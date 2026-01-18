«Основываясь на своей эпохальной работе «На пути к экзегетическому богословию», Уолтер Кайзер поднимает вопрос об острой необходимости проповедовать по всей Библии ясно в современном контексте. На мой взгляд, это самая лучшая книга о том, как проповедовать по текстам различных литературных жанров. Кайзер не только специалист в экзегезе и богословии, но и блестящий теоретик и образцовый практик в искусстве проповеди».

Дэвид Ларсен,

автор книги «Сообщество проповедников»

Уолтер Кайзер ‑ младший - Проповедь и преподавание по Ветхому Завету - Руководство для Церкви

Пер. с англ. - Херсон: ТСМ International Institute, 2011.-246 с.

ISBN: 978-966-2393-35-4

Уолтер Кайзер ‑ младший - Проповедь и преподавание по Ветхому Завету - Руководство для Церкви - Содержание

Часть 1 Необходимость в проповеди и преподавании по Ветхому Завету

1 Значение Ветхого Завета для современности

2 Проблема Ветхого Завета сегодня

3 Задача проповеди и преподавания по книгам Ветхого Завета сегодня

4 Искусство и наука экспозиционной проповеди

Часть 2 Как проповедовать и учить по Ветхому Завету

5 Проповедь и преподавание по повествовательным текстам Ветхого Завета

6 Проповедь и преподавание по Книгам мудрости

7 Проповедь и преподавание по пророчествам Ветхого Завета

8 Проповедь и преподавание по плачам Ветхого Завета

9 Проповедь и преподавание по Пятикнижию

10 Проповедь и преподавание по ветхозаветной литературе прославления

11 Проповедь и преподавание по ветхозаветным апокалиптическим текстам

Заключение: Изменяя мир Божьим словом

Приложение А. Рабочий план для проведения синтаксическо-богословской экзегезы

Приложение Б. Цельность Библии в век богословского плюрализма

Примечания

Словарь терминов

Тематический указатель

Именной указатель

Указатель мест из Священного Писания