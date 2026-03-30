Уоссон - Дорога к Элевсину - Поиски Персефоны

Книга Р. Гордона Уоссона и соавторов — «Дорога к Элевсину. Поиски Персефоны» представляет собой фундаментальный труд, объединяющий два знаковых исследования в области этномикологии и истории религий. Уоссон, признанный первооткрыватель роли грибов в человеческой культуре, выдвигает смелую гипотезу: в основе крупнейших религиозных таинств древности лежали глубокие психоделические переживания, вызванные энтеогенами. Издание переосмысливает происхождение духовных практик, предлагая научное обоснование мистических откровений, которые на протяжении тысячелетий формировали философскую мысль Запада и Востока.

В первой части, посвященной Элевсинским мистериям, авторы (включая первооткрывателя ЛСД Альберта Хофмана) доказывают, что священный напиток кикеон содержал психоактивные компоненты спорыньи. Вторая часть расширяет географию исследований, прослеживая «грибной след» в ведической культуре (загадочная Сома), традициях майя и даже в обстоятельствах последней трапезы Будды. Это междисциплинарное исследование стирает границы между химией, ботаникой и классической филологией, открывая путь к пониманию того, как «боги, рожденные внутри», влияли на становление цивилизации.

Р. Г. Уоссон и др. — Дорога к Элевсину: Раскрытие тайны мистерий. Поиски Персефоны: Энтеогены и происхождение религии

Москва: БИО-Пресс, 2026. — 432 с.

ISBN 978-5-907522-11-4

