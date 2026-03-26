Найджел Уорбертон - Краткая история философии
перевод с английского И.М. Чурносова
Москва : Эксмо, 2019. 352 с.
ISBN 978-5-04-094425-5
Найджел Уорбертон - Краткая история философии - Оглавление
1. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ Сократ и Платон
2. ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ Аристотель
3. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ Пиррон
4. ПРОГУЛКИ ПО САДУ Эпикур
5. УЧИМСЯ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ Эпиктет, Цицерон, Сенека
6. КТО ДЕРГАЕТ НАС ЗА НИТОЧКИ? Августин
7. УТЕШЕНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ Боэций
8. ИДЕАЛЬНЫЙ ОСТРОВ Ансельм и Аквинат
9. ЛИСА И ЛЕВ Никколо Макиавелли
10. «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БЕСПРОСВЕТНА, ТУПА И КРАТКОВРЕМЕННА» Томас Гоббс
11. БЫТЬ МОЖЕТ, ЭТО СОН?Рене Декарт
12. ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ Блез Паскаль
13. ШЛИФОВЩИК ЛИНЗ Барух Спиноза
14. ПРИНЦ И БАШМАЧНИК Джон Локк и Томас Рид
15. СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ Джордж Беркли (и Джон Локк)
16. НАИЛУЧШИЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ? Вольтер и Готфрид Лейбниц
17. ВООБРАЖАЕМЫЙ ЧАСОВЩИК Дэвид Юм
18. РОЖДЕННЫЙ СВОБОДНЫМ Жан-Жак Руссо
19. РЕАЛЬНОСТЬ В РОЗОВЫХ ТОНАХ Иммануил Кант (1)
20. А ЧТО, ЕСЛИ ВСЕ БУДУТ ТАК ДЕЛАТЬ? Иммануил Кант (2)
21. РЕАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ Утилитаризм Иеремии Бентама
22. СОВА МИНЕРВЫ Георг Вильгельм Фридрих Гегель
23. ПРОБЛЕСКИ РЕАЛЬНОСТИ Артур Шопенгауэр
24. ПРАВО НА ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ Джон Стюарт Милль
25. СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАМЫСЕЛ? Чарлз Дарвин
26. ТОТ, КТО ИДЕТ НА ЖЕРТВЫ Серён Кьеркегор
27. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ Карл Маркс
28. И ЧТО? Чарльз Сандерс Пирс и Уильям Джеймс
29. БОГ УМЕР Фридрих Ницше
30. ПОТАЕННЫЕ МЫСЛИ Зигмунд Фрейд
31. НЫНЕШНИЙ КОРОЛЬ ФРАНЦИИ ЛЫС? Бертран Рассел
32. ФУУ!/УРА! Алфред Джулс Айер
33. СТРАХ СВОБОДЫ Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Альбер Камю
34. ОЧАРОВАННЫЙ ЯЗЫКОМ Людвиг Витгенштейн
35. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗАДАВАЛ ВОПРОСОВ Ханна Арендт
36. УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ Карл Поппер и Томас Кун
37. НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЕЗД И НЕСЧАСТНЫЙ СКРИПАЧ Филиппа Фут и Джудит Джарвис Томпсон
38. К СПРАВЕДЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ НЕВЕДЕНИЕ Джон Ролз
39. МОГУТ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДУМАТЬ? Алан Тьюринг и Джон Сёрл
40. ЕЩЕ ОДНА НАДОЕДЛИВАЯ МУХА Питер Сингер
