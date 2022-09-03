Через полгода антикоммунистические силы дорвались-таки до места, священнее которого нет в подмавзолейном мире. 27 сентября 1991 года комиссия Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота, в коей я состоял экспертом, прибыла к восьмому подъезду комплекса зданий уже бывшего ЦК КПСС. За четырьмя милицейскими постами, за десятью бронированными дверями в здании номер двенадцать по бывшей улице Куйбышева живет Архив, бдительно охраняя тайны кремлевских вождей и придуманных ими грандиозных проектов века.

В Архиве больше пятисот тысяч «учтенных дел» — толстенных таких томов с протоколами заседаний политбюро, секретариата и рабочими материалами отделов центрального комитета. Есть еще три миллиона документов, не прошедших, как говорят в канцелярии, «научно-техническую обработку» и шестнадцать миллионов карточек каталогов и картотек. Двадцать миллионов (двести тысяч дел!) — «документов в россыпи». Это свежие материалы, не подшитые в папки и потому недоступные: попробуй разберись с центнерами макулатуры, сваленными в полном беспорядке.

На Старой площади хранится огромное количество документов мировой истории. Некоторые не будут обнародованы еще несколько десятилетий, многих мы не увидим никогда, — довериться Архиву решались не все и не всегда. Как заметил один из работников аппарата, советские архивы никогда не стареют.

Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти

СПб.: Издательство Европейского Дома, 1995 — 480 с.

ISBN 5-85733-031-9

Георгий Фридонович Урушадзе - Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

День первый. НИКТО НЕ ЛУЧШЕ НИКОГО

Перестройка перестройки

Пораженье от победы ЦК не должен отличать? .

. «Митинговый путчист» Борис Гидаспов

Руки — прочь!

Как цекисты с Литвой боролись

Цекисты и кризис

Праздник непослушания

Не избери cебе кумира

Больше партий, хороших и разных

«К вопросу o механизме влияния...»

Москва цвета хаки

Игра в катастрофу-I

«Призрак свободного правительства»

Как цекисты Ельцина выбирали

Последнее лето

...И решительный бой

Цекисты советуются

Политика как лотерея

День второй. «УЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ»

Политика как большой бизнес

Свободно конвертируемая собственность

О братьях наших меньших

Коммунист — он и в августе коммунист

Полюбите коммуниста!

А «Табачок» — врозь

Душить прекрасные порывы

Их маленькая лениниана

День третий. ЗЕМНАЯ ВЛАСТЬ ВЫШЕ НЕБЕСНОЙ?

Сумерки ЦК

Те же и КГБ

День четвертый. ЛУБЯНКА. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

«Беспощадно и массово...»

Как чекисты цекистам стучали

Убить демократа

Смерть в Италии

Колосс с глиняной головой

Диктатура номенклатуры

Как чекисты о Литвой воевали

КГБ как зеркало русской революции

Игра в катастрофу-II

Кто мне писал на службу жалобы?

«Сегодня власти в стране нет»

День пятый. НАЧАЛОСЬ

Враги собирались на Варги

«Эти мерзавцы что-то задумали...»

В добрый путч

День шестой. ПУТЧ

Девятнадцатое

Двадцатое

Двадцать первое

День седьмой. ФОРОССКИЙ УЗНИК

Горбачев любил отдыхать в августе

Кошмар в сумасшедшем доме

Автоматы вверх ногами

Последняя тайна Кремля

Праздник общей беды

Когда уходит Хозяин

Кремлевские хроники ПУСТЫНЯ ГОРБИ

Михаил Сергеевич, вы проиграли?

У руля адской машины

«Я не хотел этой крови...»

ПОСЛЕСЛОВИЕ