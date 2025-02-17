Давайте отправимся в путешествие по Стране молитвы. Я знаю, что у вас есть нужды и проблемы, которые можно решить только с помощью молитвы. Я знаю это, потому что у меня также есть нужды. У всех нас есть проблемы. Нам необходимо совершать постоянные путешествия в Страну молитвы, потому что все мы нуждаемся в живых взаимоотношениях с нашим Небесным Отцом. Большая часть этой книги состоит из моих личных опытов в молитве. Во время многих моих путешествий в Страну молитвы я была, можно сказать, «покупателем».

Я пересекала границу этой страны, точно зная, что хочу там приобрести. Как только я приобретала то, что искала, то сразу же вычеркивала это из моего списка «покупаю>. Вот некоторые опыты. Я потеряла свои ключи. Помолилась, и сразу же у меня появилась мысль о том, где я могла бы их поискать. Они как раз там и были! Мне хотелось как маленькое чудо получить «сувенир» из Страны молитвы, и я получила его как ответ на молитву. У всех моих друзей в институте были коньки. Мне тоже хотелось их иметь, но у меня не было денег. Я молилась, и несколько дней спустя из дома пришло письмо с деньгами. Как раз достаточная сумма для покупки коньков. Еще одно чудо! Еще один сувенир. Несомненно, это был ответ на молитву.

Уоттс Дороти - Страна молитвы

Пер. с анrл./Заокский: Источник жизни 1998. - 144 с

ISBN 5-86847-224-1

Уоттс Дороти - Страна молитвы - Содержание

Добро пожаловать в Страну молитвы!

Первое путешествие Метод ладоней

Второе путешествие Экспедиция за «яйцами»

Третье путешествие Книга обетований

Четвертое путешествие Карта молитв по шагам

Пятое путешествие По дорогам библейских текстов

Шестое путешествие Составление списков

Седьмое путешествие Путешествие по святилищу

Восьмое путешествие Приятные «букеты»

Девятое путешествие Ведение дневника

Десятое путешествие Подробная запись молитвы

Одиннадцатое путешествие Трудные тропы

Советы путешественнику Советы путешественнику