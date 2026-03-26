Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уорбертон - Краткая история философии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History

Найджел Уорбертон - Краткая история философии

перевод с английского И.М. Чурносова

Москва : Эксмо, 2019. 352 с.

ISBN 978-5-04-094425-5

Найджел Уорбертон - Краткая история философии - Оглавление

  • 1. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ Сократ и Платон

  • 2. ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ Аристотель

  • 3. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ Пиррон

  • 4. ПРОГУЛКИ ПО САДУ Эпикур

  • 5. УЧИМСЯ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ Эпиктет, Цицерон, Сенека

  • 6. КТО ДЕРГАЕТ НАС ЗА НИТОЧКИ? Августин

  • 7. УТЕШЕНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ Боэций

  • 8. ИДЕАЛЬНЫЙ ОСТРОВ Ансельм и Аквинат

  • 9. ЛИСА И ЛЕВ Никколо Макиавелли

  • 10. «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БЕСПРОСВЕТНА, ТУПА И КРАТКОВРЕМЕННА» Томас Гоббс

  • 11. БЫТЬ МОЖЕТ, ЭТО СОН?Рене Декарт

  • 12. ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ Блез Паскаль

  • 13. ШЛИФОВЩИК ЛИНЗ Барух Спиноза

  • 14. ПРИНЦ И БАШМАЧНИК Джон Локк и Томас Рид

  • 15. СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ Джордж Беркли (и Джон Локк)

  • 16. НАИЛУЧШИЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ? Вольтер и Готфрид Лейбниц

  • 17. ВООБРАЖАЕМЫЙ ЧАСОВЩИК Дэвид Юм

  • 18. РОЖДЕННЫЙ СВОБОДНЫМ Жан-Жак Руссо

  • 19. РЕАЛЬНОСТЬ В РОЗОВЫХ ТОНАХ Иммануил Кант (1)

  • 20. А ЧТО, ЕСЛИ ВСЕ БУДУТ ТАК ДЕЛАТЬ? Иммануил Кант (2)

  • 21. РЕАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ Утилитаризм Иеремии Бентама

  • 22. СОВА МИНЕРВЫ Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • 23. ПРОБЛЕСКИ РЕАЛЬНОСТИ Артур Шопенгауэр

  • 24. ПРАВО НА ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ Джон Стюарт Милль

  • 25. СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАМЫСЕЛ? Чарлз Дарвин

  • 26. ТОТ, КТО ИДЕТ НА ЖЕРТВЫ Серён Кьеркегор

  • 27. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ Карл Маркс

  • 28. И ЧТО? Чарльз Сандерс Пирс и Уильям Джеймс

  • 29. БОГ УМЕР Фридрих Ницше

  • 30. ПОТАЕННЫЕ МЫСЛИ Зигмунд Фрейд

  • 31. НЫНЕШНИЙ КОРОЛЬ ФРАНЦИИ ЛЫС? Бертран Рассел

  • 32. ФУУ!/УРА! Алфред Джулс Айер

  • 33. СТРАХ СВОБОДЫ Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Альбер Камю

  • 34. ОЧАРОВАННЫЙ ЯЗЫКОМ Людвиг Витгенштейн

  • 35. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗАДАВАЛ ВОПРОСОВ Ханна Арендт

  • 36. УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ Карл Поппер и Томас Кун

  • 37. НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЕЗД И НЕСЧАСТНЫЙ СКРИПАЧ Филиппа Фут и Джудит Джарвис Томпсон

  • 38. К СПРАВЕДЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ НЕВЕДЕНИЕ Джон Ролз

  • 39. МОГУТ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДУМАТЬ? Алан Тьюринг и Джон Сёрл

  • 40. ЕЩЕ ОДНА НАДОЕДЛИВАЯ МУХА Питер Сингер

Views 33
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books