Уолтки - Фи - Библейское богословие
Курс «Библейское богословие Ветхого и Нового Заветов», изначально прочитанный в стенах Риджент-колледжа (Regent College), представляет собой фундаментальное академическое исследование органического единства Священного Писания. Уникальность курса состоит в гармоничном соработничестве двух признанных корифеев евангельской библеистики, каждый из которых представляет свою профильную область на высочайшем мировом уровне. Основная цель курса — последовательно и систематически провести слушателя через всю панораму Божьего искупительного замысла, раскрывая, как ключевые темы завета, святости, Царства Божьего, священства и мессианского упования зарождаются в Ветхом Завете и достигают своего совершенного исполнения в Новом Завете в личности и искупительном подвиге Иисуса Христа.
Особая ценность данного курса для русскоязычных исследователей, пасторов и студентов заключается в преодолении широко распространенных герменевтических крайностей — от поверхностного морализаторства и произвольного аллегоризма до искусственного противопоставления Заветов. Авторы наглядно демонстрируют, как ветхозаветный текст раскрывает свой подлинный смысл в историко-культурном контексте древнего мира, сохраняя при этом неразрывную преемственность с апостольским благовестием. Предлагаемый материал вооружает служителей надежным экзегетическим инструментарием, позволяющим выстраивать проповедь и богословское осмысление на твердом основании целостного канонического нарратива, движимого благодатью и силой Святого Духа.
Уолтки Брюс, Фи Гордон – Библейское богословие – Курс Риджент-Колледжа
Перевод Богословского клуба «Эсхатос». — Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 482 с. — (Открытая кафедра: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Уолтки Брюс – Библейское богословие – Содержание
Часть I. Библейское богословие Ветхого Завета — курс лекций проф. Брюса Уолтки
Лекция 1. Введение в курс библейского богословия: основания, задача и метод
Лекция 2. Текст как фокус откровения, каноническое единство Писания и задача богословия Ветхого Завета
Лекция 3. Задача библейского богословия, первичная история и основы нарративной поэтики
Лекция 4. Литературные приемы и композиционные структуры библейского повествования: нарративная поэтика Ветхого Завета
Лекция 5. Нарративная критика, природа библейского повествования и богословские приемы ветхозаветного нарратива
Лекция 6. Приемы характеристики в библейском нарративе и пролог Книги Бытие: сотворение космоса из хаоса
Лекция 7. Экзегеза и литературный жанр повествования о сотворении: панельная структура, дисхронологизация и богословие пролога Бытия
Лекция 8. Наука и сотворение, небесный совет и образ Божий: экзегеза, культурное поручение и святость жизни
Лекция 9. Первый толедот Книги Бытие, сотворение Адама и Эдемский сад как храм: заветные имена, испытание человека и небесная топография
Лекция 10. Испытание человека, грехопадение и Первоевангелие: завет дел, тактика искусителя и обетование жизни
Лекция 11. Первобытная история, распространение греха и призвание Авраама: завет благословения, четыре элемента народа и спасение мира
Лекция 12. Завет с Авраамом, богословие семени и обетование о земле: обряд рассечения завета, обрезание и завоевание Ханаана
Лекция 13. Богословие земли в Книге Иисуса Навина: завоевание Ханаана, христологическая типология и эсхатологический покой
Лекция 14. Богословие Книги Исход, Синайский завет и откровение Божественного Имени Яхве: неопалимая купина, этимология и спасительное присутствие
Лекция 15. Богословие священной войны в Ветхом Завете: Яхве как Воин, патриархальный пацифизм и завоевание земли
Лекция 16. Богословие священной войны от монархии до Нового Завета: день Господень, пророческое слово и духовное всеоружие
Лекция 17. Закон как конституция Израиля, Синайский завет и древнеближневосточные договоры: суверенная благодать, мотивация верности и преамбула Десятисловия
Лекция 18. Соотношение Синайского и Нового заветов, призвание заветного народа и превосходство Десятисловия: внутренний закон, царственное священство и вечная этика
Лекция 19. Экзегеза Десятисловия: заветное основание, святость Божьего Имени, субботний покой и дарование прав ближним
Лекция 20. Богословие культа в Ветхом Завете: скиния, сущность поклонения, четыре функции и Давидово священнодействие
Лекция 21. Дар царства: от Судей к Давиду — реконструкция по конспекту лектора
Лекция 22. Давидов завет, царская интерпретация Псалтири и богословие псалмов плача
Лекция 23. Жанры псалмов, импрекаторные молитвы и каноническая редакция Псалтири: от Давидовой литургии к пяти книгам и мессианскому упованию
Лекция 24. Мессианское богословие Псалтири, христологическая герменевтика и введение в ветхозаветное пророчество: от царского идеала к институту пророков
Лекция 25. Жанры ветхозаветного пророчества, судебная тяжба завета, призвание Исаии и богословие апокалиптики: от Синайского суда к эсхатологическому Царству
Часть II. Библейское богословие Нового Завета — курс лекций проф. Гордона Фи
Лекция 26. Объединяющий принцип новозаветного богословия, эсхатологический горизонт и Иисус: от заветных обетований к исполнению во Христе
Лекция 27. Иисус и Царство Божье: эсхатологический горизонт, два века и присутствие Царства в немощи
Лекция 28. Инаугурированная эсхатология, тайна Царства и победа Христова: от провозглашения Иисуса к богословию апостола Павла
Лекция 29. Эсхатологическая структура богословия Павла и Иоанна: плоть и Дух, «радикальная середина», вечная жизнь и апокалиптическое торжество
Лекция 30. Спасение во Христе и человеческое состояние: ветхозаветный контекст, нищие в вести Иисуса и падший мир в богословии Павла
Лекция 31. Грех, закон и падший мир в богословии Павла и Иоанна: от идолопоклонства и бессилия закона к этическому дуализму и отвержению Воплощенного Слова
Лекция 32. Спасение во Христе: Иисус и благая весть о Царстве
Лекция 33. Самосознание Иисуса и богословие Его крестной смерти: от крещения и искушений к Страждущему Рабу и чаше завета
Лекция 34. Спасение во Христе в богословии апостола Павла: богословский характер, народ Божий, соблазн креста и сотериологические метафоры
Лекция 35. Сотериологические метафоры Павла, оправдание нечестивого и преображающая благодать: от судебного прощения и примирения к принятию Божьего принятия
Лекция 36. Святой Дух как Божье наделяющее силой присутствие, тринитарная сотериология и спасение в богословии Иоанна
Лекция 37. Сотериология Иоанна и богословие спасения Луки — Деяний: крест, дарование жизни и история спасения
Лекция 38. Сотериология Послания к Евреям, первосвященство Христа и самосознание Иисуса: от престола благодати к истокам высокой христологии
Лекция 39. Христологические титулы, мессианская тайна и крестообразное ученичество: от Сына Человеческого и уникального сыновства к страдающему Богу и омовению ног
Лекция 40. Иисус — Спаситель: христология апостола Павла, подлинная человечность, предсуществование и тайна кенозиса
Лекция 41. Титул «Господь» (Kyrios) у Павла, тринитарная сотериология и христология Иоанна: от Имени выше всякого имени к иудейскому Мессии и исполнению праздников
Лекция 42. Народ Божий, радикальное ученичество и этика Царства: от высокой христологии и суверенного призвания к исполнению Закона и Писания
Лекция 43. Исполнение Закона, радикальная этика Нагорной проповеди и праведность Царства: от «вынужденного долга» к свободе благодати и подобию Отцу
Лекция 44. Народ Божий: перспектива Павла
Лекция 45. Поклонение в Духе, корпоративная этика народа Божьего и закон любви: от тринитарного славословия и свободы благодати к уподоблению Богу
Лекция 46. Этика Павла, преемственность Заветов и эсхатологическое свершение: от славы Божьей и жизни в Духе к истории спасения и пророческой перспективе суда
Лекция 47. Новозаветная эсхатология, апокалиптическое богословие Откровения и завершение библейского метанарратива: от пророческой перспективы суда и стонов творения к победе Агнца и восстановленному Эдему
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