Колин Уркхарт - Дорогое Мое дитя

1. Я ИМЕЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Дорогое Моё дитя, Я сотворил небо и землю. Многие задавались вопросом: как появилось творение? Я сказал слово. Для Меня это просто. Это всё, что Мне нужно было сделать. Всё, что Я делаю, даёт жизнь. Можешь ли ты себе представить творящую силу и энергию Моих слов?

Однако Я не человек, Я Дух. Люди думают о духовных силах как о силах, не имеющих индивидуальности, подобных ветру. Я всемогущий, могущественный Дух, Который имеет индивидуальность.

Моя сила используется только в связи с Моим характером. Я есть любовь, и Я имею силу творить. Объедини эти две силы, и ты сможешь увидеть, что Я творю в любви. Пойми, что других творческих сил нет. Я единственный Творец. Иначе можно сказать, что Я единственный Бог. Люди всегда пытались представить себе, какой Я, и у них были всевозможные неверные представления. Они сотворили богов в соответствии со своим собственным пониманием. Ясно, что оно ложно и показывает, как важно знать Меня, единственного истинного Бога. На протяжении веков Я обращался к мужчинам и женщинам, чтобы показать им, Кто Я в действительности, и поэтому Я обращаюсь сейчас к тебе.

Эта земля — лишь ничтожно малая часть того, что Я сотворил. Но Я люблю эту планету, включая тебя и всё, что Я создал для жизни на ней. Вначале на земле не было жизни, поэтому Я начал придавать ей форму и порядок. Если ты посмотришь на творение, ты увидишь, как всё устроено и как тщательно Я всё планировал и создавал.

Я не буду останавливаться на подробностях о растениях и животных, потому что Я хочу сосредоточиться на тебе. Да, Я создал тебя. Ты лишь один из миллионов, Я знаю это. Но поскольку Я всё создал в любви, Я создал тебя в любви. Ты можешь не понимать, что это значит, но теперь ты будешь знать.

Слово, которое выходит из Моих уст, имеет индивидуальность. Это слово может выразить всё, что Я представляю.

Оно выражает Мою любовь, Мою силу, Мою волю — буквально всё, что касается Меня. Во Мне нет ничего, что не может быть выражено через Моё слово.

Почему тебе так важно понять это? Потому что настал день, когда личность Моего слова приняла человеческую форму. Это Слово, Моё творящее Слово, стало Человеком и жило среди людей.

Знаешь ли ты, что это значит? Это значит, что, хотя Я сотворил всю вселенную, Я принял решение — на короткий период времени стать человеком. У Меня были очень серьёзные причины сделать это, как ты в этом после убедишься.

В течение этого времени Я не переставал быть Богом. Нет, никогда не могло быть такого времени, когда Я не существовал. Я оставался в полной индивидуальности Моей духовной жизни и силы, но Слово, через которое Я творил, стало человеком, так что каждый мог слышать Мой голос ясно. Да, Я хотел обратиться к каждому, показать мужчинам и женщинам, какой Я на самом деле. Я хотел, чтобы они поняли, почему Я сотворил их, что угодно Мне в их жизни и что огорчает Меня.

Те, кто угождает Мне, истинно счастливы. Но те, кто пренебрегает Мной, никогда не смогут испытать настоящего удовлетворения в жизни. Они делаются разочарованными и боязливыми.

Быт. 1:3; Пс. 28:3-9; Пс. 32:6-9; Иер. 23:29; Ис. 44:24;

Иоан. 1:1-4,14:8:30

2. ПО МОЕМУ ОБРАЗУ

Дорогое Моё дитя, Я создал тебя по Моему образу, но это не значит, что ты в точности выглядишь как Я, а только то, что ты должен отражать Мой характер и Мою личность. Я хочу видеть в тебе отражение всего, что Я есть. Я вижу тебя настоящим шедевром Моей творческой способности.

Я создал горы, реки, моря, деревья, животных, птиц и рыб. Но Я не создал ничего, что было бы похоже на тебя.

Понимаешь, все остальные аспекты Моего творения могут воздавать Мне славу, будучи тем, что они представляют из себя. Однако тобой Я могу быть прославлен совершенно, особенным образом.

Животные не могут иметь полных отношений радости и любви, которые ты можешь иметь со Мной во всей Моей полноте.

Втор. 32:66; Быт. 1:26,27

3. НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

Я создал тебя любовью, для любви. Разве это плохо? Я ожидаю, что ты познаешь Мою любовь, будешь наполнен Моей любовью, будешь выражать Мою любовь, возвращать Мою любовь, давать Мою любовь другим и наслаждаться Моей любовью сам. Все Мои намерения для тебя сосредоточены вокруг любви. Всегда храни это в своей памяти; помни об этом.

Когда Я творил, на земле не было порядка. Я с удовольствием создавал порядок из хаоса и смотрел, как всё встаёт на свои места согласно тому, как Я видел. Когда ты смотришь на творение вокруг себя, ты можешь созерцать, как Я был искусен. Я создал порядок во всём, от снежинки до листа, от конечностей животного до твоего мозга, до сердца и всех остальных органов твоего тела. Ни один человек не смог бы разработать или придумать такой план творения, не говоря уже о том, чтобы осуществить его.

Я смеюсь над теми, кто говорит, что это случайность. Случайности кончаются хаосом, путаницей и катастрофой. Никакая случайность не заканчивается таким тщательно спланированным и продуманным порядком. Сознательная Сила творения с Моей стороны была в начале всего.

Итак, дитя Моё, ты не случайность. Ты часть Моего генерального плана. Иногда ты думаешь, что если бы не сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, тебя бы не существовало. Но кто создал этих мужчину и женщину?

Кто дал им способность иметь сексуальные отношения? Кто наблюдал за твоим рождением?

Когда ты был маленьким ребёнком, ты был не способен думать, понимать и верить так, как можешь делать это сейчас. Но Я следил за тобой и привожу в исполнение Мой план для твоей жизни.

Я самый искусный и необычный изобретатель, правда? Даже когда кажется, что все дела идут плохо, Я способен действовать и в этой ситуации. Я могу всё обратить во благо для Моих намерений.

Мат. 22:36-40; Пс. 137:8; Рим. 8:28

4. СОТВОРЁННЫЙ В ЛЮБВИ

Дорогое Моё дитя, Я твой всемогущий Бог, и Я твой Отец. Я люблю тебя.

Я знаю, что твоё понимание таких слов как «отец» и «любовь» окрашено твоим опытом. Но Моё сердце не похоже на сердце ни одного из человеческих отцов. Моя любовь превосходит всякую другую. Ты не можешь судить о Моей любви по человеческим стандартам, каким бы хорошим ни был твой опыт любви.

Видишь ли, дитя Моё, до того как был сотворён мир, Я знал тебя. Я хорошо знаю, что тебе невозможно понять это полностью.

Но Я не обитаю внутри ограничений времени, Я вечен. Я способен видеть начало и конец всего в любой момент времени и пространства.

Итак, ещё до того как ты родился, Я знал тебя. С момента твоего зачатия Я наблюдал за тобой. Я видел твои конфликты, смятение, даже травмы. Я знаю твои страхи, твои грехи, несоответствие Моим требованиям и неуверенность. Ты часто недоумевал, почему Я сделал тебя таким, если Я поистине люблю тебя. Но Я не сделал тебя таким. Я сделал тебя, чтобы ты был похож на Меня.

Я знал, что приведу тебя к такому моменту, когда Я смогу говорить с тобой от сердца к сердцу. Я хочу объяснить тебе Мою любовь таким образом, чтобы ты смог испытать эту любовь и освободиться от всех твердынь, которые делали трудным, даже невозможным отражение Моей любви в твоей жизни.

Когда ты теряешь из вида Мою любовь, возникают настоящие проблемы. К сожалению, некоторые Мои дети теряют-таки из вида центральность Моей любви и становятся жестокосердными. Я хочу, чтобы ты наслаждался своими отношениями со Мной, дитя. Тогда ты всегда будешь уважать Меня как своего Творца, Святого и Всемогущего.

Поскольку Я сотворил тебя в любви, Я должен был дать тебе свободную волю. Это значит, что ты способен не только любить, но и ненавидеть, быть эгоистичным и гордым, если, конечно, ты сам этого возжелаешь. Каждый был сотворён со способностью избирать, что делать и как вести себя.

Ты не исключение. Поскольку ты имеешь свободную волю, ты имеешь способность также и отвечать на Мою любовь. Многие не хотят делать этого, но Я не перестаю из-за этого любить их и очень желать, чтобы они освободились от всего, что отвергает Мою любовь. Я хотел бы, чтобы каждый знал и наслаждался Моей любовью и выражал её в своих отношениях со всеми.

Дитя Моё, вот чего Я хочу для тебя.

Рим. 8:15; Еф. 1:4; Пс. 138:13; Пс. 32:13,14; Пс. 120:8

Колин Уркхарт - Дорогое Мое дитя

СПб.: МРО ХВЕ «Миссия «Свет Христа», 2010. — 158 с.

ISBN 978-5-8318-0155-2

Колин Уркхарт - Дорогое Мое дитя - Содержание

1. Я ИМЕЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

2. ПО МОЕМУ ОБРАЗУ

3. НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

4. СОТВОРЁННЫЙ В ЛЮБВИ

5. МОЙ ПЛАН ДЛЯ ТЕБЯ

6. МОЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ

7. Я ЗАБОЧУСЬ О ТЕБЕ

8. ТЫ СПАСЁН

9. ДАЙ МНЕ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

10. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЁНОК

11. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ПОТОМУ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

12. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ САМ СЕБЯ ЛЮБИШЬ

13. НЕ БОЙСЯ ЛЮБВИ

14. Я НЕЖЕН С ТОБОЙ

15. Я ТВОЙ ОТЕЦ

16. ТЫ САМ СЕБЕ ЗАТРУДНЯЕШЬ ПРИНЯТИЕ ЛЮБВИ

17. Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫМ ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ

18. ТЕБЕ НЕ НУЖНО ПРИТВОРЯТЬСЯ

19. ТВОЯ ВНЕШНОСТЬ

20. НАСТОЯЩИЙ ТЫ

21. НАШИ МОЛИТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

22. БУДЬ ОТКРЫТЫМ

23. ДАВАЙ, И ТЫ ПОЛУЧИШЬ

24. В ЛЮБВИ НЕТ СТРАХА

25. ТЫ ПРИНЯТ

26. Я СМОТРЮ ЗА ТОБОЙ

27. ЛЮДИ

28. КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ

29. Я ВЕДУ ТЕБЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

30. НЕ БЕСПОКОЙСЯ О БУДУЩЕМ

31. ВЕСЬ Я

32. ВЕСЬ ТЫ

33. Я МИЛОСТИВ

34. ИСТИННАЯ СВОБОДА

35. КОГДА Я ПРОЩАЮ, Я ЗАБЫВАЮ

36. ПРОЩАЙ

37. ДРАКА

38. ЛЮБОВЬ ТЕРПЕЛИВА

39. ЛЮБОВЬ НЕ ХВАЛИТСЯ

40. ЛЮБОВЬ ДОБРА

41. ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ ГРЕХИ, А НЕ РАЗОБЛАЧАЕТ ИХ

42. СПИСОК МОИХ ГРЕХОВ

43. СПИСОК ТВОИХ ГРЕХОВ (После того, как ты прощён)

44. ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ

45. ДОВЕРИЕ ДРУГИМ

46. Я ИЗБРАЛ ТЕБЯ

47. Я ДИСЦИПЛИНИРУЮ В ЛЮБВИ

48. Я ВООДУШЕВЛЯЮ ТВОЮ ВЕРУ

49. ТЫ МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ПРОШУ

50. Я НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАЮСЬ В ТЕБЕ

51. МОЯ ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЧИСТЫМ

52. Я ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТЕБЯ

53. ЛЮБИ БЫТЬ СОБОЙ

54. ПОЛУЧАЙ И ДАВАЙ

55. Я МИЛОСЕРДЕН

56. ДИТЯ МОЕЙ БЛАГОДАТИ

57. Я ЩЕДР

58. СТАРАЯ МАШИНА

59. ПУТЬ ЛЮБВИ

60. ЛЮБИ ВО ИМЯ МОЁ

61. СЕРДЦЕ ЛЮБВИ

62. ИДИ В ЛЮБВИ

63. Я ИДУ В ЛЮБВИ

64. Я ИДУ В ТЕБЕ

65. ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

66. РАСПРОСТРАНЯЙ МОЮ ЛЮБОВЬ

67. МОЁ ЦАРСТВО ЛЮБВИ

68. ТЫ НАПОЛНЕН МОЕЙ СИЛОЙ

69. МОЯ СИЛА В ЛЮБВИ

70. НЕ ВОИНСТВОМ И НЕ СИЛОЙ

71. Я ЛЮБЛЮ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

72. ПОЗВОЛЬ МНЕ НЕСТИ БРЕМЯ

73. ЛЮБЯ ТРУДНЫХ ЛЮДЕЙ

74. БУДЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПЛОДОНОСНЫМ

75. ДАВАЙ СЕБЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ

76. Я ИСЦЕЛЯЮ

77. ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

78. Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ БОЛЕН

79. БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

80. ИИСУС ИСЦЕЛЯЛ

81. БОЛЕЗНЬ МУЧАЕТ

82. ПРИМИ СВОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ

83. Я НЕНАВИЖУ БОЛЕЗНЬ

84. Я БЫЛ РЯДОМ В НОЧНОМ КОШМАРЕ

85. БИТВА ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ

86. Я ЕСТЬ СВЕТ

87. СИЛЫ ТЬМЫ

88. Я РАССЕИВАЮ ТЬМУ

89. СВЕТ МИРА

90. ЖИВИ В СВОБОДЕ

91. МОЯ СУВЕРЕННАЯ ВОЛЯ

92. ТАКТИКА ВРАГА

93. ПОБЕДА

94. Я ТВОЙ ЩИТ

95. Я НЕНАВИЖУ ТЬМУ

96. СРАЖАЙСЯ ДОБРЫМ СРАЖЕНИЕМ

97. Я БОГ СПРАВЕДЛИВОСТИ

98. СОВЕРШИЛОСЬ

99. МОЙ ПРАВЕДНЫЙ СУД

100. Я ЛЮБЛЮ КАЖДОГО

101. МОЙ НАРОД ЗАВЕТА

102. СЫН И Я — ОДНО

103. СУДЯ ДРУГИХ

104. ПРОЩЁНЫЙ

105. АД

106. ЛЮДИ САМИ ФОРМИРУЮТ СВОЙ СУД

107. УЗКИЙ ПУТЬ

108. НЕ ПОД ГНЕВОМ

109. Я ЕСТЬ ИСТИНА

110. ИСТИНА РАБОТАЕТ

111. НЕ СУДИ МОЁ СЛОВО

112. ПРИЛЕПИСЬ К ИСТИНЕ

113. СУТУЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

114. ПИТАЙ СЕБЯ ИСТИНОЙ

115. ПУТЕШЕСТВИЕ

116. Я ВЕРЕН

117. ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВЕРНЫМ?

118. ТЫ ВЕРИШЬ?

119. ИСТИННАЯ ВЕРНОСТЬ

120. ДОВЕРЯЙ МНЕ

121. Я ЕСТЬ МУДРОСТЬ

122. ХОДИ В МУДРОСТИ

123. ВОТ ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ

124. МОЯ ВЛАСТЬ

125. МОИ КРИТИКИ

126. МОЯ ВЛАСТЬ В ИИСУСЕ

127. МОЯ ВЛАСТЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

128. ПОДЧИНЯЙСЯ РАДОСТНО

129. ВЛАСТЬ В МОЕЙ ЦЕРКВИ

130. ИСТИННАЯ ВЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ

131. Я ОТДАЮ МОЮ жизнь

132. ПРИМИ СВЯТОГО ДУХА

133. САД

134. ХВАЛИ МЕНЯ

135. НЕ ОГРАНИЧИВАЙ МЕНЯ

136. ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

137. ИСТИННАЯ МОЛИТВА

138. СМИРЕННЫЙ И УВЕРЕННЫЙ

139. ПОЛНЫЙ РАДОСТИ

140. МОИ СЮРПРИЗЫ

141. РАДУЙСЯ ВСЕГДА

142. Я СВЯТ

143. НЕБО ТВОЁ

144. ТЫ СВЯТ

145. СВЯТАЯ ЖИЗНЬ

146. СОТРУДНИЧАЙ СО МНОЙ

147. ПРОТИВОСТОЯ ЛЖЕЦУ

148. У ТЕБЯ ЕСТЬ УСПЕХИ

149. БУДЬ СВЯТ

150. Я ПРИШЁЛ

151. ДЬЯВОЛ ПОРАЖЁН

152. ИДИ В МОЕЙ СВЯТОСТИ

153. МОЙ СВЯТОЙ СУД

154. СВЯТОСТЬ ЕСТЬ ЗДРАВОСТЬ

155. Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ПРАВИЛЬНО

156. ИСТИННАЯ ПРАВЕДНОСТЬ

157. СВОБОДА И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

158. ГОСПОДЬ СЛАВЫ

159. МОЯ СЛАВА В ТЕБЕ

160. НАГРАДА ПЕРЕВЕШИВАЕТ ЦЕНУ

161. ДИТЯ СЛАВЫ

162. ТЫ ПРОСЛАВЛЯЕШЬ МЕНЯ

163. ЦИКЛЫ РОСТА

164. МОЯ СЛАВА В ИИСУСЕ