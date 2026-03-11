Книга Рика Уоррена «Целеустремлённая жизнь» (The Purpose Driven Life) является одной из самых продаваемых и влиятельных христианских книг современности. Автор ставит перед собой фундаментальный вопрос, который рано или поздно задает себе каждый человек: «Для чего я здесь?» Основная идея произведения заключается в том, что поиск смысла жизни не должен начинаться с самого человека, его амбиций или талантов. Напротив, истинное предназначение можно найти только через познание Бога и Его замысла, который был определен для каждой личности еще до её рождения.

Содержательная часть книги структурирована как 40-дневное духовное путешествие, где каждая глава представляет собой ежедневное чтение. Уоррен выделяет пять ключевых целей, для которых Бог создал человека: поклонение (мы созданы для Божьего удовольствия), общение (мы созданы для Божьей семьи), уподобление Христу (мы созданы, чтобы стать похожими на Него), служение (мы созданы для того, чтобы приносить пользу другим) и благовестие (мы созданы для выполнения миссии). Автор подробно разбирает каждую из этих целей, предлагая практические шаги по их реализации в повседневной жизни, от изменения привычек в общении до переосмысления карьерных достижений.

Текст написан в доступном, вдохновляющем и глубоко практичном стиле. Рик Уоррен мастерски использует библейские цитаты и жизненные примеры, чтобы сделать сложные теологические истины понятными для широкой аудитории. Книга служит отличным пособием как для индивидуального изучения, так и для малых групп, помогая читателям сместить фокус с эгоцентризма на жизнь, посвященную вечным ценностям. Это чтение, которое не просто дает ответы на интеллектуальные вопросы, но и призывает к конкретным изменениям, обещая, что понимание Божьего замысла приносит истинный покой и ясность в хаотичный современный мир.

Рик Уоррен - Целеустремлённая жизнь

Н. Новгород: «Центр Агапе», 2003. 352 с.

ISBN 5-88186-457-3

Рик Уоррен - Целеустремлённая жизнь - Содержание

Полезное и нужное путешествие

Мой завет посвящения

ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ?

День 1 Всё начинается с Бога

День 2 Вы появились на свет не случайно

День 3 Что является движущей силой вашей жизни?

День 4 Созданные для вечности

День 5 Глядя на жизнь Божьими глазами

День 6 Жизнь — это временное поручение

День 7 Первопричина всего на свете

ЦЕЛЬ ПЕРВАЯ: Вы созданы на радость Богу

День 8 Сотворённые на радость Богу

День 9 Что приносит Богу радость и удовольствие?

День 10 Сердце поклонения

День 11 Стать Богу близким другом

День 12 Развивая дружеские отношения с Богом

День 13 Поклонение, угодное Богу

День 14 Когда кажется, что Бог далеко

ЦЕЛЬ ВТОРАЯ: Вы созданы для Божьей семьи

День 15 Созданы для Божьей семьи

День 16 Самое важное

День 17 Свой среди своих

День 18 Опыт совместной жизни

День 19 Созидая совместную жизнь

День 20 Восстанавливая разрушенное общение

День 21 Оберегая свою церковь

ЦЕЛЬ ТРЕТЬЯ: Вы созданы для того, чтобы уподобиться Христу

День 22 Созданы, чтобы уподобиться Христу

День 23 Как мы растём

День 24 Преображённые истиной

День 25 Преображённые страданием

День 26 Возрастание через искушения

День 27 Побеждая искушение

День 28 Всё требует времени

ЦЕЛЬ ЧЕТВЁРТАЯ: Вы созданы для служения Богу

День 29 Принимая порученное дело

День 30 Созданные для служения Богу

День 31 Осознавая свою уникальность

День 32 Используя Божьи дары

День 33 Как ведут себя настоящие слуги

День 34 Мыслить подобно слуге

День 35 Божья сила в нашей немощи

ЦЕЛЬ ПЯТАЯ: Мы созданы для свершения своего поприща

День 36 Наша жизненная миссия

День 37 Делиться Словом жизни

День 38 Стать христианином мирового класса

День 39 Достигая жизненного равновесия

День 40 Целеустремлённая жизнь

Приложение 1-3