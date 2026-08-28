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Уоллес - Вера под следствием

Уоллес - Вера под следствием
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational, Атеизм

Христиане призваны не только верить, но и понимать основания своей веры, исследовать истину и быть готовыми объяснить другим причину своей надежды. Дж. Уорнер Уоллес — бывший атеист и детектив, специализировавшийся на расследовании старых нераскрытых убийств, — переносит профессиональные методы работы с доказательствами в область христианской апологетики. Он призывает верующих отказаться от пассивного и преимущественно эмоционального отношения к вере и научиться любить Бога также разумом.

«Вера под следствием» задумана не просто как собрание аргументов в пользу христианства, а как практическое руководство по формированию христианина, способного исследовать, обосновывать и убедительно представлять свои убеждения. Используя аналогии из полицейской и судебной практики, Уоллес последовательно рассматривает обязанность защищать веру, подготовку апологета, методы исследования библейских свидетельств и принципы общения со скептиками. Итоговая цель автора — сформировать веру, которая не боится вопросов и способна выдержать интеллектуальное расследование.

Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Детектив по расследованию убийств — в защиту разумной христианской веры, основанной на доказательствах

Colorado Springs, CO: David C Cook, 2017. – 319 с.

ISBN 978-1-4347-0988-2
eISBN 978-0-7814-1418-0

Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Содержание

  • Предисловие

  • Особая благодарность

  • Вступление. Служить и защищать

    • Вы — «христианин-калифорниец»?

    • Почему вы верите?

    • Пора отвечать за свои слова

    • В защиту защиты

    • Служить и защищать

  • Глава первая. Особый долг

    • Всем разумом

    • Отличие христианства — основание христианского долга

    • Непоследовательные сторонники доказательств

    • Доказательный пример № 1: Христос, защитник истины

    • Доказательный пример № 2: уполномоченные защитники истины

    • Доказательный пример № 3: защитники истины, создавшие канон

    • Доказательный пример № 4: продолжатели защиты

    • Доказательный пример № 5: современные защитники истины

    • Грядущие защитники

    • Что такое вера, выдерживающая расследование?

    • Если мы опираемся на доказательства, почему это всё-таки вера?

    • Но зачем приводить доводы, если Бог всем управляет?

    • Это наш долг

  • Глава вторая. Целенаправленная подготовка

    • Их девиз — и наш девиз

    • Перестаньте только учить

    • Начинайте подготовку

    • Шаг доказательной веры № 1: испытывайте себя и тех, кого любите

    • Шаг доказательной веры № 2: поднимите планку и удивите самих себя

    • Шаг доказательной веры № 3: вооружитесь для битвы

    • Шаг доказательной веры № 4: вступайте в дело и выходите на улицу

    • Шаг доказательной веры № 5: заботьтесь о других, являя характер Иисуса

    • Хорошие христиане должны стать прекрасными наставниками

    • «Мышечная память» и защита христианской веры

  • Глава третья. Тщательное расследование

    • Связь между уверенностью и усердием

    • Следственный приём № 1: прочитайте дело целиком

    • Практика доказательной веры № 1: прочитайте Библию целиком

    • Следственный приём № 2: смотрите на природу доказательств широко

    • Практика доказательной веры № 2: широко смотрите на доказательства Бога и Библии

    • Следственный приём № 3: делайте заметки и тщательно анализируйте дело

    • Практика доказательной веры № 3: делайте заметки и тщательно анализируйте Библию

    • Следственный приём № 4: полезно сводите и упорядочивайте доказательства

    • Практика доказательной веры № 4: полезно сводите и упорядочивайте библейские свидетельства

    • Следственный приём № 5: дополняйте дело доказательствами

    • Практика доказательной веры № 5: дополняйте библейское дело доказательствами

    • Действительно ли доказательства что-нибудь «говорят»?

  • Глава четвёртая. Убедительное изложение

    • Принцип доказательной веры № 1: выбирайте присяжных проницательно

    • Принцип трёх четвертей

    • Принцип доказательной веры № 2

    • Принцип доказательной веры № 3

    • Принцип доказательной веры № 4

    • Принцип доказательной веры № 5

    • Растите, затем идите

  • Послесловие. Станьте пастушьей собакой

    • Зачем нужны пастушьи собаки

  • Ответы на возражения

    • Испытание доказательной веры № 1: вера несовместима с разумом

    • Испытание доказательной веры № 2: христиане — лицемеры

    • Испытание доказательной веры № 3: наука и религия несовместимы

    • Испытание доказательной веры № 4: христиане нетерпимы

  • Хранилище доказательств

    • Книги для исследования доказательств существования Бога

    • Книги для исследования доказательств христианства

    • Книги для развития христианского общения

    • Книги в защиту христианства, написанные с точки зрения прокурора

    • Книги для исследования предполагаемых «трудностей» Библии

    • Материалы для ответа на атеистические возражения

    • Интернет-ресурсы для изучения Библии

    • Интернет-служения для роста защитника христианской веры

    • Пример духовного опроса для начала беседы

  • Заметки детектива. Примечания и ссылки

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 28.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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