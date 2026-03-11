Уоррен - Целеустремлённая жизнь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Educational

Книга Рика Уоррена «Целеустремлённая жизнь» (The Purpose Driven Life) является одной из самых продаваемых и влиятельных христианских книг современности. Автор ставит перед собой фундаментальный вопрос, который рано или поздно задает себе каждый человек: «Для чего я здесь?» Основная идея произведения заключается в том, что поиск смысла жизни не должен начинаться с самого человека, его амбиций или талантов. Напротив, истинное предназначение можно найти только через познание Бога и Его замысла, который был определен для каждой личности еще до её рождения.

Содержательная часть книги структурирована как 40-дневное духовное путешествие, где каждая глава представляет собой ежедневное чтение. Уоррен выделяет пять ключевых целей, для которых Бог создал человека: поклонение (мы созданы для Божьего удовольствия), общение (мы созданы для Божьей семьи), уподобление Христу (мы созданы, чтобы стать похожими на Него), служение (мы созданы для того, чтобы приносить пользу другим) и благовестие (мы созданы для выполнения миссии). Автор подробно разбирает каждую из этих целей, предлагая практические шаги по их реализации в повседневной жизни, от изменения привычек в общении до переосмысления карьерных достижений.

Текст написан в доступном, вдохновляющем и глубоко практичном стиле. Рик Уоррен мастерски использует библейские цитаты и жизненные примеры, чтобы сделать сложные теологические истины понятными для широкой аудитории. Книга служит отличным пособием как для индивидуального изучения, так и для малых групп, помогая читателям сместить фокус с эгоцентризма на жизнь, посвященную вечным ценностям. Это чтение, которое не просто дает ответы на интеллектуальные вопросы, но и призывает к конкретным изменениям, обещая, что понимание Божьего замысла приносит истинный покой и ясность в хаотичный современный мир.

Рик Уоррен - Целеустремлённая жизнь

Н. Новгород: «Центр Агапе», 2003. 352 с.

ISBN 5-88186-457-3

Рик Уоррен - Целеустремлённая жизнь - Содержание

Полезное и нужное путешествие

Мой завет посвящения

ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ?

  • День 1 Всё начинается с Бога

  • День 2 Вы появились на свет не случайно

  • День 3 Что является движущей силой вашей жизни?

  • День 4 Созданные для вечности

  • День 5 Глядя на жизнь Божьими глазами

  • День 6 Жизнь — это временное поручение

  • День 7 Первопричина всего на свете

ЦЕЛЬ ПЕРВАЯ: Вы созданы на радость Богу

  • День 8 Сотворённые на радость Богу

  • День 9 Что приносит Богу радость и удовольствие?

  • День 10 Сердце поклонения

  • День 11 Стать Богу близким другом

  • День 12 Развивая дружеские отношения с Богом

  • День 13 Поклонение, угодное Богу

  • День 14 Когда кажется, что Бог далеко

ЦЕЛЬ ВТОРАЯ: Вы созданы для Божьей семьи

  • День 15 Созданы для Божьей семьи

  • День 16 Самое важное

  • День 17 Свой среди своих

  • День 18 Опыт совместной жизни

  • День 19 Созидая совместную жизнь

  • День 20 Восстанавливая разрушенное общение

  • День 21 Оберегая свою церковь

ЦЕЛЬ ТРЕТЬЯ: Вы созданы для того, чтобы уподобиться Христу

  • День 22 Созданы, чтобы уподобиться Христу

  • День 23 Как мы растём

  • День 24 Преображённые истиной

  • День 25 Преображённые страданием

  • День 26 Возрастание через искушения

  • День 27 Побеждая искушение

  • День 28 Всё требует времени

ЦЕЛЬ ЧЕТВЁРТАЯ: Вы созданы для служения Богу

  • День 29 Принимая порученное дело

  • День 30 Созданные для служения Богу

  • День 31 Осознавая свою уникальность

  • День 32 Используя Божьи дары

  • День 33 Как ведут себя настоящие слуги

  • День 34 Мыслить подобно слуге

  • День 35 Божья сила в нашей немощи

ЦЕЛЬ ПЯТАЯ: Мы созданы для свершения своего поприща

  • День 36 Наша жизненная миссия

  • День 37 Делиться Словом жизни

  • День 38 Стать христианином мирового класса

  • День 39 Достигая жизненного равновесия

  • День 40 Целеустремлённая жизнь

Приложение 1-3

Views 60
Rating 4.0 / 5
Added 11.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)
4.0/5 (1)

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

