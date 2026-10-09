«Оксфордский справочник по эсхатологии» под редакцией Джерри Л. Уоллса — крупное коллективное исследование, охватывающее эсхатологию как историческое, библейское, догматическое, религиоведческое, философское и культурное поле. Тридцать восемь глав последовательно прослеживают развитие эсхатологических представлений от Ветхого Завета, иудейской апокалиптики, Нового Завета и ранней Церкви до современных христианских традиций и богословских направлений. Отдельные исследования посвящены иудейской, исламской, буддийской и индуистской эсхатологии, новым религиозным движениям, католицизму, православию, протестантизму, фундаментализму, пятидесятничеству, процессуальному богословию, теологии освобождения и феминистскому богословию.

Вторая половина справочника организована вокруг конкретных эсхатологических проблем: Церкви и экуменизма, милленаризма, телесного воскресения, небес, ада, чистилища, универсализма, аннигиляционизма, смерти и Страшного суда. Затем перспектива расширяется до вопросов философии истории, политики, теодицеи, человеческой природы и личной идентичности, этики, современной космологии, эпистемологии, времени и вечности, околосмертного опыта, изобразительного искусства и массовой культуры. Авторы не предлагают единой доктринальной схемы: справочник намеренно представляет конкурирующие позиции и различные конфессиональные перспективы. Благодаря этому эсхатология предстает не как изолированное учение о «последних событиях», а как один из центральных узлов христианского богословия, связанный с христологией, сотериологией, антропологией, экклезиологией, этикой, теодицеей и учением о творении.

Уоллс Джерри Л. (ред.) – Оксфордский справочник по эсхатологии

Оксфордский справочник по эсхатологии / под ред. Джерри Л. Уоллса. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 1151 с.

Уоллс – Оксфордский справочник по эсхатологии – Содержание