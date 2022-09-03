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Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами

Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services, Ethics, Sociology Political Science
Через полгода антикоммунистические силы дорвались-таки до места, священнее которого нет в подмавзолейном мире. 27 сентября 1991 года комиссия Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота, в коей я состоял экспертом, прибыла к восьмому подъезду комплекса зданий уже бывшего ЦК КПСС. За четырьмя милицейскими постами, за десятью бронированными дверями в здании номер двенадцать по бывшей улице Куйбышева живет Архив, бдительно охраняя тайны кремлевских вождей и придуманных ими грандиозных проектов века.
В Архиве больше пятисот тысяч «учтенных дел» — толстенных таких томов с протоколами заседаний политбюро, секретариата и рабочими материалами отделов центрального комитета. Есть еще три миллиона документов, не прошедших, как говорят в канцелярии, «научно-техническую обработку» и шестнадцать миллионов карточек каталогов и картотек. Двадцать миллионов (двести тысяч дел!) — «документов в россыпи». Это свежие материалы, не подшитые в папки и потому недоступные: попробуй разберись с центнерами макулатуры, сваленными в полном беспорядке.
На Старой площади хранится огромное количество документов мировой истории. Некоторые не будут обнародованы еще несколько десятилетий, многих мы не увидим никогда, — довериться Архиву решались не все и не всегда. Как заметил один из работников аппарата, советские архивы никогда не стареют.

Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти

СПб.: Издательство Европейского Дома, 1995 — 480 с.
ISBN 5-85733-031-9

Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
День первый. НИКТО НЕ ЛУЧШЕ НИКОГО
  • Перестройка перестройки
  • Пораженье от победы ЦК не должен отличать? .
  • «Митинговый путчист» Борис Гидаспов
  • Руки — прочь!
  • Как цекисты с Литвой боролись
  • Цекисты и кризис
  • Праздник непослушания
  • Не избери cебе кумира
  • Больше партий, хороших и разных
  • «К вопросу o механизме влияния...»
  • Москва цвета хаки
  • Игра в катастрофу-I
  • «Призрак свободного правительства»
  • Как цекисты Ельцина выбирали
  • Последнее лето
  • ...И решительный бой
  • Цекисты советуются
  • Политика как лотерея
День второй. «УЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ»
  • Политика как большой бизнес
  • Свободно конвертируемая собственность
  • О братьях наших меньших
  • Коммунист — он и в августе коммунист
  • Полюбите коммуниста!
  • А «Табачок» — врозь
  • Душить прекрасные порывы
  • Их маленькая лениниана
День третий. ЗЕМНАЯ ВЛАСТЬ ВЫШЕ НЕБЕСНОЙ?
  • Сумерки ЦК
  • Те же и КГБ
День четвертый. ЛУБЯНКА. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
  • «Беспощадно и массово...»
  • Как чекисты цекистам стучали
  • Убить демократа
  • Смерть в Италии
  • Колосс с глиняной головой
  • Диктатура номенклатуры
  • Как чекисты о Литвой воевали
  • КГБ как зеркало русской революции
  • Игра в катастрофу-II
  • Кто мне писал на службу жалобы?
  • «Сегодня власти в стране нет»
День пятый. НАЧАЛОСЬ
  • Враги собирались на Варги
  • «Эти мерзавцы что-то задумали...»
  • В добрый путч
День шестой. ПУТЧ
  • Девятнадцатое
  • Двадцатое
  • Двадцать первое
День седьмой. ФОРОССКИЙ УЗНИК
  • Горбачев любил отдыхать в августе
  • Кошмар в сумасшедшем доме
  • Автоматы вверх ногами
  • Последняя тайна Кремля
  • Праздник общей беды
  • Когда уходит Хозяин
  • Кремлевские хроники ПУСТЫНЯ ГОРБИ
  • Михаил Сергеевич, вы проиграли?
  • У руля адской машины
  • «Я не хотел этой крови...»
ПОСЛЕСЛОВИЕ
  • Именной указатель
  • Список сокращений
  • Примечания к документам
Views 452
Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2022
Author brat Nicaeec
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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