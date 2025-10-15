Уорнок - Тайны планетарной магии
Эта книга — результат десятилетий моих исследований в области традиционной астрологии и магии периода до 1700 года. Я погружался в эту сферу знаний, изучая классические источники, переведенные с латыни тексты по астрологической магии, создавая астрологические талисманы, проводя ритуалы и внимательно наблюдая за результатами. Я не ставил перед собой задачу выработать собственную систему или придумать новые методы. Напротив, стремился стать звеном в золотой цепи практиков западной эзотерической традиции, погрузиться в древнюю герметическую и неоплатоническую философию,1 лежащую в основе традиционной астрологии и астрологической магии. Стремился практиковать астрологическую магию и астрологию, применяя проверенные техники и методы наших выдающихся предшественников, живших в эпоху до Просвещения.
Иногда источники молчат, и тогда нам приходится заполнять пробелы. Но нам не следует стремиться (это было бы неуместно) всецело подражать магам Средневековья и Возрождения. Тем не менее, первоначально следуя правилам, в традиционных источниках, а затем осознавая их суть, мы способны продвигаться в своих поисках магических знаний и истинного духовного просветления.
Большая часть этой книги посвящена основам планетарной магии. Но я желаю начать повествование поистине с секретов этой практики. Секреты же эти не сводятся к простым советам, подсказкам или рецептам. Они есть идеи, выработанные в ходе долгих лет изучения и практики.
Первый и, пожалуй, наиважнейший из секретов планетарной магии заключается в осознании существования и реальности духовного мира. Магия и астрология утверждают наличие духовной связи между всеми живыми существами. Без прочной духовной опоры практика планетарной магии теряет силу и эффективность.
Уорнок, К. - Тайны планетарной магии
Кристофер Уорнок ; [пер. с англ. Eric Midnight (Гладий Диана), пер. с древнегр. Дмитрий Цельзин]. - М.: Teurgia.Org, 2025. - 336 с. ; 15 ил.
ISBN: 978-608-66353-7-4
Уорнок, К. - Тайны планетарной магии - Содержание
- Предисловие издателей
- Глава I. Тайны планетарной магии
- Глава II. Планеты
- Глава III. Планетарные часы
- Глава IV. Выбор (элекция) планетарного часа
- Глава V. Продвинутые элекции
- Глава VI. Планетарные талисманы
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Глава VII. Планетарные ритуалы
- Ритуал Сатурна
- Ритуал Юпитера
- Ритуал Марса
- Ритуал Солнца
- Ритуал Венеры
- Ритуал Меркурия
- Ритуал Луны
- Приложение А. Планетарные управления Аль-Бируни
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Приложение В. Вещи, которыми управляют планеты, согласно Лилли
- Сатурн
- Юпитер
- Марс
- Солнце
- Венера
- Меркурий
- Луна
- Приложение С. Элекция планетарного часа, согласно «Ключу Соломона»
- Приложение D. Подготовка к планетарным ритуалам из «Пикатрикса»
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