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Уоттерсон - Мария Магдалина

Уоттерсон - Мария Магдалина
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, History, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Евангелие от Марии Магдалины в этой книге предстает не просто апокрифическим памятником раннего христианства, а голосом женщины, которую древняя традиция называла «апостолом апостолов», но чей образ на века был заслонен церковной легендой о кающейся блуднице. Мэгган Уоттерсон читает этот фрагментарно сохранившийся текст как свидетельство о духовном видении, внутреннем освобождении и преодолении тех сил эго, которые мешают человеку жить из глубины сердца.

Книга соединяет богословское размышление, феминистскую герменевтику, личную исповедь, паломнический дневник и практику созерцательной духовности. Автор предлагает увидеть в Марии Магдалине не периферийную фигуру евангельской истории, а свидетельницу воскресения, хранительницу иной христианской интуиции: спасение понимается здесь не как внешняя сделка с небом, а как пробуждение к полноте человеческого и божественного в самом сердце человека.

Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Первый апостол, ее Евангелие и христианство, которое мы еще не исповедовали

Пер. с англ. Лилия Веллер; ред. София Черная. – Касталия, 2026. – 284 с.
ISBN 978-5-908110-78-5

Уоттерсон Мэгган – Мария Магдалина – Содержание

  • Введение

    • Око сердца

    • Почему я готова расцеловать коптов

    • Нельзя умереть наполовину

  • Первая сила: Тьма

    • То, что мы забыли

    • Христианство, которое мы еще не исповедовали

    • Что феминистка думает об ангелах

    • Тайное служение Каррера Белла

    • Левит в тапочках-зайчиках

  • Вторая сила: Вожделение

    • Девушка, которая крестила себя сама

    • Страсти святой Перпетуи

    • Глаза-лампочки бабушки Бетти

    • Самый злой христианин

    • Крутой обет Зеленой Тары

    • Молитва мистера Мистера

    • Три Марии

    • Красная нить

  • Третья сила: Незнание

    • Что таится в гуще

    • Евангелие от Марии Магдалины

    • Что значит быть спасенным

    • Что значит быть человеком

    • Что я узнала, будучи неопалимой купиной

    • Как медитировать, как Мария Магдалина

    • Красное яйцо

    • Тело никогда не лжет

    • Мария Магдалина не была блудницей

    • Никто не засвидетельствовал свидетеля

    • Право судить

    • Красный источник

    • Женский Ноев ковчег

    • Религия, к которой принадлежит каждый

    • Почему я горда быть частью стада газелей

    • Как медиум из Лонг-Айленда ответила на мою молитву

  • Четвертая сила: Жажда смерти

    • Корабль без парусов

    • Йони Горы

    • Что я услышала в крипте Марии Магдалины

  • Пятая сила: Царство плоти

    • Милосердная принцесса

    • Пещера Яиц

    • Та, кто подтверждает истину

  • Шестая сила: Лукавство плоти

    • То, чему нет конца

    • Любовь уже победила

    • Белый Источник

  • Седьмая сила: Яростная мудрость

    • То, что мы помним

    • Женщина с алебастровым сосудом

    • Язык ангелов

    • Молитва сердца

  • Заключение

    • Я верю Марии

  • Приложение 1. Медитация «Голос души»

  • Приложение 2. Список литературы для углубленного изучения Евангелия от Марии

Views 64
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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