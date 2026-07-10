Уоттерсон - Мария Магдалина

Евангелие от Марии Магдалины в этой книге предстает не просто апокрифическим памятником раннего христианства, а голосом женщины, которую древняя традиция называла «апостолом апостолов», но чей образ на века был заслонен церковной легендой о кающейся блуднице. Мэгган Уоттерсон читает этот фрагментарно сохранившийся текст как свидетельство о духовном видении, внутреннем освобождении и преодолении тех сил эго, которые мешают человеку жить из глубины сердца.

Книга соединяет богословское размышление, феминистскую герменевтику, личную исповедь, паломнический дневник и практику созерцательной духовности. Автор предлагает увидеть в Марии Магдалине не периферийную фигуру евангельской истории, а свидетельницу воскресения, хранительницу иной христианской интуиции: спасение понимается здесь не как внешняя сделка с небом, а как пробуждение к полноте человеческого и божественного в самом сердце человека.

Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Первый апостол, ее Евангелие и христианство, которое мы еще не исповедовали

Пер. с англ. Лилия Веллер; ред. София Черная. – Касталия, 2026. – 284 с.

ISBN 978-5-908110-78-5

Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Содержание