосами, развевающимися на ветру.

Гуси кивнули друг другу и взмыли над поверхностью воды, поднимая волну гусиной музыки. Она ощутила взмахи их крыльев, когда они подставили их, чтобы прервать ее падение. Вдали от родного дома — единственного известного ей места — она внезапно почувствовала теплые объятия мягких перьев, и у нее перехватило дыхание. Птицы бережно подхватили ее и понесли вниз. Так все началось.

Но долго удерживать женщину над водой Гуси не могли, и они собрали совет, чтобы решить, что делать. Покоясь на их крыльях, женщина видела, как все они собираются: Гагары, Выдры, Лебеди, Бобры, Рыбы всех видов. Среди них плавала Большая Черепаха и подставляла свою спину. Женщина с благодарностью перебралась с гусиных крыльев на ее панцирь.

Все понимали, что для жизни ей нужна земля, и обсуждали, как же ей помочь. Животные, которые умели нырять, слышали об иле на морском дне и согласились отправиться на его поиски.

Первой нырнула Гагара, но там было слишком глубоко, и через некоторое время она появилась на поверхности ни с чем. Один за другим все остальные животные предлагали свою помощь — Выдра, Бобр, Осетр, но глубина, темнота и давление воды были слишком велики даже для самых сильных пловцов. Всплывая, все они хватали ртом воздух, в голове у них звенело, а кто-то вообще не вернулся. Вскоре осталась только маленькая Ондатра — самый слабый ныряльщик. Она тоже вызвалась нырять, хотя остальные и смотрели на нее с сомнением. Молотя по воде своими короткими лапами, Ондатра нырнула и не показывалась очень долго.

Все с тревогой ждали ее возвращения, опасаясь худшего для своего сородича исхода. И наконец вместе с пузырьками воздуха на поверхности воды появилось маленькое бездыханное тело Ондатры. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти этого беспомощного человека. Но затем все заметили, что зверек что-то крепко сжимает в лапе. Раскрыв ее, они увидели горстку ила. «Положите ил мне на спину, я сохраню его», — сказала Черепаха.

Робин Уолл Киммерер - Голос земли: легендарный бестселлер десятилетия о сокровенных знаниях индейских племен, научных исследованиях и мистической связи человека с природой

Москва : Эксмо, 2022. — 416 с.
(С природой наедине. Наблюдения и открытия).
ISBN 978-5-04-102050-7

Робин Уолл Киммерер - Голос земли - Содержание

Предисловие

Сажая священную траву

  • Пришествие небесной женщины
  • Совет пекана
  • Земляничный дар
  • Приношение
  • Астры и золотарник
  • Постигая грамматику одушевленного

Ухаживая за священной травой

  • Месяц сахарного клена
  • Гамамелис
  • Материнская работа
  • Урок, преподанный кувшинками
  • Приверженность быть благодарными

Собирая священную траву

  • Озарение среди фасоли
  • Три сестры
  • Висгаак Гокпенаген: корзина из черного ясеня
  • Мишкос Кеномагвен: урок травы
  • Страна кленов: руководство по гражданству
  • Почитаемый урожай

Заплетая священную траву

  • По следам Нанабожо: обретение родной земли
  • Голос ландышевого дерева
  • В круге вигвама
  • Костры на мысе Каскад-Хед
  • Пуская корни в землю
  • Умбиликария — пуп земли
  • Дети девственных лесов
  • Созерцатель дождя

Сжигая священную траву

  • Следы Вендиго
  • Духовные традиции и программа «Суперфонд»
  • «Help!»
  • Люди из кукурузы и люди из света 360
  • Сопутствующие потери
  • Шкитаген и люди седьмого огня
  • Победа над Вендиго

Эпилог: Возвращая дар

Примечания

Источники

Благодарности

Об авторе

Views 434
Rating 5.0 / 5
Added 06.02.2022
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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