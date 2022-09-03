Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами
Через полгода антикоммунистические силы дорвались-таки до места, священнее которого нет в подмавзолейном мире. 27 сентября 1991 года комиссия Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота, в коей я состоял экспертом, прибыла к восьмому подъезду комплекса зданий уже бывшего ЦК КПСС. За четырьмя милицейскими постами, за десятью бронированными дверями в здании номер двенадцать по бывшей улице Куйбышева живет Архив, бдительно охраняя тайны кремлевских вождей и придуманных ими грандиозных проектов века.
В Архиве больше пятисот тысяч «учтенных дел» — толстенных таких томов с протоколами заседаний политбюро, секретариата и рабочими материалами отделов центрального комитета. Есть еще три миллиона документов, не прошедших, как говорят в канцелярии, «научно-техническую обработку» и шестнадцать миллионов карточек каталогов и картотек. Двадцать миллионов (двести тысяч дел!) — «документов в россыпи». Это свежие материалы, не подшитые в папки и потому недоступные: попробуй разберись с центнерами макулатуры, сваленными в полном беспорядке.
На Старой площади хранится огромное количество документов мировой истории. Некоторые не будут обнародованы еще несколько десятилетий, многих мы не увидим никогда, — довериться Архиву решались не все и не всегда. Как заметил один из работников аппарата, советские архивы никогда не стареют.
Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти
СПб.: Издательство Европейского Дома, 1995 — 480 с.
ISBN 5-85733-031-9
Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
День первый. НИКТО НЕ ЛУЧШЕ НИКОГО
- Перестройка перестройки
- Пораженье от победы ЦК не должен отличать? .
- «Митинговый путчист» Борис Гидаспов
- Руки — прочь!
- Как цекисты с Литвой боролись
- Цекисты и кризис
- Праздник непослушания
- Не избери cебе кумира
- Больше партий, хороших и разных
- «К вопросу o механизме влияния...»
- Москва цвета хаки
- Игра в катастрофу-I
- «Призрак свободного правительства»
- Как цекисты Ельцина выбирали
- Последнее лето
- ...И решительный бой
- Цекисты советуются
- Политика как лотерея
День второй. «УЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ»
- Политика как большой бизнес
- Свободно конвертируемая собственность
- О братьях наших меньших
- Коммунист — он и в августе коммунист
- Полюбите коммуниста!
- А «Табачок» — врозь
- Душить прекрасные порывы
- Их маленькая лениниана
День третий. ЗЕМНАЯ ВЛАСТЬ ВЫШЕ НЕБЕСНОЙ?
- Сумерки ЦК
- Те же и КГБ
День четвертый. ЛУБЯНКА. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
- «Беспощадно и массово...»
- Как чекисты цекистам стучали
- Убить демократа
- Смерть в Италии
- Колосс с глиняной головой
- Диктатура номенклатуры
- Как чекисты о Литвой воевали
- КГБ как зеркало русской революции
- Игра в катастрофу-II
- Кто мне писал на службу жалобы?
- «Сегодня власти в стране нет»
День пятый. НАЧАЛОСЬ
- Враги собирались на Варги
- «Эти мерзавцы что-то задумали...»
- В добрый путч
День шестой. ПУТЧ
- Девятнадцатое
- Двадцатое
- Двадцать первое
День седьмой. ФОРОССКИЙ УЗНИК
- Горбачев любил отдыхать в августе
- Кошмар в сумасшедшем доме
- Автоматы вверх ногами
- Последняя тайна Кремля
- Праздник общей беды
- Когда уходит Хозяин
- Кремлевские хроники ПУСТЫНЯ ГОРБИ
- Михаил Сергеевич, вы проиграли?
- У руля адской машины
- «Я не хотел этой крови...»
ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Именной указатель
- Список сокращений
- Примечания к документам
спасибо