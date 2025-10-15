Уорнок - Тайны планетарной магии

Эта книга — результат десятилетий моих исследований в области традиционной астрологии и магии периода до 1700 года. Я погружался в эту сферу знаний, изучая классические источники, переведенные с латыни тексты по астрологической магии, создавая астрологические талисманы, проводя ритуалы и внимательно наблюдая за результатами. Я не ставил перед собой задачу выработать собственную систему или придумать новые методы. Напротив, стремился стать звеном в золотой цепи практиков западной эзотерической традиции, погрузиться в древнюю герметическую и неоплатоническую философию,1 лежащую в основе традиционной астрологии и астрологической магии. Стремился практиковать астрологическую магию и астрологию, применяя проверенные техники и методы наших выдающихся предшественников, живших в эпоху до Просвещения.

Иногда источники молчат, и тогда нам приходится заполнять пробелы. Но нам не следует стремиться (это было бы неуместно) всецело подражать магам Средневековья и Возрождения. Тем не менее, первоначально следуя правилам, в традиционных источниках, а затем осознавая их суть, мы способны продвигаться в своих поисках магических знаний и истинного духовного просветления.

Большая часть этой книги посвящена основам планетарной магии. Но я желаю начать повествование поистине с секретов этой практики. Секреты же эти не сводятся к простым советам, подсказкам или рецептам. Они есть идеи, выработанные в ходе долгих лет изучения и практики.

Первый и, пожалуй, наиважнейший из секретов планетарной магии заключается в осознании существования и реальности духовного мира. Магия и астрология утверждают наличие духовной связи между всеми живыми существами. Без прочной духовной опоры практика планетарной магии теряет силу и эффективность.

Уорнок, К. - Тайны планетарной магии

Кристофер Уорнок ; [пер. с англ. Eric Midnight (Гладий Диана), пер. с древнегр. Дмитрий Цельзин]. - М.: Teurgia.Org, 2025. - 336 с. ; 15 ил.

ISBN: 978-608-66353-7-4

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