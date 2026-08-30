Уолтки - Фи - Библейское богословие

Курс «Библейское богословие Ветхого и Нового Заветов», изначально прочитанный в стенах Риджент-колледжа (Regent College), представляет собой фундаментальное академическое исследование органического единства Священного Писания. Уникальность курса состоит в гармоничном соработничестве двух признанных корифеев евангельской библеистики, каждый из которых представляет свою профильную область на высочайшем мировом уровне. Основная цель курса — последовательно и систематически провести слушателя через всю панораму Божьего искупительного замысла, раскрывая, как ключевые темы завета, святости, Царства Божьего, священства и мессианского упования зарождаются в Ветхом Завете и достигают своего совершенного исполнения в Новом Завете в личности и искупительном подвиге Иисуса Христа.

Особая ценность данного курса для русскоязычных исследователей, пасторов и студентов заключается в преодолении широко распространенных герменевтических крайностей — от поверхностного морализаторства и произвольного аллегоризма до искусственного противопоставления Заветов. Авторы наглядно демонстрируют, как ветхозаветный текст раскрывает свой подлинный смысл в историко-культурном контексте древнего мира, сохраняя при этом неразрывную преемственность с апостольским благовестием. Предлагаемый материал вооружает служителей надежным экзегетическим инструментарием, позволяющим выстраивать проповедь и богословское осмысление на твердом основании целостного канонического нарратива, движимого благодатью и силой Святого Духа.

Уолтки Брюс, Фи Гордон – Библейское богословие – Курс Риджент-Колледжа

Перевод Богословского клуба «Эсхатос». — Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 482 с. — (Открытая кафедра: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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