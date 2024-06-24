Когда я служил в церквях и школах стран СНГ, мне приходилось слышать от церковных руководителей одну общую мысль: многие верующие неспособны жить в чистоте и любви. Поэтому возникает потребность в бескомпромиссных преданных учениках Христа, для которых жизнь - подражание Христу.

В Библии представлено множество мотивов для праведной жизни, но один из самых главных - учение о вечных наградах последователям Христа. Несколько лет назад я задумал цикл проповедей о воздаянии праведникам и о Христе как Судии мира. Первоначально я предполагал прочитать тричетыре проповеди, но в процессе работы планы начали меняться. Я заново перечитал соответствующие места из Библии, и меня снова поразило, как много в Новом Завете перекрестных ссылок и упоминаний о небесных наградах и о Христе как Судии мира. Задуманный мною четырехнедельный цикл растянулся на пять месяцев.

С тех пор я неоднократно выступал на различных конференциях и на радио, а сравнительно недавно в Калифорнии я прочел цикл проповедей на эту тему. Именно тот цикл лег в основу этой книги.

Мой интерес к библейскому учению о Христе как Судии мира носит не абстрактный характер. Это учение во всех отношениях оказало глубокое влияние на мою жизнь. Оно стало для меня отправной точкой в принятии многих жизненно важных решений. Оно было и остается критерием истины в моей жизни. Сталкиваясь с пристрастной критикой, я нахожу постоянную поддержку в этом учении.

Вопросом о суде я заинтересовался очень давно. Приняв Христа еще подростком, я начал посещать занятия по изучению Библии, которые вел человек, посвятивший себя глубокому богословскому образованию. Под его руководством я впервые услышал, что говорит Библия о Христе как Судии мира, и начал понимать, что каждая мысль, каждое слово, каждый поступок и каждое побуждение будут подвергнуты оценке Христа. Поэтому со школьной скамьи я начал принимать решения, основанные на осознании того, что однажды я должен буду представить Ему отчет о своей жизни. По прошествии времени эта истина коснулась всех сфер моей жизни: куда я должен пойти учиться, что должен изучать, к чему должен стремиться, чтобы достичь жизненной цели. Я начал пересматривать свои привычки, решения, поступки, пытаясь увидеть себя и свою жизнь так, как это может сделать Христос, когда я предстану перед Ним.

Уолл Джозеф Л. - «...За наградами в вечности...»

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. - 280 с.

ISBN 5-87727-017-6

Уолл Джозеф Л. - «...За наградами в вечности...» - Содержание

Предисловие

Введение

Посвящение

Часть I. Престол Христа

Глава 1. ПЕРЕД ЛИЦОМ ЦАРЯ

Глава 2. СУД ХРИСТОВ

Глава 3. СУД ПЕРЕД ПРЕСТОЛОМ ХРИСТА СУДИИ (ПЕРЕД БЕМА)

Глава 4. ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Глава 5. НАШИ НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ

Глава 6. ПРОРОЧЕСТВО И СУД

Глава 7. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ СКОРОГО СУДА

Часть IL Небесные награды и потери

Глава 8. НАГРАДЫ НА НЕБЕСАХ

Глава 9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕБЕСНОГО ВОЗДАЯНИЯ

Глава 10. КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВКЛАДЫ В НЕБЕСНУЮ КАЗНУ: СОВЕТЫ ОПЫТНОГО БРОКЕРА

Глава 11. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР СУДА ХРИСТОВА

Часть III. Жизнь, достойная награды

Глава 12. ВЕНЦЫ

Глава 13. ВЕНЕЦ ПРАВДЫ И ВОДИТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ

Глава 14. ВЕНЕЦ ЖИЗНИ И СТОЙКОСТИ

Глава 15. ВЕНЕЦ ПОХВАЛЫ (ТОРЖЕСТВА) И ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ

Глава 16. ВЕНЕЦ СЛАВЫ: КАК ПАСТЫРЯМ УПОДОБИТЬСЯ ПАСТЫРЮ ХРИСТУ

Заключение

Приложение

Библиография

Оглавление