Уолл - За наградами в вечности
Когда я служил в церквях и школах стран СНГ, мне приходилось слышать от церковных руководителей одну общую мысль: многие верующие неспособны жить в чистоте и любви. Поэтому возникает потребность в бескомпромиссных преданных учениках Христа, для которых жизнь - подражание Христу.
В Библии представлено множество мотивов для праведной жизни, но один из самых главных - учение о вечных наградах последователям Христа. Несколько лет назад я задумал цикл проповедей о воздаянии праведникам и о Христе как Судии мира. Первоначально я предполагал прочитать тричетыре проповеди, но в процессе работы планы начали меняться. Я заново перечитал соответствующие места из Библии, и меня снова поразило, как много в Новом Завете перекрестных ссылок и упоминаний о небесных наградах и о Христе как Судии мира. Задуманный мною четырехнедельный цикл растянулся на пять месяцев.
С тех пор я неоднократно выступал на различных конференциях и на радио, а сравнительно недавно в Калифорнии я прочел цикл проповедей на эту тему. Именно тот цикл лег в основу этой книги.
Мой интерес к библейскому учению о Христе как Судии мира носит не абстрактный характер. Это учение во всех отношениях оказало глубокое влияние на мою жизнь. Оно стало для меня отправной точкой в принятии многих жизненно важных решений. Оно было и остается критерием истины в моей жизни. Сталкиваясь с пристрастной критикой, я нахожу постоянную поддержку в этом учении.
Вопросом о суде я заинтересовался очень давно. Приняв Христа еще подростком, я начал посещать занятия по изучению Библии, которые вел человек, посвятивший себя глубокому богословскому образованию. Под его руководством я впервые услышал, что говорит Библия о Христе как Судии мира, и начал понимать, что каждая мысль, каждое слово, каждый поступок и каждое побуждение будут подвергнуты оценке Христа. Поэтому со школьной скамьи я начал принимать решения, основанные на осознании того, что однажды я должен буду представить Ему отчет о своей жизни. По прошествии времени эта истина коснулась всех сфер моей жизни: куда я должен пойти учиться, что должен изучать, к чему должен стремиться, чтобы достичь жизненной цели. Я начал пересматривать свои привычки, решения, поступки, пытаясь увидеть себя и свою жизнь так, как это может сделать Христос, когда я предстану перед Ним.
Уолл Джозеф Л. - «...За наградами в вечности...»
М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. - 280 с.
ISBN 5-87727-017-6
Уолл Джозеф Л. - «...За наградами в вечности...» - Содержание
Предисловие
Введение
Посвящение
Часть I. Престол Христа
- Глава 1. ПЕРЕД ЛИЦОМ ЦАРЯ
- Глава 2. СУД ХРИСТОВ
- Глава 3. СУД ПЕРЕД ПРЕСТОЛОМ ХРИСТА СУДИИ (ПЕРЕД БЕМА)
- Глава 4. ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОСЛЕ СМЕРТИ
- Глава 5. НАШИ НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ
- Глава 6. ПРОРОЧЕСТВО И СУД
- Глава 7. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ СКОРОГО СУДА
Часть IL Небесные награды и потери
- Глава 8. НАГРАДЫ НА НЕБЕСАХ
- Глава 9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕБЕСНОГО ВОЗДАЯНИЯ
- Глава 10. КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВКЛАДЫ В НЕБЕСНУЮ КАЗНУ: СОВЕТЫ ОПЫТНОГО БРОКЕРА
- Глава 11. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР СУДА ХРИСТОВА
Часть III. Жизнь, достойная награды
- Глава 12. ВЕНЦЫ
- Глава 13. ВЕНЕЦ ПРАВДЫ И ВОДИТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ
- Глава 14. ВЕНЕЦ ЖИЗНИ И СТОЙКОСТИ
- Глава 15. ВЕНЕЦ ПОХВАЛЫ (ТОРЖЕСТВА) И ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
- Глава 16. ВЕНЕЦ СЛАВЫ: КАК ПАСТЫРЯМ УПОДОБИТЬСЯ ПАСТЫРЮ ХРИСТУ
Заключение
Приложение
Библиография
Оглавление
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