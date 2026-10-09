Оксфордский справочник по эсхатологии
«Оксфордский справочник по эсхатологии» под редакцией Джерри Л. Уоллса — крупное коллективное исследование, охватывающее эсхатологию как историческое, библейское, догматическое, религиоведческое, философское и культурное поле. Тридцать восемь глав последовательно прослеживают развитие эсхатологических представлений от Ветхого Завета, иудейской апокалиптики, Нового Завета и ранней Церкви до современных христианских традиций и богословских направлений. Отдельные исследования посвящены иудейской, исламской, буддийской и индуистской эсхатологии, новым религиозным движениям, католицизму, православию, протестантизму, фундаментализму, пятидесятничеству, процессуальному богословию, теологии освобождения и феминистскому богословию.
Вторая половина справочника организована вокруг конкретных эсхатологических проблем: Церкви и экуменизма, милленаризма, телесного воскресения, небес, ада, чистилища, универсализма, аннигиляционизма, смерти и Страшного суда. Затем перспектива расширяется до вопросов философии истории, политики, теодицеи, человеческой природы и личной идентичности, этики, современной космологии, эпистемологии, времени и вечности, околосмертного опыта, изобразительного искусства и массовой культуры. Авторы не предлагают единой доктринальной схемы: справочник намеренно представляет конкурирующие позиции и различные конфессиональные перспективы. Благодаря этому эсхатология предстает не как изолированное учение о «последних событиях», а как один из центральных узлов христианского богословия, связанный с христологией, сотериологией, антропологией, экклезиологией, этикой, теодицеей и учением о творении.
Уоллс Джерри Л. (ред.) – Оксфордский справочник по эсхатологии
Оксфордский справочник по эсхатологии / под ред. Джерри Л. Уоллса. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 1151 с.
Уоллс – Оксфордский справочник по эсхатологии – Содержание
Благодарности
Авторы
Введение. Джерри Л. Уоллс
Часть I. Историческая эсхатология
A. Библейская и патристическая эсхатология
Глава 1. Ветхозаветная эсхатология и становление апокалиптики. Билл Т. Арнольд
Глава 2. Апокалиптическая эсхатология в древнем мире. Джон Дж. Коллинз
Глава 3. Эсхатология новозаветной Церкви. Кристофер Роуленд
Глава 4. Эсхатология и поиски исторического Иисуса. Бенедикт Т. Вивиано
Глава 5. Эсхатология в трудах ранних Отцов Церкви. Брайан Дейли
Часть B. Эсхатология в мировых религиях
Глава 6. Иудейская эсхатология. Давид Новак
Глава 7. Мусульманская эсхатология. Уильям К. Читтик
Глава 8. Буддийская эсхатология. Джан Наттье
Глава 9. Индуистская эсхатология. Дэвид М. Найп
Глава 10. «Конец близок»: несбывшиеся пророчества, апокалиптизм и рационализация насилия в эсхатологии новых религий. Кристофер Партридж
Часть II. Эсхатология в отдельных христианских традициях и богословских направлениях
Глава 11. Римско-католическое богословие. Питер К. Фан
Глава 12. Православная эсхатология. Эндрю Лаут
Глава 13. Протестантское богословие. Герхард Заутер
Глава 14. Фундаменталистское богословие. Роберт Г. Клаус
Глава 15. Пятидесятническое и харизматическое богословие. Фрэнк Д. Маккия
Глава 16. Процессуальная эсхатология. Дэвид Рэй Гриффин
Глава 17. Теология освобождения: широтная перспектива. Витор Вестхелле
Глава 18. Эсхатология в христианских феминистских богословиях. Розмари Рэдфорд Рютер
Часть III. Проблемы эсхатологии
A. Богословские проблемы
Глава 19. Церковь, экуменизм и эсхатология. Дуглас Фэрроу
Глава 20. Милленаризм. Тимоти П. Вебер
Глава 21. Эсхатология и воскресение. Стивен Т. Дэвис
Глава 22. Небеса. Джерри Л. Уоллс
Глава 23. Ад. Джонатан Л. Кванвиг
Глава 24. Чистилище. Пол Дж. Гриффитс
Глава 25. Универсализм. Томас Талботт
Глава 26. Аннигиляционизм. Кларк Х. Пиннок
Глава 27. Смерть, Страшный суд и смысл жизни. Дэвид Бентли Харт
Б. Философские и культурные вопросы
Глава 28. Модерн, история и эсхатология. Вольфхарт Панненберг
Глава 29. Эсхатология и политика. Стивен Х. Уэбб
Глава 30. Эсхатология и теодицея. Майкл Л. Петерсон
Глава 31. Человеческая природа, тождество личности и эсхатология. Чарльз Талиаферро
Глава 32. Этика и эсхатология. Макс Л. Стэкхаус
Глава 33. Космология и эсхатология. Роберт Рассел
Глава 34. Эсхатология и эпистемология. Уильям Дж. Абрахам
Глава 35. Время, вечность и эсхатология. Уильям Лейн Крейг
Глава 36. Околосмертные переживания. Кэрол Залески
Глава 37. Эсхатология в изобразительном искусстве. Хайди Дж. Хорник
Глава 38. Эсхатология в популярной культуре. Роберт Джуэтт и Джон Шелтон Лоуренс
Заключение: Новые вопросы эсхатологии в XXI веке. Ричард Бокэм
Заключение
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