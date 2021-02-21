Уирсби - Уэрсби - Быть Божьим слугой

Мое сердце радуется, зная, что Бог использует эту небольшую книгу, чтобы ободрить Своих слуг по всему миру. Я рад возможности поблагодарить многих людей, которые звонили, писали, посылали факсы или останавливали меня на конференциях, чтобы выразить благодарность за книгу «Быть Божьим слугой». Некоторые говорили мне, что раздали по экземпляру этой книги тем, кто трудится в поместных церквах, и пасторам и книга помогла им в служении. За это мы благодарим и славим Бога. Эта книга рассчитана как на служителей с маленькой буквы «с», так и на тех, кого мы называем «освобожденными служителями». (Все мы должны быть освобожденными для христианской жизни.) Мы трудимся вместе с Господом, поэтому на страницах этого издания вы найдете для себя помощь и поддержку независимо от того, служитель вы (маленькая «с») или Служитель (большая «С»). Тот факт, что вы получаете зарплату от какой-то миссии, а не от церкви, не означает, что вы не являетесь служителем Господа.

Следующие тридцать глав содержат те советы, какие я хотел бы получить от кого-либо, начиная свой христианский путь в 1945 году. Христианское служении в никогда не было легким, но сегодня, на рубеже веков, когда исчезают границы и меняются определения, оно более сложное. Вам кажется, что сегодня все не так, как было раньше. Но в действительности основные принципы христианского служения не изменились, и именно на это я обращаю внимание на страницах этой книги. Надеюсь, она вам поможет и поддержит вас.

Помогаете ли вы в христианском служении или посвятили этому все время, я бы хотел сесть с вами и спокойно поговорить о вашем служении. Конечно, я не могу этого сделать, поэтому через эту книгу делюсь с вами своими размышлениями. Возможно, вы только начали служение или вы ветеран со шрамами от ранений, полученных в битвах. В любом случае я надеюсь, что мои рассуждения поддержат вас, когда вы будете совершать самый великий труд в этом мире — служить Господу Иисусу Христу. Служение Господу — это прекрасно, если мы понимаем, что это за служение и как Бог совершает его через нас. Служение Иисусу Христу может быть возвышенным и впечатляющим, как дельтапланеризм, или обременительным, словно вы вкатываете на гору камень, как делал это Сизиф в греческой мифологии. Неважно, насколько тяжела работа или сколько раз мы уже хотели все оставить; мы можем продвигаться вперед и расти, если занимаемся служением так, как Господь говорит нам в Своем слове. Когда я начал совершать служение в 1950 году, у меня не было ясного понимания того, что такое христианский труд. Не зная точно, что делать или как оценить то, что я делал, я нередко путался и бывал разочарован. Римская пословица говорит: «Ни один ветер не будет попутным, если кормчий не знает, в какой порт он направляется». Не сомненно, я был сомневающимся кормчим! Так как я получил отличную подготовку, у меня не было недостатка в методах или идеях, но мне не были ясны принципы. Я находился в жизненном океане с картой автомобильных дорог вместо компаса и не знал точно, как справиться с рулем корабля.

Уорен Уирсби - Уэрсби - Быть Божьим слугой

MissionswerkFriedensBote,2008 137стр

ISBN3-931346-89-7

Уорен Уэрсби - Быть Божьим слугой - Содержание

1-30 Главы