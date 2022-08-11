Я многолет искал убедительную и современную трактовку природы и авторитета Писания. К каждому новому много- обещающему изданию я задаю вопрос: «Ты тот, кто должен прийти, или мне искать другого?» Возможно, что книга Уорда — та самая. «Слова жизни» верно укореняет свои размышления о Писании в учении о Боге, а это подразумевает собой тринитарное богословие. Главное наблюдение этой книги: Божье Слово — это Божье действие. Библия — это не просто объект для изучения, но главное средство, с помощью которого Господь привлекает к Себе Свой народ и реализует Свой завет. Особым бонусом книги является ее искусная трактовка безошибочности.

Кевин Ванхузер, профессор-исследователь систематического богословия, Евангельская школа богословия Троицы

Это одновременно и отличная книга, и отличная научная работа. Она обширна по своему охвату, богата историческими данными и проницательна в плане критики. Она с уважением описывает прошлое, не поклоняясь ему, из- бирательно обращается к современной теории речевых актов, предлагает прекрасную трактовку отношений между Священным Писанием и традицией и дает здравый анализ учения о безошибочности. Учебник и удовольствие в одном томе!

Дональд Маклауд, директор, Фри Черч Колледж, Эдинбург

יי Тимоти Уорд хорошо обосновал и тщательно продумал свое объяснение места и природы Библии. Это продукт современного бдительного осмысления, глубокого богослов- ского понимания и личного зрелого суждения. Редко, когда книга на эту тему вызывала у меня такое горячее согласие и восхищение.

Джеймс Пакер, профессор богословия, Богословский колледж Риджент, Ванкувер

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Христиане имеют отношения со Спасителем, а не с книжным печатным изданием. Мы должны являть преданность живому Господу, а не словам на печатной страничке. Но при этом многие христиане, взглянув еще раз на слова Бартона, вскоре поймут, что в последнем предложении он навязывает нам ложную дихотомию. Нам не нужно выбирать между верой в Библию и верой в Христа. Как христиане мы призваны и к тому, и к другому. Фактически один из основных способов, которым мы доказываем свою веру в Христа, — это вера словам Библии. Возможно, самый простой аргумент в пользу того — это то, что Сам Иисус относился к иудейскому Писанию (нашему Ветхому Завету), как к самим словам Бога. Поэтому, если мы хотим быть преданными Богу, то нам нужно убедиться, что наш взгляд на Писание такой же, как у Иисуса.

Это подводит нас к главному, что я пытаюсь сделать в этой книге: я хочу сформулировать, объяснить и защитить то, что мы на самом деле имеем в виду, когда утверждаем, как и должны, что Библия — это Божье Слово. И вот как именно я собираюсь это сделать: я намерен описать природу отношений между Богом и Писанием. Почему нам надо уделять столько внимания Библии, чтобы верно поклоняться Богу? Почему мне нужно основывать свою жизнь на словах Писания, чтобы стать преданным последователем Слова, обретшего плоть?

Почему для того, чтобы следовать за Духом, мне необходимо доверять и подчиняться тому, что говорит Писание? И как все это делать, не начав поклоняться книге вместо Господа? То, что я предлагаю — это краткий обзор того, что обычно называют доктриной Писания. Этот обзор состоит из трех основных компонентов, каждый из которых построен на базе предыдущего. Первый — это библейский обзор. Мы обратимся к самой Библии с тем, чтобы увидеть ее собственное описание отношений между Богом и Христом с одной стороны и словами, которые они используют для совершения своих дел, с другой. Наперед дадим краткое резюме: мы обнаружим, что слова Библии являются одним из значимых действий Бога в мире. Связь между Богом и Библией, по сути, в том, что Бог использует Библию для совершения Своих дел (в конце концов, согласно Евр. 4:12, Божье Слово живо и действенно'). Важно, что мы начнем именно с библейского обзора. Слишком часто, когда пишут о доктрине Писания, выступая ли в поддержку протестантского взгляда или критикуя его, начинают с чего угодно, но не с анализа библейской картины Божьих слов. Эта картина сформирована историей божественного откровения и Его искупительной деятельности в этом мире. Изначально она сосредоточена на израильском народе, с которым Бог заключил Свой завет. Своей кульминации она достигает в рождении, смерти, воскресении и вознесении Его Сына — Слова, ставшего плотью, прежде чем оно распространилось по всему миру через излияние Святого Духа и провозглашение Благой Вести. Утверждение, что «Библия — это Божье Слово» должно ассоциироваться напрямую со словами и делами Бога в этой истории. Если писать о вопросе Писания, не принимая во внимание этих вещей, то, скорее всего, вы столкнетесь с проблемами разного рода. Примеры этих проблем можно найти в работах протестантских богословов, которые в основном стремятся защитить ту или иную историческую формулировку доктрины Священного Писания. При этом они не пытаются серьезно переосмыслить те области, в которых эта формулировка может потребовать пересмотра в свете самого Писания. Однако отличительной чертой протестантского богословия всегда должна являться приверженность реформаторской максиме ecdesia semper reformanda (церковь всегда нуждается в реформации). Другие авторы в работах о Писании начинают с богословской или доктринальной отправной точки. Такие работы могут способствовать глубокому осмыслению доктрины, но в них недостает четких библейских привязок, которые требуются при формулировании каждого аспекта доктрины Писания. Это требуется для подтверждения, что тот или иной вопрос не только согласован в рамках систематического богословия, но также находится и в подлинном соответствии с содержанием самой книги, о которой идет речь, а также с действиями Бога, явленными в этой книге. Есть еще и другие авторы, которые в своих работах о Писании отталкиваются от категорий, взятых за пределами Писания и богословия. Обычно это делается с апологетической целью. Они хотят обновить доктрину о Писании, чтобы сделать ее более понятной (а в некото- рых случаях, по-видимому, более убедительной) для нового поколения из новой культуры. Закладывая ясное библейское основание, я ставлю перед собой цель избежать некоторых из этих проблем. После составления библейского обзора я приступлю к объединению нитей в богословский обзор Писания касательно характера его связи с Богом. Внимание будет сосредоточено на роли Писания в отношении к каждому из лиц Троицы. При построении любого аспекта христианской доктрины предпочтительно двигаться именно таким образом: от анализа библейского материала к богословскому представлению этого материала. Однако ввиду развития истории протестантской доктрины о Писании в последние столетия и той критики, которую высказывают в ее отношении, здесь особенно важно сделать эти богословские шаги четкими.

Тимоти Уорд - Слова жизни : Писание как живое и действенное Слово Бога пер. с англ. / Тимоти Уорд; пер. с англ. С. Каширина, Д. Пинькевича. Самара: Благая весть, 2022. — 240 с. ISBN (англ.): 978-1-84474-207-3 ISBN (рус.): 978-5-7454-1732-0 Тимоти Уорд - Слова жизни : Писание как живое и действенное Слово Бога - Содержание