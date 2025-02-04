Жизненный путь Бенджамина Ли Уорфа, с одной стороны, можно описать как карьеру предпринимателя с особым талантом – одного из тех людей, кто, применяя нестандартную выучку и знания, а также благодаря преданности делу и проницательности, приносит немалую пользу любой коммерческой организации. С другой стороны, он был и необычайно грамотным и добросовестным исследователем сразу в нескольких на тот момент обделенных вниманием ученых областях: расшифровка утраченной письменности майя, изучение языков ацтеков в Мексике и хопи в Аризоне. Ни та ни другая характеристика сами по себе не делают его особенно интересным объектом биографического исследования. Однако когда приходит понимание того, что он оба этих поприща совмещал, добившись признания в коммерческой деятельности и достигнув высот в научной работе (без прохождения обычных предварительных формальных этапов пути ученого, например, получения ученой степени), а также привнес в нынешние дискуссии об изучении человека и его культуры сложный набор гипотез о связи языка с мышлением и познанием, его биография все чаще становится предметом сугубо профессионального интереса.

Он родился в Уинтропе, штат Массачусетс, 24 апреля 1897 года в семье Гарри Черча и Сары Эдны (урожденной Ли) Уорфов. Принадлежал к старинному американскому роду: его предки приехали из Англии и поселились в Провинстауне и других частях колонии Массачусетского залива вскоре после прибытия отцов-пилигримов. В Англии фамилия Уорф чаще всего встречается в Вест-Райдинге, в Йоркшире, и, возможно, с этим связано название реки Уорф в этом районе.

Бенджамин был очень похож на отца, как и двое его младших братьев, каждый по-своему. Бенджамин был интеллектуалом, любил книги и интересовался историей идей. Джон, родившийся в 1903 году, стал известным художником, в первую очередь акварелистом. Ричард, родившийся в 1906-м, проявил себя как актер и режиссер в театре и кино.

Интеллектуал, художник, драматург, отец преуспел во всех трех сферах. После непродолжительной учебы в Массачусетском технологическом институте (говорят, что он не проявлял интереса к изучению инженерного дела) Гарри Черч Уорф занялся прикладным искусством, дизайном, или, как он любил говорить, «замыслами»,– для этого поприща подходили его талант чертежника и рисовальщика, а также богатое воображение. И в этом деле он преуспел. Среди работ, сохранившихся до наших дней,– вереница голландских девочек, опоясывающая каждую баночку известной марки чистящего порошка. Он также стал мастером быстро развивающегося в то время искусства фотолитографии. Но Гарри Уорф не собирался замыкаться в рамках одной профессии. Он использовал свои художественные дарования в многочисленных областях, среди которых важнейшее место занимала сценография. Он также писал и ставил пьесы для церковных и благотворительных организаций, написал либретто для музыкальной комедии «Бобби Шафто», которая однажды была поставлена в Бостоне. Он с удовольствием читал лекции на различные темы и, по-видимому, умел нравиться аудитории. Перед смертью в 1934 году он работал над рукописью, посвященной прибрежным областям Массачусетса – его геологии, истории, фауне, флоре.

Бенджамин Ли Уорф - Язык, мышление, действительность

Издательство «Альма Матер», 2024. – 390 с.

Бенджамин Ли Уорф - Язык, мышление, действительность – Содержание

Бенджамин Ли Уорф и гипотеза лингвистической относительности

Введение

О сцеплении идей

О психологии

Надпись, сочетающая дневные знаки мексиканцев и майя

Точечный и сегментативный виды глаголов в языке хопи

Модель Вселенной у американских индейцев

Языковая подоплека мышления в первобытных обществах

Грамматические категории

К изучению языка хопи

Некоторые категории глагола в языке хопи

Йельский доклад об исследовании языка

Раздел А. Конфигурационная лингвистика

Раздел Б. Конфигурационная лингвистика и культурная картина мира

Отношение норм поведения и мышления к языку

Обозначение явления и его влияние на действия людей

Грамматические модели в качестве истолкователей действительности

Множественное число и счет в SAE и в хопи

Cуществительные, обозначающие материальное количество в SAE и хопи

Периодизация времени в SAE и хопи

Временные формы глагола в SAE и хопи

Длительность, интенсивность и направленность в SAE и хопи

Нормы мышления в SAE и хопи

Нормы поведения в культуре хопи

Некоторые следы влияния языковых норм в западной цивилизации

Исторические связи

Метод гештальта в построении корней в языке шони

Языковые факторы в архитектурных терминах хопи

Наука и языкознание

Лингвистика как точная наука

Лингвистика и логика

Язык, сознание и действительность

Библиография

Избранные статьи, сборники и монографии, связанные с работами Уорфа[95]

Комментарии

О сцеплении идей

О психологии

Модель Вселенной у американских индейцев

Языковая подоплека мышления в первобытных обществах

К изучению языка хопи

Лингвистика как точная наука

Примечания