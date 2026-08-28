Уоллес - Вера под следствием

Христиане призваны не только верить, но и понимать основания своей веры, исследовать истину и быть готовыми объяснить другим причину своей надежды. Дж. Уорнер Уоллес — бывший атеист и детектив, специализировавшийся на расследовании старых нераскрытых убийств, — переносит профессиональные методы работы с доказательствами в область христианской апологетики. Он призывает верующих отказаться от пассивного и преимущественно эмоционального отношения к вере и научиться любить Бога также разумом.

«Вера под следствием» задумана не просто как собрание аргументов в пользу христианства, а как практическое руководство по формированию христианина, способного исследовать, обосновывать и убедительно представлять свои убеждения. Используя аналогии из полицейской и судебной практики, Уоллес последовательно рассматривает обязанность защищать веру, подготовку апологета, методы исследования библейских свидетельств и принципы общения со скептиками. Итоговая цель автора — сформировать веру, которая не боится вопросов и способна выдержать интеллектуальное расследование.

Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Детектив по расследованию убийств — в защиту разумной христианской веры, основанной на доказательствах

Colorado Springs, CO: David C Cook, 2017. – 319 с.

ISBN 978-1-4347-0988-2

eISBN 978-0-7814-1418-0

Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Содержание