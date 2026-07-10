Уоттерсон - Мария Магдалина
Евангелие от Марии Магдалины в этой книге предстает не просто апокрифическим памятником раннего христианства, а голосом женщины, которую древняя традиция называла «апостолом апостолов», но чей образ на века был заслонен церковной легендой о кающейся блуднице. Мэгган Уоттерсон читает этот фрагментарно сохранившийся текст как свидетельство о духовном видении, внутреннем освобождении и преодолении тех сил эго, которые мешают человеку жить из глубины сердца.
Книга соединяет богословское размышление, феминистскую герменевтику, личную исповедь, паломнический дневник и практику созерцательной духовности. Автор предлагает увидеть в Марии Магдалине не периферийную фигуру евангельской истории, а свидетельницу воскресения, хранительницу иной христианской интуиции: спасение понимается здесь не как внешняя сделка с небом, а как пробуждение к полноте человеческого и божественного в самом сердце человека.
Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Первый апостол, ее Евангелие и христианство, которое мы еще не исповедовали
Пер. с англ. Лилия Веллер; ред. София Черная. – Касталия, 2026. – 284 с.
ISBN 978-5-908110-78-5
Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Содержание
Введение
Око сердца
Почему я готова расцеловать коптов
Нельзя умереть наполовину
Первая сила: Тьма
То, что мы забыли
Христианство, которое мы еще не исповедовали
Что феминистка думает об ангелах
Тайное служение Каррера Белла
Левит в тапочках-зайчиках
Вторая сила: Вожделение
Девушка, которая крестила себя сама
Страсти святой Перпетуи
Глаза-лампочки бабушки Бетти
Самый злой христианин
Крутой обет Зеленой Тары
Молитва мистера Мистера
Три Марии
Красная нить
Третья сила: Незнание
Что таится в гуще
Евангелие от Марии Магдалины
Что значит быть спасенным
Что значит быть человеком
Что я узнала, будучи неопалимой купиной
Как медитировать, как Мария Магдалина
Красное яйцо
Тело никогда не лжет
Мария Магдалина не была блудницей
Никто не засвидетельствовал свидетеля
Право судить
Красный источник
Женский Ноев ковчег
Религия, к которой принадлежит каждый
Почему я горда быть частью стада газелей
Как медиум из Лонг-Айленда ответила на мою молитву
Четвертая сила: Жажда смерти
Корабль без парусов
Йони Горы
Что я услышала в крипте Марии Магдалины
Пятая сила: Царство плоти
Милосердная принцесса
Пещера Яиц
Та, кто подтверждает истину
Шестая сила: Лукавство плоти
То, чему нет конца
Любовь уже победила
Белый Источник
Седьмая сила: Яростная мудрость
То, что мы помним
Женщина с алебастровым сосудом
Язык ангелов
Молитва сердца
Заключение
Я верю Марии
Приложение 1. Медитация «Голос души»
Приложение 2. Список литературы для углубленного изучения Евангелия от Марии
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