Уолтер Кайзер ‑ младший - Проповедь и преподавание по Ветхому Завету
«Основываясь на своей эпохальной работе «На пути к экзегетическому богословию», Уолтер Кайзер поднимает вопрос об острой необходимости проповедовать по всей Библии ясно в современном контексте. На мой взгляд, это самая лучшая книга о том, как проповедовать по текстам различных литературных жанров. Кайзер не только специалист в экзегезе и богословии, но и блестящий теоретик и образцовый практик в искусстве проповеди».
Дэвид Ларсен,
автор книги «Сообщество проповедников»
Уолтер Кайзер ‑ младший - Проповедь и преподавание по Ветхому Завету - Руководство для Церкви
Пер. с англ. - Херсон: ТСМ International Institute, 2011.-246 с.
ISBN: 978-966-2393-35-4
Уолтер Кайзер ‑ младший - Проповедь и преподавание по Ветхому Завету - Руководство для Церкви - Содержание
Часть 1 Необходимость в проповеди и преподавании по Ветхому Завету
1 Значение Ветхого Завета для современности
2 Проблема Ветхого Завета сегодня
3 Задача проповеди и преподавания по книгам Ветхого Завета сегодня
4 Искусство и наука экспозиционной проповеди
Часть 2 Как проповедовать и учить по Ветхому Завету
5 Проповедь и преподавание по повествовательным текстам Ветхого Завета
6 Проповедь и преподавание по Книгам мудрости
7 Проповедь и преподавание по пророчествам Ветхого Завета
8 Проповедь и преподавание по плачам Ветхого Завета
9 Проповедь и преподавание по Пятикнижию
10 Проповедь и преподавание по ветхозаветной литературе прославления
11 Проповедь и преподавание по ветхозаветным апокалиптическим текстам
Заключение: Изменяя мир Божьим словом
Приложение А. Рабочий план для проведения синтаксическо-богословской экзегезы
Приложение Б. Цельность Библии в век богословского плюрализма
Примечания
Словарь терминов
Тематический указатель
Именной указатель
Указатель мест из Священного Писания
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