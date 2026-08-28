Уоллес - Вера под следствием
Христиане призваны не только верить, но и понимать основания своей веры, исследовать истину и быть готовыми объяснить другим причину своей надежды. Дж. Уорнер Уоллес — бывший атеист и детектив, специализировавшийся на расследовании старых нераскрытых убийств, — переносит профессиональные методы работы с доказательствами в область христианской апологетики. Он призывает верующих отказаться от пассивного и преимущественно эмоционального отношения к вере и научиться любить Бога также разумом.
«Вера под следствием» задумана не просто как собрание аргументов в пользу христианства, а как практическое руководство по формированию христианина, способного исследовать, обосновывать и убедительно представлять свои убеждения. Используя аналогии из полицейской и судебной практики, Уоллес последовательно рассматривает обязанность защищать веру, подготовку апологета, методы исследования библейских свидетельств и принципы общения со скептиками. Итоговая цель автора — сформировать веру, которая не боится вопросов и способна выдержать интеллектуальное расследование.
Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Детектив по расследованию убийств — в защиту разумной христианской веры, основанной на доказательствах
Colorado Springs, CO: David C Cook, 2017. – 319 с.
ISBN 978-1-4347-0988-2
eISBN 978-0-7814-1418-0
Уоллес Дж. Уорнер – Вера под следствием – Содержание
Предисловие
Особая благодарность
Вступление. Служить и защищать
Вы — «христианин-калифорниец»?
Почему вы верите?
Пора отвечать за свои слова
В защиту защиты
Служить и защищать
Глава первая. Особый долг
Всем разумом
Отличие христианства — основание христианского долга
Непоследовательные сторонники доказательств
Доказательный пример № 1: Христос, защитник истины
Доказательный пример № 2: уполномоченные защитники истины
Доказательный пример № 3: защитники истины, создавшие канон
Доказательный пример № 4: продолжатели защиты
Доказательный пример № 5: современные защитники истины
Грядущие защитники
Что такое вера, выдерживающая расследование?
Если мы опираемся на доказательства, почему это всё-таки вера?
Но зачем приводить доводы, если Бог всем управляет?
Это наш долг
Глава вторая. Целенаправленная подготовка
Их девиз — и наш девиз
Перестаньте только учить
Начинайте подготовку
Шаг доказательной веры № 1: испытывайте себя и тех, кого любите
Шаг доказательной веры № 2: поднимите планку и удивите самих себя
Шаг доказательной веры № 3: вооружитесь для битвы
Шаг доказательной веры № 4: вступайте в дело и выходите на улицу
Шаг доказательной веры № 5: заботьтесь о других, являя характер Иисуса
Хорошие христиане должны стать прекрасными наставниками
«Мышечная память» и защита христианской веры
Глава третья. Тщательное расследование
Связь между уверенностью и усердием
Следственный приём № 1: прочитайте дело целиком
Практика доказательной веры № 1: прочитайте Библию целиком
Следственный приём № 2: смотрите на природу доказательств широко
Практика доказательной веры № 2: широко смотрите на доказательства Бога и Библии
Следственный приём № 3: делайте заметки и тщательно анализируйте дело
Практика доказательной веры № 3: делайте заметки и тщательно анализируйте Библию
Следственный приём № 4: полезно сводите и упорядочивайте доказательства
Практика доказательной веры № 4: полезно сводите и упорядочивайте библейские свидетельства
Следственный приём № 5: дополняйте дело доказательствами
Практика доказательной веры № 5: дополняйте библейское дело доказательствами
Действительно ли доказательства что-нибудь «говорят»?
Глава четвёртая. Убедительное изложение
Принцип доказательной веры № 1: выбирайте присяжных проницательно
Принцип трёх четвертей
Принцип доказательной веры № 2
Принцип доказательной веры № 3
Принцип доказательной веры № 4
Принцип доказательной веры № 5
Растите, затем идите
Послесловие. Станьте пастушьей собакой
Зачем нужны пастушьи собаки
Ответы на возражения
Испытание доказательной веры № 1: вера несовместима с разумом
Испытание доказательной веры № 2: христиане — лицемеры
Испытание доказательной веры № 3: наука и религия несовместимы
Испытание доказательной веры № 4: христиане нетерпимы
Хранилище доказательств
Книги для исследования доказательств существования Бога
Книги для исследования доказательств христианства
Книги для развития христианского общения
Книги в защиту христианства, написанные с точки зрения прокурора
Книги для исследования предполагаемых «трудностей» Библии
Материалы для ответа на атеистические возражения
Интернет-ресурсы для изучения Библии
Интернет-служения для роста защитника христианской веры
Пример духовного опроса для начала беседы
Заметки детектива. Примечания и ссылки
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