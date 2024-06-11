Уолш - Беседы с Богом - Необычный диалог
Еще немного – и вы приобретете очень необычный опыт. Скоро вы начнете беседу с Богом. Да-да, я знаю, что это невозможно. Вероятно, вы думаете (или вас научили), что это невозможно. Конечно, можно обращаться к Богу, но не говорить с Богом. Я имею в виду, что Бог ведь не собирается вам отвечать, верно? Уж во всяком случае, не в форме обычного, повседневного диалога!
Я думал точно так же. После этого со мной случилась эта книга. В буквальном смысле этого слова. Эта книга не была написана мной – она случилась со мной. И по мере чтения этой книги она случится с вами, поскольку нас всех ведут к той истине, к которой мы готовы.
Моя жизнь, вероятно, была бы значительно легче, если бы я умолчал обо всем этом. Но книга случилась со мной не для этого. И какие бы трудности она ни принесла мне (меня, например, могут назвать богохульником, обманщиком, лицемером – за то, что я не жил этими истинами раньше, – или, что еще хуже, святым), теперь я уже не могу остановить этот процесс. Да и не хочу. У меня было предостаточно возможностей избежать всего этого, и я не воспользовался ими. Я решил поступать с этим материалом так, как подсказывает мне моя интуиция, а не так, как мне скажет большая часть мира.
А моя интуиция говорит мне, что эта книга не чепуха, не плод утомленного, отчаявшегося духовного воображения или попытка самооправдания заблудившегося в жизни человека. Я обдумал все эти возможности до единой. И дал этот материал нескольким людям для прочтения, когда он был еще в рукописи. Они были тронуты. И они плакали. И они смеялись над тем радостным и смешным, что было в тексте. И они сказали, что их жизнь стала другой. Они изменились. Они стали сильнее.
Многие читатели сказали, что они просто преобразились.
Именно тогда я понял, что эта книга предназначается каждому и что ее необходимо опубликовать, поскольку она является замечательным даром для тех, кто искренне хочет получить ответы и кому на самом деле не безразличны вопросы; для тех, кто не раз отправлялся на поиски истины со всей искренностью сердца, жаждой души и открытым разумом. А это, по большому счету, мы все.
Эта книга затрагивает большинство вопросов (если не все), которыми мы когда-либо задавались, – о жизни и любви, цели и средствах, людях и взаимоотношениях, добре и зле, вине и грехе, прощении и искуплении, о тропе к Богу и дороге в ад… она обо всем. В ней открыто обсуждается секс, власть, деньги, дети, брак, развод, работа, здоровье, что будет потом, что было прежде… словом, всё! В ней говорится о войне и мире, о знании и незнании, о том, что такое давать и что такое брать, о радости и печали. В ней рассматриваются понятия конкретного и абстрактного, видимого и невидимого, истинного и ложного.
Можно сказать, что эта книга – «последнее слово Бога о том, что происходит», хотя у некоторых людей с этим могут возникнуть проблемы – особенно у тех, кто думает, что Бог прекратил говорить с нами 2000 лет назад или около того, а если и продолжал беседовать, то только со святыми, шаманами или с кем-то, кто медитировал на протяжении тридцати лет, или хотя бы двадцати, или уж, на самый худой конец, не меньше десяти лет (ни к одной из этих категорий я, увы, не принадлежу).
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 1
«София Медиа», 1995, 2009. – 148 с. — (Беседы с Богом. Необычный диалог)
ISBN 978-5-906686-60-2
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 1 – Содержание
- Благодарности
- Посвящается
- Введение
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Об авторе
- Другие книги автора
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 2
«София Медиа», 1995, 2009. – 171 с. — (Беседы с Богом. Необычный диалог)
ISBN 978-5-91250-940-7
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 2 – Содержание
- Посвящается
- Введение
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Другие книги автора
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 3
«София Медиа», 1998, 2014. – 232 с. — (Беседы с Богом. Необычный диалог)
ISBN 978-5-906686-23-7
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Необычный диалог - Книга 3 – Содержание
- Посвящается
- Введение
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- Послесловие
- Другие книги автора
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Книга 4 - Новый и неожиданный диалог о пробуждении человечества
«София Медиа», 2017. – 146 с. — (Беседы с Богом. Необычный диалог)
ISBN 978-5-906897-12-1
Уолш Н. Д. - Беседы с Богом - Книга 4 – Содержание
- Примечание автора
- Введение
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- Эпилог
- Приложение
помню, как адепты этой книги пришли, и я выкинул эти книги в мусорку после начала чтения. :) Странно, что они ещё существуют. Реальный мусор и ересь.